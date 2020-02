‘Als je je mondkapje nog afdoet voor een selfie, ben je niet erg bang’

Eerste geval corona in Nederland

Voor het eerst is er een geval van besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld in Nederland. Het gaat om een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij werd woensdag opgenomen en ligt in quarantaine in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

