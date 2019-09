Als het persoonlijke opeens politiek wordt

Femke Halsema en Robert Oey in 2010. Beeld ANP - Robin Utrecht

Terwijl de binnenstad van Den Haag gereed wordt gemaakt voor de rituelen van Prinsjesdag, zullen veel politici meevoelen met Femke Halsema, wier thuisfront de stemming op het stadhuis nogal beïnvloedt. Intussen voert Johan Vollenbroek de stikstof-druk op het kabinet weer wat verder op.

GESPREK VAN DE DAG

De toestand thuis

Voor vrijwel alle ministers en Kamerleden is het een precair thema: hoe regel je het thuis in combinatie met de allesverslindende uitwerking die de politiek nu eenmaal heeft? Zodra werk en privé in de publiciteit dan ook nog dwars door elkaar gaan lopen, zoals nu bij Femke Halsema, wordt het helemaal ingewikkeld.

Dat dit juist Halsema treft, is geen verrassing voor de lezers van haar veelgeprezen politieke kroniek, Pluche, over haar jaren als Kamerlid voor GroenLinks. Daarin schrijft ze al uitgebreid over de aanpassingsproblemen van haar partner, filmmaker Robert Oey. ‘Robert voelt zich onderworpen aan mijn Kamerlidmaatschap. Zijn vrienden en kennissen spreken hem er telkens op aan (…) De onvrijwillige devaluatie tot ‘partner van’ bekomt hem slecht.’

Als zij namens GroenLinks in Den Haag hartstochtelijk pleit voor vergroening van het wagenpark, koopt hij een 25 jaar oude Mercedes. ‘Robert vindt dat ik hem zijn liefhebberijen moet gunnen en me niet heb te bemoeien met zijn aankopen.’ Als zij haar kinderen te gast heeft op een partijcongres en haar partijgenoten daarin meteen ontwapenende campagnepotentie zien: ‘Robert vangt flarden op van die gesprekken en vertrekt voortijdig woedend met de kinderen.’

Een decennium later blijkt er nog weinig veranderd aan die opstandigheid. Die blijkt dit keer de brandhaard te zijn van de zomeraffaire rond de aanhouding van Halsema’s zoon: het ‘nepwapen’ dat de jongen op zak had was een filmattribuut dat zijn vader niet zorgvuldig genoeg had weggeborgen in het burgemeestershuis. Dat zijn vrouw daardoor nu politiek onder vuur ligt, vervult Oey met afkeer. ‘Dit is gewoon mijn werk. Flikker op met je ambtswoning’, tekende NRC Handelsblad zaterdag op uit zijn mond.

Tragisch genoeg is het effect averechts, want nu wil de gemeenteraad hierover tekst en uitleg hebben: hoezo lag er een wapen in de ambtswoning? En was het wel op de officiële wijze onklaar gemaakt en als zodanig gerapporteerd?

Halsema zal hopen dat Oey voortaan bij journalisten uit de buurt blijft. Of alleen nog over zijn eigen projecten praat en ook verder een beetje oplet. Zoals Ron Miltenburg, de man van de Haagse burgemeester Krikke, vertelt aan Volkskrant-verslaggever Dion Mebius: ‘In mijn woning in Arnhem ligt een legaal luchtdrukpistool dat werkt met van die zilveren CO2-patronen. Die koop ik niet meer, omdat ze dan misschien denken dat we aan het lachgas zitten.’

Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geelen hoopt dat de Amsterdamse gemeenteraad zich weer snel gaat richten op belangrijker zaken. ‘Burgemeester Halsema wist volgens Oey niet dat het wapen thuis lag. De vraag is wat haar politiek dan te verwijten valt. Mij schiet niets te binnen.’

EN DAN DIT NOG

Vollenbroek richt pijlen op Schiphol

Johan Vollenbroek is de man die nu al enkele maanden voor aanhoudende hoofdpijn zorgt bij de ministers Schouten (Landbouw), Wiebes (Economische Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Sinds de 69-jarige chemicus immers het stikstofbeleid van de overheid met succes aanvocht, worden duizenden bouwprojecten stilgelegd of afgeblazen. En als het aan Vollenbroek ligt, worden de zorgen binnenkort groter, nu hij heeft ontdekt dat Schiphol al jarenlang in overtreding is. De nationale luchthaven beschikt niet over een natuurvergunning. Zeker 100.000 starts en landingen zijn daardoor illegaal, stelt Vollenbroek. En hij laat het er niet bij zitten.

Slob wil nu echt af van Haga-bestuur

Binnen vier weken moet het Cornelius Haga Lyceum een nieuw bestuur hebben aangesteld. Gebeurt dat niet, dan draait het ministerie de geldkraan dicht. Dit maakte minister Arie Slob (foto) maandag bekend. Het bestuur gaat ‘de wanhoopsdaad’ van de bewindsman bij de rechter aanvechten.

Sommer op maandag

Terwijl ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers onverdroten voortbouwt aan zijn coalitie die zich bekommert om het lot van de jongeren (nu al acht partijen officieel tegen het studieleenstelsel), maakt Volkskrant-columnist Martin Sommer zich zorgen om een andere groep: ‘Dat jongeren het moeilijk hebben, is evident. Ze werken onder belabberde voorwaarden en moeten hun huizen duur huren. Maar het is kennelijk zo dat als het jou minder gaat, er een schuldige moet zijn. Ouderen dus. Zij hebben een huis, vaak afbetaald. Ze hebben een leven lang onder één baas gewerkt en een pensioen opgebouwd. En nu is de idée reçue dat ze de ruif voor volgende generaties leegeten.’

Minister Arie Slob van Onderwijs stond maandag de pers te woord bij zijn ministerie over zijn besluit over het Haga Lyceum. Beeld ANP - Koen van Weel

