‘Als het zo slecht is in het land waaruit je gevlucht bent, kun je dat beetje regen hier toch ook wel aan?’

Een inwoner van Albergen neemt een kijkje bij ’t Elshuys. Het COA heeft het gekocht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Albergen is het soort dorp waar bewoners elkaar een berichtje sturen in de buurtapp als er ’s avonds een groepje onbekenden over straat loopt, vertelt Bart Klaassen (28), die hier opgroeide op een boerderij. ‘Daar krijgen mensen hier al een onveilig gevoel bij. Dus kun je nagaan hoe dat straks wordt, als al die asielzoekers hier komen wonen.’

Albergen begroet binnenrijdende bezoekers met een omgekeerde vlag onder zijn plaatsnaambord. Maar de stikstofdiscussie is nog niet beslecht of dit Twentse dorp met ruim drieduizend inwoners wordt opnieuw overvallen door onwelgevallig nieuws. Dinsdag werd bekend dat opvangorganisatie COA het plaatselijke Landhotel ’t Elshuys opkoopt om er een asielzoekerscentrum te vestigen.

‘Nou, dat is dan maar zo’, had hij eerst nog even op zijn nuchter Twents gedacht, vertelt Klaassen. ‘Maar dan ga je nadenken.’ Nog geen twee uur later had zijn brein de informatie al omgezet in kleurrijke doembeelden. Die asielzoekers zullen straks natuurlijk de hele dag rondhangen bij de supermarkt tegenover zijn nieuwbouwhuis. ‘Zie je dat bankje? Daar zit nu twee keer per week de postbode even uit te rusten. Als er straks driehonderd mensen bij komen, dan gaan ze daar natuurlijk zitten hangen met hun aankopen uit de supermarkt.’

‘Niet passend bij de schaal’

Vraag mensen uit de buurt het dorp Albergen te typeren, en er klinkt telkens het woord ‘gezellig’. Paasvuur, kermis, carnaval, er is hier weinig aanleiding nodig om met zijn allen de grote feesttent op te zetten. ‘Alles wordt hier georganiseerd door vrijwilligers’, vertelt Klaassen. ‘Zelf was ik bijvoorbeeld ook een tijdje voorzitter van de jeugdcarnavalsclub. Iedereen draagt zijn steentje bij.’ Juist die saamhorigheid komt onder druk te staan als het dorp straks voor 10 procent uit asielzoekers bestaat, vreest hij.

Burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen begrijpt de zorgen van haar inwoners maar al te goed, zegt ze op een woensdag ingelaste persconferentie. De gemeente is tegen het vestigen van een asielzoekerscentrum in Tubbergen en heeft dat ook duidelijk aan opvangorganisatie COA laten weten. ‘Eind april is er een gesprek geweest waarin het COA heeft verteld dat zij hotel ’t Elshuys op het oog hadden. Wij hebben daarna teruggekoppeld dat wij de locatie niet geschikt vinden voor asielopvang en dat we een aantal van honderdvijftig tot driehonderd mensen niet vinden passen bij de schaal van onze gemeente. Het COA was teleurgesteld, maar had er begrip voor.’

Burgemeester Wilmien Haverkamp (links) en wethouder Ursula Bekhuis van Tubbergen geven een persconferentie over de aanwijzing van hun gemeente als plaats voor de opvang van asielzoekers. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Daarna heeft de gemeente Tubbergen er volgens Haverkamp niets meer over gehoord. Het telefoontje dat de aankoop van ’t Elshuys toch zou worden doorgedrukt, kwam dinsdag ‘als een donderslag bij heldere hemel’.

Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie zegt woensdagmiddag daarentegen dat het geen verrassing kan zijn, omdat er ‘maanden’ over de kwestie is gesproken. Als ze die uitspraak hoort, trekt Haverkamp haar wenkbrauwen op: ‘De staatssecretaris is niet goed geïnformeerd.’

Het gemeentebestuur onderzoekt nu of het nog iets kan doen om het azc tegen te houden. Die mogelijkheden lijken beperkt. Met een beroep op het Besluit omgevingsrecht kan de landelijke overheid de verlening van een lokale vergunning naar zich toe trekken, schreven Van der Burg en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening eind mei al in een brief aan de Tweede Kamer. Weliswaar kan de gemeente bij de rechter bezwaar maken tegen zo’n vergunningsbesluit, maar aangezien de asielopvang tot nationale crisis is bestempeld en er in Ter Apel nu honderden mensen buiten slapen, is de inschatting dat de staatssecretaris juridisch sterk staat.

Spandoek met spreuk

Burgemeester Haverkamp laat zich woensdag nog niet uit over een gang naar de rechter. ‘Onze eerste zorg gaat nu uit naar de inwoners.’ Die stonden dinsdagavond al met honderden te demonstreren voor de deur van ’t Elshuys, een in het buitengebied gelegen hotel van rode baksteen ‘op minder dan één minuut lopen van een schilderachtig fietspad’, zoals het etablissement wordt aangeprezen.

Verschillende dorpsbewoners beloven woensdagmiddag dat de acties die avond nog massaler zullen worden. Klaassen denkt nog na over de tekst op het spandoek dat hij zal meenemen. ‘Wel jagers, geen negers’, was bij de middagboterham aan de keukentafel de eerste spreuk die bij hem opkwam. ‘Maar dat is hem denk ik nog niet helemaal.’

De in bermuda gestoken Alfons Haarhuis uit Almelo maakt op zijn e-bike een tochtje langs het hotel. Hij snapt de woede van de dorpelingen wel. ‘Zoiets vlak bij een klein dorp, dat past toch niet?’ Met het azc in zijn eigen woonplaats Almelo heeft deze regio wel genoeg gedaan, meent Haarhuis. ‘Waarom moet dat allemaal bij ons in de buurt? Laat ze ze lekker naar het Gooi sturen, naar Bussum, of naar Wassenaar of Rozendaal.’

Voor Haarhuis is het simpel: ‘Vol is vol. Maar dat zal wel weer discriminatie zijn.’ Dat er in Ter Apel mensen hutjemutje buiten in het gras slapen, sommigen met kinderen, wekt bij hem weinig mededogen op. ‘Ze moesten slapen in de regen en in de kou, las ik. Hoezo? Het is hartstikke warm en de afgelopen weken was het droger dan ooit. Als het echt zo slecht is in het land waar je vandaan komt, dan kun je dat beetje regen van gisteravond toch ook wel aan?’

Dorpsbewoner Bart Klaassen trekt ook in twijfel dat asielzoekers zo hulpbehoevend zijn. Hij is vrachtwagenchauffeur van beroep en toevallig moest hij gisteren een paar keer over de weg langs Ter Apel. ‘Dan zie ik daar allemaal mannen van mijn leeftijd in het gras liggen. Hoezo zijn die niet aan het werk, denk ik dan. Ik ga toch ook om zes uur ’s ochtends mijn bed uit? Dat is de mentaliteit hier, zes dagen per week hard werken, dan kun je wat bereiken in het leven.’

Het centrum van Albergen, woensdagmiddag. Het nieuws over de verkoop van Landhotel ’t Elshuys aan het COA, dat er een asielzoekerscentrum gaat vestigen, is in het dorp niet in goede aarde gevallen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Die deugd van aanpakken wordt er hier al jong ingestampt. Tegenover de supermarkt staat een levensgrote aankondiging van Houtdorp Albergen, een evenement waarop kinderen aan het einde van hun schoolvakantie dagenlang hun eigen nederzetting in elkaar timmeren. Zo’n festiviteit wordt hier gesponsord door ruim zeventig plaatselijke organisaties en bedrijven.

Met een vergelijkbare gemeenschapszin kwam woensdag een groepje lokale ondernemers bij elkaar om plannen te smeden om gezamenlijk de komst van het azc te dwarsbomen. Volgens Ron Oude Nijhuis, eigenaar van een bouwbedrijf pal achter het toekomstige opvangcentrum, onderzoeken zij nu of er nog een mogelijkheid is om gezamenlijk het hotel op te kopen. ‘Ik denk dat iedereen bang zou zijn voor eventuele overlast, als er opeens wordt aangekondigd dat er een asielzoekerscentrum in je achtertuin komt.’

Volgens staatssecretaris Van der Burg is het koopcontract overigens al getekend, maar burgemeester Haverkamp van Tubbergen is daarover anders geïnformeerd. Hoteleigenaar Maria Olde Heuvel wil geen vragen beantwoorden. Volgens de regionale krant Tubantia vertrok zij dinsdagavond onder politiebegeleiding uit haar eigen hotel. Dorpsbewoners nemen het haar zeer kwalijk dat zij het hotel aan het COA heeft verkocht, zegt Bart Klaassen. ‘Voor haar is er denk ik geen plekje meer in Albergen.’