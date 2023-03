‘Als je Chinees spreekt, weet je zeker dat je aan een baan kunt komen’

Meneer Hu geeft Chinese taalles op de Salahaddin-universiteit in Erbil, Irak. Beeld Hawre Khalid voor de Volkskrant

Lesgeven doet meneer Hu (53) alsof hij een dirigent is. Alsof hij niet voor twaalf studenten staat, maar voor een volle orkestbak. Als het tijd is voor een ademhalingsoefening, steekt Hu zijn armen naar voren en zakt hij langzaam door de knieën. ‘Op, neer. Op, neer. Je kunt dit ook ’s ochtends doen bij het opstaan, of ’s avonds voor je gaat slapen.’

Voor de vrouwelijke studenten zijn de bewegingen iets te wulps, die laten ze over aan mannen als Hiwa Saadi (22). Weifelend doet hij de oefening na. Chinese grammatica gaat hem beter af. Saadi en zijn medestudenten zijn pioniers: hun lichting is de eerste in het land die hoopt af te studeren bij de studie Chinees op de Salahaddin-universiteit in Erbil. Toen Saadi zich er in 2019 voor aanmeldde, reageerde zijn familie stomverbaasd. Maar zelf had hij allang door dat de baankansen in het verre oosten veel groter waren dan in het door oorlog en corruptie verscheurde Irak.

Hoogverraad

En het blijft niet bij taalles. De laatste jaren groeit de Chinese invloed in Irak, en dan met name in de Koerdische autonome regio waarvan Erbil de hoofdstad is. Begin dit jaar werd bekend dat de Gezhouba Group, een Chinees staatsbedrijf, bereid is 10 miljard euro te investeren in de Koerdische infrastructuur. Het gaat om stuwdammen, hoogspanningskabels, snelwegen en mogelijk een spoorlijn. Een jaar geleden tekende Beijing al voor de bouw van ongeveer duizend scholen, verspreid over Irak. Het land is ook de belangrijkste afnemer van Iraakse olie: naar schatting 37 procent vloeit naar China, gevolgd door India (29 procent) en Zuid-Korea (7 procent).

Het zijn opmerkelijke investeringen die wijzen op een geleidelijke kentering. Van oudsher leunt de Koerdische regio het zwaarst op buurland Turkije en op China’s rivaal, de Verenigde Staten. Vanaf de vroege jaren negentig bouwden de Koerden onder Amerikaanse bescherming aan zelfbestuur, met de huidige autonomie als resultaat. Koerdische peshmerga trokken samen met de Amerikanen op in de strijd tegen Islamitische Staat (IS).

Maar het geduld met de VS is op, aldus Barzan Jaafar Ali, de 39-jarige directeur van het departement Chinees. ‘Het enige dat we van ze hebben gekregen, zijn bommen, napalm en het fenomeen terrorisme’, zegt hij in zijn kantoor, versierd met foto’s waarop hij poseert naast de Chinese consul. ‘Ze zijn alleen geïnteresseerd in olie, niet in mensen. Het Westen is hypocriet en niet te vertrouwen.’ Jaafar Ali noemt het referendum, zes jaar geleden, toen de Koerden een mislukte gooi deden naar onafhankelijkheid. Omdat de centrale regering in Bagdad dat referendum niet erkende, trok Washington er de handen vanaf. Hoogverraad, vindt de directeur.

Olie en geld

Zijn opleiding wordt gespekt uit de Chinese staatskas: er kwamen schoolboeken, tapijten, een audiolab, whiteboards, plus drie Chinese leerkrachten. ‘De docenten zijn zo respectvol en nederig’, zegt derdejaars Saadi. ‘Op de openingsdag stonden ze zelf de stoelen te boenen.’

De komst van de Chinezen heeft alles te maken met de geleidelijke terugtrekking van Amerika uit het Midden-Oosten. Dat betekent niet dat Beijing dat gat zomaar wil opvullen, nuanceert onderzoeker Sardar Aziz, schrijver van een boek over de Chinese invloed in Koerdistan. ‘De Chinezen sturen aan op een ‘strategische vriendschap’, en dat is iets anders dan een bondgenootschap op Amerikaanse leest. Bondgenoten steunen elkaar onvoorwaardelijk. Dat is niet wat de Chinezen willen – het gaat hen om olie en geld. Beleidsmakers in het Midden-Oosten begrijpen het vaak niet, maar China heeft iedereen een beetje nodig.’ Op vragen van de Volkskrant kwam geen antwoord van het Chinese consulaat.

Op de opleiding heerst een opgewonden sfeer die je zelden aantreft in Koerdistan. Megabedrijven als Huawei komen wekelijks langs voor netwerkgesprekken met de studenten. Een handvol derdejaars wist al een baan als tolk binnen te slepen. Saadi – uitblinker in zijn klas – kreeg een aanbod van het Chinese telefoonbedrijf Oppo, maar wees het van de hand. ‘Ze boden een maandsalaris van duizend euro’, moppert hij. ‘Voor de reiskosten moest ik zelf opdraaien.’ Hij droomt van een studiebeurs waarmee hij naar China kan.

Chinese echtgenoot

Zijn optimisme contrasteert nogal met de sfeer onder generatiegenoten. Naar schatting een op de drie jongeren in de Koerdische regio is werkloos, en de politieke tandem van KDP en PUK – de twee grote partijen in Koerdistan – zet met vriendjespolitiek en nepotisme de hele economie naar zijn hand. Niet voor niets probeerden veel jonge Koerden de afgelopen jaren Europa te bereiken in gammele bootjes.

‘Als je Chinees spreekt, weet je zeker dat je aan een baan kunt komen’, denkt eerstejaars Rasti Rzgar (20). ‘Vergelijk dat eens met een studie Engels of Frans. Die bieden geen enkele zekerheid.’ Medestudente Roaa Ismail (19) heeft haar zinnen gezet op de hoofdprijs: een Chinese echtgenoot. ‘Ik heb het mijn ouders al verteld.’ Aangemoedigd door haar klasgenoten begint ze de titelsong te zingen uit de populaire Chinese puberserie A River Runs Through It. Mijmerend: ‘Zelfs de liefde is daar anders.’

Directeur Jaafar Ali is ook bezig Mandarijn te leren. ‘Je hebt geen naamvallen of werkwoordvervoegingen. Alleen de uitspraak is lastig. De zin ‘sla je moeder niet’ is haast identiek aan ‘sla je paard niet’.’ Dat China een dictatuur is, wuift hij onmiddellijk weg. ‘Ze zijn vreedzaam en ruimhartig. Kijk naar hoe ze Afrikaanse landen hebben geholpen.’ En de verregaande surveillance? ‘Als je 1,4 miljard inwoners hebt, moet je toch enigszins de controle behouden.’

Ook op de taalschool zijn de lokalen uitgerust met Chinese bewakingscamera’s. Jaafar Ali kan op schermen elke beweging volgen. Is dat nodig? Hij knikt. ‘Laatst heb ik een leerling op spieken betrapt.’ Op zijn gezicht verschijnt een brede glimlach. Het was geen grap.