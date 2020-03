Als de verpleegkundigen hun kroost ’s avonds ophalen, storten ze bij Francet en Margot hun hart uit

Verpleegkundigen Francet (links) en Margot vangen nu de kinderen van collega's op. Beeld Volkskrant

In de vertrekken waar tot vorig jaar nog patiënten met hersenschade werden behandeld, sleept nu een klein jongetje met een grote bril een kar achter zich aan met een plastic giraffe. Hij gaat het beest even uitlaten in de binnentuin.

Het coronavirus brengt Amphia niet alleen maar somberheid. Een week geleden lag op deze plek, in het oude deel van het ziekenhuis, het stof nog op de vensterbanken en linoleumvloeren. Nu klinkt uit alle hoeken gekir. Tegen de buitenmuren zijn twee houten kabouters geposteerd, op de deur hangt een briefje: Kinderopvang Amphiaantje.

Kinderverpleegkundigen Francet Janssens (58) en Margot Jansen (59) zaten de afgelopen weken thuis te knarsetanden. Veel personeel en apparatuur zijn momenteel nodig voor de stroom coronapatiënten, alle niet noodzakelijke operaties in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Daarom hadden Francet en Margot, die normaal kinderen voorbereiden op hun operatie, geen werk meer. Ze kwamen terecht in de pool voor oproepbaar personeel. Omdat ze niet zijn opgeleid voor de intensive care, kregen ze maar geen telefoontje.

Overuren

Dat beviel allerminst. ‘Juist nu wil je iets doen’, zegt Francet, een kranige vrouw met energie te over. En dus bedacht ze een plan. Wat nou als zij, de kinderverpleegkundigen van de dagbehandeling, de kinderen zouden opvangen van het personeel dat overuren draait om het coronavirus te bestrijden?

Zo gezegd zo gedaan. Ze pleegde wat telefoontjes, vond enthousiaste collega’s, overtuigde leidinggevenden en ging aan de slag. Op dinsdag 17 maart boenden ze tot de vloeren weer glommen. Op woensdag 18 maart stonden de eerste kinderen voor de deur. En elke dag worden het er meer.

Het is nog een beetje improviseren, zegt Francet bijna verontschuldigend. Op de kinderafdeling van het ziekenhuis en in hun eigen omgeving hebben ze zoveel mogelijk speelgoed verzameld. In de hal staat een groene wigwam, de oude balie is omgetoverd tot huiswerkplek. In de vensterbank van de veredelde huiskamer staan konijnenknuffels, op de grond ligt een groot autokleed. Pedagogisch medewerkers van het ziekenhuis helpen met de begeleiding. Als er meer dan vijftien kinderen zijn, wordt een tweede locatie geopend.

Drie zussen en hun broertje, die vanmiddag bij de opvang zijn afgeleverd, bewerken aan tafel in de huiskamer minutieus een grote kleurplaat. Hun moeder is schoonmaakster in het ziekenhuis en is gevraagd langere diensten te draaien. ‘Ze zei dat het komt doordat er meer zieke mensen zijn met corona’, vertelt Malak (12), de oudste van het stel.

Grote bak

De kinderen begrijpen het. Ze vinden het niet erg om hier te zijn, zeggen ze. Thuis kleuren ze ook vaak, ze hebben er ‘een hele grote bak’ met stiften. ‘Ik niet hoor’, zegt broertje Saif (7) met een ondeugende blik. ‘Ik kijk tv!’

In deze hoek van het ziekenhuis, vlakbij de personeelsingang, zou je bijna vergeten dat een stuk verderop ambulances af en aan rijden met nieuwe coronapatiënten die voor hun leven vechten. ‘Een oorlogssituatie in een modern ziekenhuis’, noemt Margot de situatie.

Als de verpleegkundigen van de intensive care hun kroost ’s avonds weer ophalen, storten ze bij Francet en Margot hun hart uit. Dan horen ze over de patiënten die doodziek zijn en geen visite meer kunnen krijgen. Over de mensen die worden beademd. Over hoe zwaar het is om de patiënten telkens weer om te draaien in bed. Francet: ‘Als ik die verhalen hoor, kan ik alleen maar huilen.’

Op de intensive care kunnen Francet en Margot niks voor hun collega’s betekenen, dus doen ze het hier. Elke dag beginnen ze met ochtendgymnastiek. Dan staan ze buiten met de kinderen te springen tot ze niet meer kunnen.

Francet laat de binnentuin zien. Een kleine jongen loopt er rondjes met een giraffe.