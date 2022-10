Als dertiger kon Rishi Sunak gaan rentenieren, maar hij koos voor de politiek. Nu is hij de nieuwe Britse premier

Rishi Sunak in de Wembley Arena tijdens de vorige leiderschapsverkiezingen, eind augustus. Beeld AP

Sunaks voornaamste taak is het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Hoe hij dat precies wil gaan doen zal begin volgende week door zijn minister van Financiën Jeremy Hunt bekend worden gemaakt tijdens de zogeheten ‘Halloween'-begroting. Waarschijnlijk komt er weer een tijd van bezuinigingen, nodig om het vertrouwen van de financiële markten te winnen. In principe is Sunak voor belastingverlagingen, maar daar moet dan wel financiële ruimte voor zijn. Tegenover samenwerken met de Europese Unie, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een oplossing in Noord-Ierland, staat hij positiever dan zijn twee voorgangers.

Sunaks verkiezing mag gerust een mijlpaal worden genoemd. De 42-jarige Sunak is de eerste Britse premier die uit een etnische minderheidsgroep komt. Hij is een zoon van Indiase immigranten die in de jaren zeventig uit Kenia en Tanzania naar Engeland kwamen. Zijn grootouders hebben hun wortels in de Punjab. Sunaks ouders, die zich vestigden in Southampton, waren toonbeelden van succesvolle immigranten. Zijn vader werd arts en zijn moeder apotheker. Hun inkomen was ruim genoeg om de jonge Rishi naar Winchester College te sturen, een van de meest prestigieuze kostscholen van Engeland.

Vakantiebaan

De jonge Rishi verdiende zijn eerste ponden met een vakantiebaan als ober in een Indiaas restaurant. Daarnaast deed hij de boekhouding voor zijn moeder en liep hij stage op het hoofdkwartier van de Conservatieve Partij. Dankzij zijn goede prestaties op school wist hij een beurs te krijgen voor een MBA-opleiding aan Stanford University in Californië, de staat waar hij verliefd op zou worden. Op Stanford ontmoette hij zijn latere vrouw Akshata Murthy, dochter van een van de rijkste mannen van India, de ict-ondernemer N.R. Narayana Murthy. Ze kochten in Californië een groot appartement, waar ze ooit weer hopen te gaan wonen.

De etnische achtergrond van Sunak, die de parlementaire eed zwoer op de Bhagavad Gita (belangrijk boek binnen het hindoeïsme), is door de jaren amper ter sprake gekomen. In geen ander westers land is de politiek diverser dan in het Verenigd Koninkrijk. In 2015 werd hij gekozen als afgevaardigde voor Richmond, een welvarend kiesdistrict in de Yorkshire Dales, waar hij oud-partijleider William Hague opvolgde. In deze uiterst conservatieve contreien kreeg deze Brit van Indiase komaf te maken met wat scepsis, maar dat verdween snel toen hij grote recepties ging houden in de tuinen van het 18de-eeuwse landhuis dat hij had gekocht. ‘De Maharaja of the Dales’, zo werd zijn bijnaam.

Toen hij als minister van Financiën afgelopen voorjaar wegens drukke werkzaamheden in Londen een galadiner van zijn partij in hartje Wales dreigde te missen, huurde hij voor tienduizend pond een helikopter waarmee hij vanaf Battersea Heliport in Londen naar zijn partijgenoten vloog, en weer terug. Dat was vanzelfsprekend voor de man die nu de rijkste bewoner is die 10 Downing Street ooit heeft gehad. Samen met zijn vrouw Akshata, die haar eigen modebedrijf heeft, kan hij de hele straat waarschijnlijk opkopen.

Sunak heeft zijn miljoenen zelf verdiend. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Goldman Sachs, waarna hij drie jaar lang werknemer was bij The Children’s Investment Fund (TCI), een hedgefonds van de miljardair Chris Hohn. Dit fonds voerde ten tijde van de kredietcrisis van 2007 campagne voor de omstreden overname van ABN Amro door The Royal Bank of Scotland. Het leidde ertoe dat de Britse regering de Schotse bank moest redden. Sunak speelde geen rol bij de campagne. Na drie jaar bij TCI te hebben gewerkt, werd Sunak partner bij Thélème Partners en tevens werkte hij voor een investeringsfonds van zijn schoonvader.

De politiek riep

Als dertiger was hij inmiddels rijk genoeg om te gaan rentenieren, maar de Conservatieve politiek riep. Sunak stemde in 2016 voor de Brexit en kreeg een bescheiden functie in de regering van Theresa May. Zijn doorbraak volgde toen Boris Johnson aan de macht kwam. Hij kreeg eerst de rol van Chief Secretary to the Treasury, een soort staatssecretaris van Financiën, en werd begin 2020 de baas op dat departement, na het vertrek van zijn vriend Sajid Javid, een andere Brit van Aziatische komaf die de politiek in was gegaan na miljonair te zijn geworden in de financiële wereld.

Hij viel met zijn neus in de coronacrisis. Grote twijfel had hij over het instellen van een lockdown, maar hij werd voor een voldongen feit geplaatst. Sunaks taak was om financiële hulp te bieden aan burgers en bedrijven, waarbij de rekening opliep tot omgerekend 500 miljard euro. Het leverde hem een aanzienlijke populariteit op, helemaal toen hij zijn landgenoten na de eerste lockdown korting gaf op het eten in restaurants. Come Dine With Me, kopte een van de kranten bij een foto waarop te zien was hoe de minister zijn oude betrekking als ober vervulde. Hij werd genoemd als opvolger van Johnson.

Na de coronacrisis begon zijn ster te dalen. Tijdens Partygate kreeg hij een boete omdat hij even had aangeschoven bij de kleinschalige viering van Johnsons verjaardag. Schadelijker was de onthulling dat zijn vrouw, die alleen de Indiase nationaliteit heeft, gebruikmaakte van een speciale regeling waarbij ze alleen in haar vaderland wordt belast over haar vermogen. Achter de schermen had hij vaak onenigheid met Johnson, die volgens hem te veel geld aan het uitgeven was. Met zijn prudente benadering tot de overheidsfinanciën staat ‘Rishi Rich’ meer in de conservatieve traditie van de partij.

Ruzie met Johnson

De sluimerende ruzie ontplofte toen Sunak begin juli besloot af te treden, nadat was gebleken dat Johnson voor de zoveelste keer de waarheid had verdoezeld. Zijn vertrek leidde tot een opstand en de val van Johnson. Hij nam hiermee een groot risico, want loyaliteit is een belangrijke waarde binnen de partij. Snel na Johnsons belofte om af te treden stuurde Sunak een promotievideo de wereld in, waarmee het vermoeden werd aangewakkerd dat hij zich al lang op een strijd om het leiderschap had voorbereid.

Sunak, wiens schoonmoeder de auteur is van populaire kinderboeken, kreeg de meeste steun van de fractieleden. In de eindstrijd met Truss, waarbij de partijleden het laatste woord hadden, werkten zijn rijkdom, elitaire achtergrond en zijn rol van ‘Judas’ tegen hem. Een oude video-opname waarin de jonge Rishi beweert geen vrienden te hebben uit de arbeidersklasse, hielp niet.

De afgelopen weken aanschouwde hij In stilte de implosie van zijn rivale, terwijl de door hem voorspelde chaos op de geldmarkten uitkwam. De nieuwe poging om onder het motto Ready for Rishi premier te worden slaagde wel, niet in de laatste plaats omdat de partijleden dit keer geen stem kregen.