Als het kabinet zwicht, is dat onvermijdelijk een signaal dat intimidatie loont

Bij een protestactie zijn woensdagochtend langs de A50 mest en hooibalen in brand gestoken, om uiting te geven aan onvrede onder boeren over het stikstofbeleid van het kabinet. Beeld News United / ANP

Een aantal Tweede Kamerleden en ministers is het mikpunt van doodsbedreigingen. Burgemeesters die met het oog op de verkeersveiligheid omgekeerde Nederlandse vlaggen willen verwijderen, zien daar vanwege dreigementen vanaf. Aannemers en andere bedrijven die de vlaggen weghalen en de troep op snelwegen opruimen, durven zulke opdrachten niet meer aan te nemen, want ze worden bedreigd.

Voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO zegt op tv dat een deel van zijn achterban zich niet meer durft uit te spreken. Veehouders die het niet eens zijn met de snelwegblokkades en hun radicalere beroepsgenoten daarop aanspreken, worden geïntimideerd. Ze houden dus liever hun mond.

Tegelijkertijd vertoont de sterke arm der wet verlammingsverschijnselen. Politiecommissaris Willem Woelders zegt in de media dat de politie weinig kan uitrichten tegen boeren die de wet overtreden. Hiermee geeft hij een opbeurend signaal aan de boeren: jullie aanpak werkt.

Deze week stonden boeren te barbecuen op de snelweg, terwijl de politie werkeloos toekeek. De kentekens van de meegenomen tractoren waren afgeplakt, een overtreding waarop 410 euro boete staat. Ook op het rijden met tractoren over de snelweg staat een forse boete. De ‘daders’ stonden er gewoon naast, maar de politie deelde niet of nauwelijks boetes uit. Dat zou de zaak maar escaleren, verklaarden politiewoordvoerders.

Wel of niet op de bon?

Angst, in dit geval voor escalatie, beheerst dus ook de politie. Bij recente demonstraties van milieuactivisten verrichtte de politie tientallen aanhoudingen. Het verschil is dat boeren grote, intimiderende machines bij zich hebben. Dat geeft boeren meer macht dan andere actievoerders. Woelders legt op televisie uit dat twee agenten in een surveillanceauto meestal tegenover tientallen boeren met trekkers staan. Tegen zo’n materiële overmacht kan de politie niet op, impliceert hij.

Er is nog een reden waarom de politie aarzelt boeren op de bon te slingeren, erkende Woelders eerder in de NRC. De politie sympathiseert met de boeren. ‘Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben. Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook.’

Premier Rutte en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid beweren op Twitter dat slechts ‘een kleine groep boeren’ de radicale acties steunt, maar waar ze dat op baseren is onduidelijk. Farmers Defence Force (FDF), de meest extreme boerenactiegroep, heeft ruim 3.000 leden. Dat doet vermoeden dat ongeveer 10 procent van alle veehouders die geraakt worden door het stikstofbeleid betalend FDF-lid is. Op Facebook heeft FDF 60 duizend sympathisanten. Of dat de kwalificatie ‘een kleine groep’ verdient is discutabel.

Het kabinet staat voor een gigantisch dilemma. Volgende week wil het onder leiding van Johan Remkes met de boeren in gesprek over de stikstofplannen. Zowel Remkes als Rutte zegt dat er ‘geen taboes’ zijn bij die gesprekken.

Van der Tak heeft dit opgevat als teken dat het kabinet bereid is de stikstofdoelen af te zwakken. De LTO-voorman noemt het van tafel halen van de ‘kritische depositiewaarde’, de stikstofnorm die de kern vormt van het kabinetsbeleid, een harde voorwaarde. Gaat het kabinet daar niet in mee, dan is LTO snel klaar met onderhandelen, kondigt hij aan. Zelfs de minst radicale boerenorganisatie eist dus zeer vergaande concessies van het kabinet.

Onbuigzaam of meegaand

Want wat willen de boeren? Van gedwongen uitkopen kan geen sprake zijn, vrijwel alle ammoniakreductie moet worden bereikt met zwaar gesubsidieerde technische innovaties, de doelen voor de landelijke stikstofreductie moeten fors omlaag en veehouders moeten jaren extra de tijd krijgen om aan die afgezwakte uitstootnormen te voldoen.

Als het kabinet aan deze eisen toegeeft, is dat onvermijdelijk een signaal dat intimidatie loont. Dat kan boeren aanmoedigen verder te radicaliseren. Dreigementen en machtsvertoon blijken dan effectief.

Coalitiepartij D66 pleit daarom voor onbuigzaamheid, maar de andere regeringspartijen houden hun kaarten tegen de borst. Als VVD, ChristenUnie en het CDA de stikstofdoelen wél op de helling willen zetten (het CDA heeft daar al op gezinspeeld), kan dat tot grote spanningen in de coalitie leiden.

Grote concessies doen aan de boeren komt bovendien neer op een ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’-beleid. Op termijn verergert de overheid dan het stikstofprobleem, zoals vorige kabinetten dat deden met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Als ook dit kabinet weer geen serieus stikstofbeleid gaat voeren, neemt het bewust het risico dat rechtbanken straks opnieuw concluderen dat de overheid te weinig doet om de natuur te beschermen.

Maar dat is pas over enkele jaren, want juridische molens malen traag. Daarom is niet uit te sluiten dat het kabinet door de knieën gaat als de boerenprotesten aanhouden. Voor politici staat het doorschuiven van een probleem vaak gelijk aan het ‘oplossen’ van dat probleem, leert de geschiedenis. De zittende bewindslieden zijn er dan vanaf, en hoe hun opvolgers ermee omgaan: ach, dat is hun zorg niet meer.