Als fotograaf in Oekraïne: ‘De plek waar we vandaag waren, is twee uur geleden gebombardeerd’

Een foto die Daniel Rosenthal in april maakte in Jahidne, nabij de Belarussische grens. Russische soldaten hielden in dit dorp driehonderd mensen vast in de kelder van een school, dertien ouderen stierven door uitputting. Beeld Daniel Rosenthal

Hoe is de situatie waar je bent in Oost-Oekraïne?

‘We zitten in Pokrovsk, in de Donetsk-regio. Dinsdag zijn we met iemand meegereden die voor een christelijke ngo burgers evacueert en hulpgoederen uitdeelt. Vanwege zijn religie wil hij niet vechten, maar hij wil toch een bijdrage leveren aan de strijd. Hij heeft een lijst adressen van mensen die weg willen en gaat met een minibus rond om te proberen ze op te halen. Dat heeft hij iedere dag gedaan sinds het begin van de invasie, op zaterdagen en zondagen na.

‘We reden met hem naar het plaatsje Siversk, op ongeveer vier kilometer van de frontlinie. Op verschillende plekken heeft hij goederen afgegeven, zoals medicijnen en voedsel. Hij toetert, en dan komen de mensen naar buiten, als ze het veilig achten. Zij leven daar in kelders en zitten zonder elektriciteit, gas, water uit de kraan of medicijnen. Daarom koken ze op open vuur. De situatie is wanhopig.

‘De afgelopen dagen zijn de bombardementen op deze plek minder geworden, vorige week waren het er veel meer. Je kunt de schade zien. Veel mensen zijn vertrokken, er hangt een nare sfeer door de leegte. We reden heel snel om hier niet lang te blijven, vanwege het gevaar van bombardementen. Je kunt de ontploffingen in de verte horen.’

Ongeveer een uur na het telefoongesprek stuurt Daniel een WhatsApp-bericht: ‘Ik zag net dat de plek waar we vandaag waren, twee uur geleden is gebombardeerd.’

Wat voor mensen zijn nog achtergebleven?

‘Onze indruk was dat het vooral mensen zijn die heel arm zijn of laagopgeleid. Ook zijn er nog veel oude en invalide mensen achtergebleven. De overgrote meerderheid was dankbaar voor de hulp, maar we hebben ook meegemaakt dat mensen het Oekraïense leger de schuld gaven van hun situatie. Of zij pro-Russisch zijn gaan denken door Russische propaganda, weet ik niet.

‘Er zijn ook nog kinderen. Ik kan je vertellen dat ik, als iemand die zelf kleine kinderen heeft, wel kan huilen als ik hun situatie zie, hoe blij ze zijn dat iemand langskomt en ze wat snoepjes geeft. De oorlog is al gaande sinds 2014, hun hele leven hebben ze dreiging gevoeld, wat nu vele malen erger is geworden.’

Hoe houden jullie jezelf veilig?

‘Twee dagen geleden hadden we de mogelijkheid om een ander dorp te bezoeken met een ngo. We besloten toen niet te gaan, omdat er daar ook scherpschutters actief zijn. Dat was een stap te ver voor ons. Tom (Vennink, correspondent voor de Volkskrant, red.), onze fixer en ik proberen steeds als team te overleggen waartoe we wel en niet bereid zijn en hoe veilig we de situatie inschatten.’

‘Met apps kun je zien waar het front is en waar er bombardementen hebben plaatsgevonden. We kijken naar de briefings van het Oekraïense leger en houden nieuwsbronnen in de gaten. En onze fixer en Tom hebben zelf bronnen. Alles bij elkaar levert dat een beeld op, op basis daarvan maken we inschattingen.

‘Vandaag speelde mee dat we veel vertrouwen hadden in degene met wie we meereden. Die doet zijn werk al bijna vier maanden, hij kent de weg goed, bovendien heeft hij contacten met het Oekraïense leger. Dat is ook een besluit dat je moet nemen: vertrouw je iemand?’

Hoe is het om onder deze omstandigheden te fotograferen?

‘Normaal gesproken benaderen we mensen rustig, vragen we beleefd of iedereen het goed vindt om gefotografeerd te worden. Dat ging nu anders, omdat we maar een paar minuten op een plek bleven, waardoor het werk nogal hectisch werd: ik sprong de bus uit, en had twee, drie minuten om te fotograferen. Iedereen vond het ook prima om gefotografeerd te worden. Het maakt ze ook weinig uit, want ze hebben wel iets anders aan hun hoofd.’

Krijg je als journalist nog beperkingen opgelegd, daar in het oosten van Oekraïne?

‘Nee, behalve die van onze veiligheid. Als we hadden gewild, hadden we zo een weekend in Siversk kunnen blijven. Alleen de toegang tot alles wat met het Oekraïense leger te maken heeft, is sinds begin deze maand flink ingeperkt. Het plan was om met ambulances mee te gaan die gewonden van het front ophaalden, maar dat kon niet, daarvoor is nu een speciale accreditatie nodig.

‘De verklaring is dat die regel is ingevoerd om te zorgen dat het leger zijn werk goed kan doen. Mijn indruk is dat de strijd zich op zo’n klein gebied in de Donbas concentreert, dat de hele wereldpers zich daar verzamelt. Het lijkt erop dat de Oekraïense regering het leger een beetje wil afschermen van te veel aandacht van journalisten.’