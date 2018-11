Als het aan Oprah ligt, wordt Abrams Amerika’s eerste vrouwelijke zwarte gouverneur – Trump brandt haar compleet af

Oprah Winfrey heeft zich gemengd in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Vijf dagen voor de stembusgang, voerde ze campagne voor Stacey Abrams, de eerste zwarte vrouw die gouverneur kan worden. Oud-president Obama komt vandaag langs. Maar als het aan president Trump ligt, slaagt Abrams niet in haar historische missie in het zuidelijke Georgia.

Abrams en Oprah Winfrey donderdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Marietta in de staat Georgia. Beeld Getty Images

De verschillen konden donderdag niet groter zijn in Georgia, de staat die mogelijk geschiedenis schrijft in Amerika’s tussentijdse verkiezingen.

Aan de ene kant was er Trump, die menig wenkbrauw deed fronzen toen hij hard uithaalde naar Abrams. Deze 44-jarige vrouw, afgestudeerd aan het prestigieuze Yale, advocaat en al elf jaar lid van het staatsparlement, was volgens de president totaal ‘ongeschikt’ voor het gouverneurschap. ‘De staat zal heel snel in grote, heel grote problemen zijn’, aldus Trump in het Witte Huis.

En dan was er die andere miljardair, Oprah, die op dezelfde dag in Georgia opdook en langs de huizen ging om stemmen voor Abrams te verwerven. Oprah had haar mobiele nummer gezocht, ze had gebeld en Abrams gevraagd of ze campagne voor haar mocht voeren in deze historische strijd. En ze herinnerde de zwarte kiezers – eenderde van Georgia’s bevolking is zwart – hoe belangrijk het was om dinsdag naar de stembus te gaan.

Andrew Gillum, burgemeester van Tallahassee, hoopt dinsdag de eerste zwarte gouverneur van Florida te worden. Ook hij is in een nek-aan-nekrace verwikkeld met zijn Republikeinse tegenstander, Ron DeSantis. Beeld AFP

Nek-aan-nekrace

‘Ik ben hier vandaag vanwege de mannen en vrouwen die zijn opgehangen, vernederd en gediscrimineerd’, aldus de voormalige presentator, doelend op de slaventijd en de pogingen daarna om zwarte kiezers te ontmoedigen om te gaan stemmen. ‘Die werden onderdrukt. Ik ben hier voor gelijkheid bij de stembus. Hun bloed is nu in mijn dna. En ik weiger toe te laten dat hun opofferingen voor niets zijn geweest.’

Georgia is een van de twee staten waar vanaf dinsdag een zwarte politicus kan zetelen in de gouverneursresidentie. Ook in het naburige Florida gooit een Democraat, burgemeester Andrew Gillum, hoge ogen in zijn gevecht met de Republikeinse tegenstander. En ook tegen Gillum liet Trump zich gaan. ‘Een dief’, zo noemde hij de burgemeester in een tweet, zonder duidelijk te maken waarop hij doelde.

Puur racisme, riepen de aanhangers van Gillum. In de zomer nam zijn Republikeinse tegenstander, Ron DeSantis, zelfs het woord ‘aap’ in de mond toen hij Gillums programma aanviel.

Tot schrik van Trump en de Republikeinen zijn beide Democraten nu echter verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Abrams gaat licht aan kop met één procent, Gillum staat twee procent voor. Dat is vooral opmerkelijk in Georgia omdat deze staat geldt als een Republikeins bastion. In de afgelopen twintig jaar slaagde geen enkele Democraat erin om het gouverneurschap te veroveren.

Een inwoner van Georgia is stomverbaasd als zij donderdag de deur opendoet en oog in oog staat met Oprah Winfrey. De miljardair voerde donderdag campagne voor gouverneurskandidaat Stacey Abrams. Beeld REUTERS

Handjevol zwarte gouverneurs

Abrams en Gillum hebben ook de geschiedenis tegen zich. Nooit wist een zwarte kandidaat, man of vrouw, gouverneur te worden van Georgia en Florida. Op dit moment is niet een van de vijftig gouverneurs zwart.

Slechts een handjevol zwarte kandidaten slaagde er sinds Amerika’s onafhankelijkheid in om gekozen te worden tot gouverneur. ‘Ik wil gouverneur zijn zodat ik de poorten zo wijd open kan gooien, dat niemand meer twijfelt of wij tot Georgia behoren’, aldus Abrams.

De hulp van Oprah en Obama is een slimme zet van de Abrams-campagne. Het moet de grote groep zwarte kiezers aanmoedigen om dinsdag hun stem uit te brengen. Belangrijker, zowel Oprah als Obama hebben een grote aantrekkingskracht op een andere groep kiezers die cruciaal zijn in deze verkiezingen: vrouwen met een goede opleiding wonend in de voorsteden, met name in Atlanta.

Vicepresident Mike Pence, links, voert donderdag op 120 kilometer afstand van Oprah campagne met de Republikeinse gouverneurskandidaat Brian Kemp. Beeld AP

‘Dit is geen Hollywood’

Zij keken jarenlang massaal naar Oprahs succesvolle tv-show en ze maakten ook deel uit van de coalitie die Obama smeedde om twee keer gekozen te worden tot president. Ook Gillum hengelt naar de gunsten van deze vrouwelijke kiezers, hopend dat ze in de afgelopen twee jaar zijn geschrokken van Trumps presidentschap.

Als dit laatste het geval is, dan hebben de Republikeinse tegenstanders van de twee zwarte kandidaten een grote fout gemaakt door Trump zo opzichtig te omarmen. De president komt zondag naar Georgia om Brian Kemp, de tegenstander van Abrams, te steunen. Vicepresident Pence was donderdag in de staat, op ruim honderd kilometer van Oprah.

‘Dit is geen Hollywood, dit is Georgia’, zei hij sarcastisch over de vele bekende Amerikanen die Abrams steunen. Maar bij Fox News zijn ze er niet meer zo zeker van dat Abrams het uiteindelijk zal afleggen tegen de Republikein. ‘Oprah Winfrey heeft een spirituele band met zovelen in Amerika', aldus presentatrice Dagen McDowell na de interventie van Oprah. ‘Zij gaat ervoor zorgen dat die vrouw wordt gekozen.’