Als het aan de kinderburgemeesters lag, had de wereld regenboogprullenbakken en een rotonde met knipperende lampjes

Kinderburgemeester Luna (12): 'We wilden prullenbakken aantrekkelijker maken door ze rood of in regenboogkleuren te maken. Maar ze moeten groen blijven.' Beeld Ivo van der Bent

Luna (12 jaar), kinderburgemeester van Assen:

‘Ik houd erg van praten. Als kinderburgemeester mag je de kinderraadsvergadering voorzitten, dat vind ik leuk. Thuis gaat het soms over nutteloze dingen, dat hoeft van mij niet zo.’

Waarmee hou jij je bezig als kinderburgemeester?

‘Afval is een groot probleem in Assen. We wilden prullenbakken aantrekkelijker maken door ze rood of in regenboogkleuren te maken. Zodat kinderen er iets in willen gooien. Maar ze moeten helaas groen blijven. Inclusieve speeltuinen vind ik ook heel belangrijk. Mijn zusje is meervoudig gehandicapt.’

Volg je de oorlog in Oekraïne?

‘Ik krijg er veel van mee. Mijn vader zit nu bij de politie, maar werkte vroeger bij het leger. We denken erover een gehandicapt kind in huis te nemen.’

Hoe zou je de oorlog oplossen?

‘Er valt niet veel te doen, denk ik. Poetin is heel machtig. Die heeft bommen waar je niks mee te maken wilt hebben. Ik vind het zo jammer. Niet alles hoeft gelijk met geweld.’

Hoe kun je meer mensen naar de stembus krijgen?

‘Stemmen is niet verplicht. Dat moet het ook niet worden. Je moet ook niet zomaar wat invullen. En ik ken het verhaal van de mensen die niet hebben gestemd ook niet.’

Samuel (12), kinderburgemeester van Groningen: 'Ik heb een eigen slogan: ‘Spelen, sporten en meer groen, samen gaan we dat doen!’’ Beeld Ivo van der Bent

Samuel (‘sinds vrijdag 12’), kinderburgemeester van Groningen:

‘Ik denk niet dat ik later burgemeester word. Ik vind de politiek allemaal heel serieus. En alles duurt lang. Statiegeld op blikjes moet niet maanden duren, maar bam, volgende week worden ingevoerd. Het zou ook beter zijn als politiek en gemeenten niet alleen over kinderen praten, maar ook met ze praten.’

Waarmee hou jij je bezig als kinderburgemeester?

‘Mijn onderwerpen zijn kinderen, participatie en afval. Ik heb ook een eigen slogan: ‘Spelen, sporten en meer groen, samen gaan we dat doen!’ We hebben scholen gevraagd een plan tegen afval te bedenken. De winnaar krijgt een bokaal van gerecyclede dopjes.’

Volg je de oorlog in Oekraïne?

‘Ik kijk elke dag het Jeugdjournaal, als kinderburgemeester moet je van het nieuws op de hoogte zijn. Ik vind het wel heftig wat er gebeurt, mensen aanvallen die er niks mee te maken hebben. Als ik president van Amerika was, zou ik verschillende acties bedenken. Maar ik denk niet dat Biden naar me luistert. Op school is een sponsorloop voor Oekraïne. Ik speel gitaar om geld op te halen.’

Snap je dat zo weinig mensen hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen?

‘Misschien hadden mensen geen zin. Of ze hadden keuzestress. Dat had ik ook toen ik een middelbare school moest kiezen.’

Rosalie (12), kinderburgemeester van Bunschoten: ‘Ideeën maken past bij mij.’ Beeld Ivo van der Bent

Rosalie (12), kinderburgemeester van Bunschoten:

‘Ik woon vlak bij een rotonde, daar gebeuren heel veel ongelukken met fietsers. We hebben een idee bedacht om automobilisten te waarschuwen. Dan gaan er lampjes knipperen op een bord als er een fietser aankomt, of er begint een licht te schijnen. Een ander onderwerp is: meer buslijnen naar de middelbare school. Die in Baarn en Amersfoort liggen op 9 kilometer fietsen. Ideeën maken past bij mij.’

Wat vind je het leukst om te doen?

‘Ik was trots dat ik een lintje mocht doorknippen, bij de opening van een school en de bibliotheek. En dat ik andere kinderen mag vertegenwoordigen in de gemeente. Ik zou ook Sinterklaas interviewen toen hij aankwam in de haven, maar vanwege corona maakte hij een tocht door het dorp.’

Volg je de oorlog in Oekraïne?

‘Ja. Ik vind het heel erg, we moeten die mensen steunen. Rusland moet stoppen met bommen gooien en gaan praten met Oekraïne.’

Hoe zou je meer mensen naar de stembus kunnen krijgen?

‘Ik vind het jammer dat veel mensen niet hebben gestemd. Ze zijn het niet eens met dingen, toch stemden ze niet. Misschien moet de overheid nog beter laten weten dat ook hun stem telt.’

Elias (10), kinderburgemeester van Duiven: ‘Ouderen zijn een belangrijk onderwerp in Duiven.’ Beeld Ivo van der Bent

Elias (10), kinderburgemeester van Duiven:

‘Ik vind het leuk mensen te helpen en een lach op hun gezicht te krijgen. Dan krijgen ze ook meer zelfvertrouwen. Heel soms haal ik zelf een grapje uit. Mijn beste grap was bij de burgemeester in de auto. Onderweg zei ik: ‘O, links zit een hert.’ Maar eigenlijk was er helemaal geen hert.’

Met welke onderwerpen hou jij je vooral bezig?

‘Ik vrolijkte ouderen die eenzaam waren door corona op met bloemen en een tekening. Ouderen zijn een belangrijk onderwerp in Duiven. Net als pesten. En dat kinderen met een handicap overal naar toe moeten kunnen. Op school wordt weleens gepest. Dan wil een kind met iemand spelen en wordt er gezegd: nee, jij bent lelijk.’

Hoe zou je meer mensen naar de stembus kunnen krijgen?

‘Door te zeggen dat het heel belangrijk is om te stemmen. Als je stemt, kun je een beter leven krijgen. Voor jezelf en voor iemand anders.’

Hoe zou je de oorlog in Oekraïne oplossen?

‘Als het zou kunnen, zou ik met Poetin praten. Ik zou hem zeggen: je moet stoppen, mensen in Oekraïne willen niks met jou te maken hebben, waarom doe je dat? Als hij dat een goed idee vindt, haal ik Oekraïne erbij en laat ik ze met elkaar praten.’