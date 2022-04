‘Als er nog twijfel bestaat of China zijn zero-covid beleid zou loslaten, dan is die nu van tafel’

Een Chinese overheidsfunctionaris in een beschermend uniform op een lege straat in Shanghai. De stad met 26 miljoen inwoners is voor onbepaalde tijd in lockdown. Beeld AP

Dag Leen. Verliest China de grip op het coronavirus?

‘Op dit moment wel, ja. Shanghai is zo belangrijk voor China dat men een lockdown ten koste van alles had willen voorkomen. Maar vandaag werden er in de stad meer dan 13 duizend besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds de uitbraak in Wuhan. Het is alle hens aan dek.

‘Anderzijds toont de lockdown van een volledige stad ook dat Beijing alle middelen inzet om de controle terug te winnen. Als er nog enige twijfel bestond of China, geconfronteerd met die besmettelijkere omikronvariant, zijn zerocovidbeleid zou loslaten, dan is die twijfel nu van tafel. Nee dus.’

Hoe ziet die lockdown in Shanghai eruit?

‘De 26 miljoen inwoners mogen hun appartement of gebouw enkel verlaten voor urgente medische hulp of om een PCR-test te laten afnemen. Voor wandelingetjes mogen de inwoners niet naar buiten. Veel mensen zitten al weken binnen: het is een uitputtingsslag.

‘Ambtenaren en vrijwilligers brengen eten rond. Althans, in theorie. Omdat zoveel mensen tegelijkertijd in lockdown zitten, zijn zij niet opgewassen tegen de hoeveelheid werk. Op internet hoor je veel klachten van mensen die zeggen al dagenlang geen voedsel te hebben gekregen, op hun laatste voorraad teren en al dagenlang instant noodles eten. Ze hebben echt honger.’

‘Maandag is in 24 uur tijd de hele bevolking getest. Wie daar niet aan meewerkt, riskeert strenge straffen. En wie positief test, moet zijn huis verlaten. Mensen met milde symptomen moeten naar sporthallen of leegstaande gebouwen, die met duizenden veldbedjes omgebouwd worden tot opvangplaats. Op sociale media zie je veel klachten over de weinig hygiënische omstandigheden. Dat gaat van ‘heel oncomfortabel’ tot ‘mensonterend’.

‘Ook buiten Shanghai is de bewegingsvrijheid van mensen enorm ingeperkt. In de noordelijke provincie Jilin zijn ook grote uitbraken. In het zuidelijke Shenzhen is de lockdown zogenaamd voorbij, maar gelden nog steeds strenge restricties. In heel China is het bovendien riskant om je eigen stad te verlaten. Als je in een andere stad in een lockdown verzeild raakt, heb je geen controle meer over je eigen leefomstandigheden en voedselbevoorrading.’

Grijpt de overheid, net als Europese regeringen eerder, terug op een boostercampagne?

‘Ja, oudere mensen worden nu wel aangemoedigd om zich te laten vaccineren. Ik lees hier en daar dat lokale buurtcomités nagaan wie wel en niet gevaccineerd is en ouderen aanmoedigen om een prikje te laten zetten. Men is hier laat begonnen met het vaccineren van ouderen. Van begin af aan heeft men het vaccineren van de werkzame bevolking prioriteit gegeven. Als we in die grote groep een soort groepsimmuniteit tot stand brengen, kunnen we de hele bevolking veiligstellen, dacht men. Dat blijkt een misrekening.

‘Onder ouderen en hun kinderen bestond veel angst voor mogelijke bijwerkingen. Het onderzoek rondom die Chinese vaccins is natuurlijk erg schimmig. Veel Chinezen zeggen hun overheid wel te steunen, maar als puntje bij paaltje komt, keken ze het toch liever nog even aan. Zeker omdat het coronavirus hier lange tijd amper rondging. Van de 80-plussers is nu slechts 55 procent dubbel gevaccineerd en slechts 20 procent heeft een booster gekregen.’

Tot dusver kreeg de Chinese bevolking sociale stabiliteit en economische groei als wisselgeld voor het tolereren van een regime met weinig vrijheden. Zie je die steun nu afbrokkelen?

‘Voor zover we dat kunnen inschatten, aanvaardde de meerderheid van de bevolking de afgelopen twee jaar de economische en sociale kostprijs van het zerocovidbeleid. Maar nu beginnen wel heel veel mensen de nadelen van het zerocovidbeleid aan den lijve te ondervinden. Dat Shanghai tot stilstand is gekomen, is bovendien een enorme klap voor de Chinese economie.

‘Je ziet nu dat mensen in China openlijk beginnen te morren. De Communistische Partij heeft altijd gezegd: ‘Wij zorgen ervoor dat het land stabiel is en iedereen uit de armoede kan opklimmen.’ Op dit moment kan de regering dat moeilijk waarmaken. Op sociale media zie ik duidelijk dat ten opzichte van de afgelopen twee jaar een veelvoud aan klachten en boze video’s door de censuur heen dringt. Om hoeveel mensen dat gaat, is niet te zeggen.’

Heeft dit nog invloed op het vijfjaarlijkse Nationaal Congres van de Communistische Partij, dat na de zomer op de agenda staat?

‘Het is moeilijk om echt hoogte te krijgen hoe groot steun voor Xi Jinping binnen de partijelite nog is, maar er zijn geen signalen dat daar door het debacle in Shanghai en de controversiële positie van China in de oorlog in Oekraïne breukjes in zijn ontstaan. De reputatie van enkele vertrouwelingen van Xi op cruciale posities is wel besmeurd geraakt. Een ervan is de partijsecretaris van Shanghai, Li Qiang. Hij werd zelfs getipt als de nieuwe premier, maar na de blamage in Shanghai is het onwaarschijnlijk dat hij nog kandidaat is voor promotie.’