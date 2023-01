Als je iets opmeet, afzaagt, en het past niet

In de metro hoorde ik een man vertellen dat hij graag op vakantie naar Denemarken zou gaan, maar als zijn gezin iets anders wilde, was het wat hem betreft ‘geen wet van meten en persen’. In mijn hoofd verscheen een rood kruis, want ik heb op school geleerd dat de uitdrukking is: ‘geen wet van Meden en Perzen’, al weet ik niet meer wie de Meden waren, noch hoe zij ooit samen met de Perzen in een wet terecht kwamen.

Vervolgens bedacht ik dat er in mijn leven regelmatig huiselijke klusjes zijn waarbij ik heel zorgvuldig iets opmeet en precies volgens die metingen afzaag, waarna het toch niet blijkt te passen. Omdat ik dit moeilijk kan accepteren volgt dan, onvermijdelijk: het persen.

Nu veranderde het rode kruis in mijn hoofd in een groen vinkje, maar ik vond het overdreven om de man voor zijn taalverbetering te bedanken.