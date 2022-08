Als een voorpaginakop zo anders wordt gelezen en begrepen dan je hebt bedoeld, dan heb je iets verkeerd gedaan

Een deel van de lezers heeft moeite en soms grote moeite met de openingskop van de zaterdagkrant ‘Lastpakken zonder enig toekomstperspectief’. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de krant asielzoekers op deze wijze afschildert, zeker in een week waarin Artsen zonder Grenzen te hulp moest komen vanwege de erbarmelijke opvang in Ter Apel.

Dat zou ook onbegrijpelijk zijn, als we dat inderdaad hadden willen doen, maar dat wilden we niet. De kop gaat over een kleine groep binnen de asielzoekerspopulatie, de asielzoekers die afkomstig zijn uit zogenaamde ‘veilige landen’, die geen kans hebben op asiel, door de Europese asielzoekerscentra zwerven en daar voor overlast zorgen. Niet allemaal natuurlijk, maar meer dan de helft van hen was volgens de laatste cijfers betrokken bij incidenten in azc’s.

De voorpagina van zaterdag 27 augustus. Beeld de Volkskrant

Het stuk waar de kop naar verwijst, vloeide voort uit een eerdere reportage die we in Ter Apel maakten. Daaruit bleek dat er zich gewelddadige taferelen (steekpartijen, diefstal) afspeelden en dat ‘veiligelanders’ daarin een rol speelden. We vonden het belangrijk om ons beter in deze groep te verdiepen omdat, zolang voor hen geen oplossing is gevonden, andere asielzoekers lijden onder geweld en het draagvlak onder de asielopvang wordt ondergraven.

Het artikel laat vooral de totale uitzichtloosheid zien waarin deze groep verkeert. Dat wilden we op de voorpagina benadrukken, met de kop (‘zonder enig toekomstperspectief’) maar ook met de intro die afsluit met een wanhoopskreet van een van de veiligelanders.

Om de onruststokers binnen die groep te omschrijven kozen we voor ‘lastpakken’; in onze ogen een woord dat de lading dekt. ‘Iemand die problemen veroorzaakt’, is de definitie.

Als een voorpaginakop zo anders wordt gelezen en begrepen dan je hem hebt bedoeld, dan heb je iets verkeerd gedaan. Achteraf bezien hadden we na een week als deze waarin honderden asielzoekers leden onder de Nederlandse onmacht of onwil om hen fatsoenlijk op te vangen, op de voorpagina niet de nadruk moeten leggen op een klein deel van hen. Met deze timing hebben we misverstanden op zijn minst in de hand gewerkt en zo bijgedragen aan een beeld van asielzoekers dat het tegendeel is van de menselijke blik die we juist nastreven. Dat betreuren we.