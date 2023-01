Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn moeder Marjolein (47) en zus Isabella (11) in Rotterdam. Rotterdam is een drukke stad met veel mensen. Mijn favoriete plek in Rotterdam is thuis. Daar is het lekker rustig en gezellig. Ik kom ook graag bij mijn vader Ivan (37) en broertje Joëll (6). Papa kan goed skateboarden. Hij kan ook heel goed met mij knuffelen.’

Wat zijn je hobby's?

‘Handbal vind ik leuk. Mijn zus en moeder handballen ook. We spelen alle drie bij Feyenoord. Mijn moeder is de coach van mijn team. Ze kan goed coachen. Als je scoort dan juicht ze en geeft ze altijd een complimentje. Dat vind ik leuk want dat maakt zo’n moment bijzonder.’

Waar ben je goed in?

‘Ik kan poppetjes tekenen, maar dan alleen het hoofd want het lichaam lukt nog niet zo goed. Ik kan ook wel goed knutselen. Dat doe ik samen met mijn zus Isabella. We krijgen vaak ruzie. Zij wil het perfect. Ik wil het gewoon mooi. Want als je iets perfect wil, dan heb je vaak minder lol. Mooi is goed genoeg.’

Hoe maken jullie het dan weer goed?

‘We maken het nooit goed, we vergeten het allebei. Daarna gaan we gewoon weer samen verder.’

Wie zou je voor een dagje willen zijn?

‘De kerstboom, want die is zo mooi. Iedereen kijkt ook even naar je omdat je zo opvalt met die mooie lichtjes en de rode, groene en gouden kerstballen. Als je de kerstboom bent, zit je de hele dag gezellig in de woonkamer.’

Wat is je mooiste boek?

‘Handboek voor superhelden. Het gaat over een meisje dat wordt gepest en verdrietig is. Dan vindt ze het handboek en leert ze hoe ze een superheld kan worden. Ik vind het mooi dat ze de hele tijd blijft proberen om superheld te worden. Uiteindelijk lukt het.’

Wat voor superkracht zou je willen hebben?

‘Ik wil tijdreizen. Dan reis ik terug naar gisteren toen ik aan het schaatsen was met mama. Dat was een hele leuke dag.’

Wat wil je graag in 2023 doen?

‘Als het lente is, wil ik naar de Efteling. Daar zijn allemaal gekke wezens zoals Langnek, de Sprookjesboom en de geluidmakende paddestoelen. Die gekke wereld vind ik mooi. Doordat het gek is, is het anders dan normaal en niet zo saai.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Dan woon ik bij mama en begin ik met studeren. Ik weet nog niet wat. Maar het lijkt me wel leuk om juf te worden op een basisschool. Dan werk ik met kinderen en kan ik ze helpen met verhalen schrijven. Ik vind schrijven mooi, want je kunt helemaal zelf bepalen hoe de wereld eruitziet. Dat hoeft niet de echte wereld te zijn.’