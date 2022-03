Als je niet beter weet, lijkt de oorlog op TikTok haast gezellig

Zonder dat ik het doorhad, luisterde ik deze week een stuk of honderd keer naar de Oekraïense inzending voor het Songfestival. Of maak er voor de zekerheid maar honderdvijftig keer van, want scrollen door filmpjesapp TikTok doet iets mysterieus met het tijd/ruimte-continuüm. In het liedje Stefania van Kalush Orchestra wordt een ode aan de moeder gebracht met een combinatie van rap en traditionele Slavische zang. Een fragmentje ervan wordt nu gebruikt voor TikToks over de oorlog in Oekraïne. Groepjes vrienden die in slaapzakken bij elkaar liggen, hun gezichten blauw verlicht door smartphones. Een vrouw die in bikini over een tropisch strand rent en, als het refrein begint, ineens in volle gevechtsuitrusting in de modder staat. In mijn hoofd gaat het de hele dag door: ‘Lyuuuli lyuuuli lyuuuli-oh’.

Het was niet de eerste keer dat ik een liedje leerde kennen als TikTok-trend en pas diep in het oorwurmstadium ontdekte waar ik nou eigenlijk naar had zitten luisteren. Dat was alleen nooit eerder gebeurd terwijl ik naar muzikaal omlijste flarden van een oorlog zat te kijken, afgewisseld met de gebruikelijke filmpjes zoals een lollige eend, een pratende kat en twee dansende vriendinnen die door een filter heel lange benen en een erg korte romp leken te hebben. New York Magazine doopte het vervreemdende nieuwe genre ‘oorlogscontent uit Oekraïne’ al WarTok, zoals je ook BookTok en CleanTok hebt. In het artikel komt de 22-jarige Andriy aan het woord die tot voor kort vooral sportschoolfilmpjes deelde, maar gewoon verder TikTokt nu hij onderdeel is van de gewapende strijd. Zelf zegt hij het allemaal niet zo speciaal te vinden. Hij deelt op de app gewoon zijn dagelijks leven, dus ook nu.

Andere Oekraïense jongeren die ik tegenkom, doen hetzelfde. Hun wereld is totaal op zijn kop gezet maar het stramien van TikTok lijkt enig houvast te bieden. Er zijn altijd nog de liedjes, de dansjes en de trends. Deze generatie gebruikte ironie en memes al om de vreselijkste dingen aan te kaarten, dus waarom stoppen op het dieptepunt? De afgelopen week zag ik een meisje in badjas vrolijk dansen op Who’s That Chick, met als bijschrift: ‘Als je om 5 uur wakker bent geworden van explosies en trillingen en beseft dat Rusland ons de oorlog heeft verklaard’. De populaire Oekraïense TikTokker Mashukovsky stond op het luchtalarm te viben alsof hij een lekker nummertje hoorde, kopje koffie in de hand. Bevreemdend was ook de jonge vrouw die op een feestelijk polkadeuntje tussen de brokstukken liep, met hartjesgezichten-emoticons erbij. ‘Wat er met je stad gebeurt terwijl je in een schuilkelder slaapt,’ schreef ze, en ‘lekker weertje’.

Veel toeschouwers zullen op een veilige afstand de-jeugd-van-tegenwoordig zitten te mompelen, maar voor de Nederlandse tiener Jelissa bleek het juist ontnuchterend te werken, getuige haar reactie onder een van de filmpjes: ‘Ik was helemaal vergeten dat mensen daar oprecht wonen omg zo zielig’. De beelden van explosies en kapotte steden kent ze natuurlijk van eerdere oorlogen, maar dit zijn haar TikTokkende generatiegenoten die net als zij vloeiend socialmediaans spreken, een taal die je goed onder de knie moet hebben om te begrijpen dat er vaak het tegenovergestelde mee wordt bedoeld.