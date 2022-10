Als je erop gaat letten, zie je in Zweden overal bobbels boven de bovenlippen

In Nederland is snus, vochtige tabak dat je in een zakje of los onder je bovenlip stopt, aan een opmars bezig. Zweden-correspondent Jeroen Visser weet tot wat voor taferelen dat kan leiden.

Tijdens de ouderavond op school wendde een vader tegenover me zijn gezicht af. Zijn ene hand hield hij voor zijn mond terwijl hij met de andere er iets uit haalde. Daarna stopte hij het in een doosje. Een tijdje later deed hij hetzelfde, maar dan omgekeerd. Nu haalde hij iets uit het doosje en deed het in zijn mond.

Dit tafereel zie je in Zweden voortdurend langskomen. Het gaat om snus: vochtige tabak dat je in een zakje of los onder je bovenlip stopt. Spreek uit: snuus. Je hebt ook zakjes die geen tabak maar alleen nicotinepoeder en geur- en smaakstoffen bevatten. Snuszakjes zien eruit als kleine theezakjes. Je stopt ze tussen tandvlees en bovenlip, waar ze nicotine afgeven. Na een half uurtje is het meestal uitgewerkt.

Als je erop gaat letten, in de metro bijvoorbeeld, kun je zien wie wel en wie niet snus gebruikt. Kijk uit naar een kleine bobbel rechts- of linksboven de bovenlip.

Zweedser dan snus krijg je het bijna niet. Deze vorm van pruimtabak is sinds 1992 in de hele EU verboden, behalve in Zweden, waar het tot het nationaal erfgoed behoort. Achter de kassa in de supermarkt zie je hier een hele batterij ronde blikjes snus. In Stockholm is een snusmuseum en Zweedse bedrijven produceren het al eeuwen. Een paar jaar geleden werd bij een opgraving in de stad Norrköping een 250 jaar oud doosje snus gevonden. ‘Het rook nog steeds naar tabak’, zei de archeoloog van dienst bijna trots.

In Nederland schijnt snus aan een opmars bezig te zijn, vooral onder minderjarigen. Volgens een peiling van de NOS heeft een kwart van hen weleens snus gebruikt. Ze zeggen dat het een lekker gevoel geeft en dat ze er ontspannen door raken. Ook denken ze dat het minder schadelijk is dan sigaretten. De politie trok onlangs aan de bel omdat snus steeds vaker door drugsdealers wordt aangeboden op Nederlandse school- en voetbalpleintjes, meldde het AD. Criminelen zouden kinderen verslaafd willen maken aan de nicotinezakjes, ‘om ze vervolgens in te zetten voor verschillende diensten’.

In Zweden zijn het vooral mannen die snussen, een op de vijf. Een Zweedse vriend begon op zijn 14de en is nooit opgehouden. Hij doet de zakloze variant, waarbij je de vochtige tabak in je mond tot een balletje kneedt. In het begin was het vies, zei hij. ‘Maar er is ook niemand die het eerste glaasje wodka lekker vindt.’

Hij heeft ook weleens sigaretten gerookt, maar daar zitten toch wel meer nadelen aan. Het stinkt meer en de rook is natuurlijk schadelijk voor je longen. En snussen kan altijd, ook tijdens het werk of het sporten. ‘Ik doe het ook tijdens het fitnessen.’

Gezond is het natuurlijk allerminst. Gebruikers krijgen geleidelijk aan gaten in hun tandvlees. Google maar eens op snus hål i munnen, brrr. Het is bovendien kankerverwekkend, slecht voor je gebit en het verhoogt de kans op diabetes.

Omdat snussen op je werk helemaal oké is, maar je toch met je vingers een nat stukje tabak uit je mond haalt, hebben Zweden – naast de routine met het afgewende gezicht – ook snusdoosjes ontwikkeld met een aparte opening voor de gebruikte zakjes. Het zakje op straat spugen of – erger – in een urinoir behoort tot de nationale ergernissen. ‘Alleen klootzakken doen dat’, aldus de vriend.

Zelf heb ik snus nog nooit geprobeerd en dat hou ik zo. Sigaretten doe ik ook niet (meer) en het ziet er eerlijk gezegd ook niet erg appetijtelijk uit, ook al doe je het nog zo gracieus in en uit je mond. Dan liever Zweedse gehaktballetjes of kaneelbroodjes.