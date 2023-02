‘Als de pastoor hier in het dorp iets organiseert in de kerk, komen er nog maar twee mensen opdagen’

De 100-jarige Bart van Doorn met zijn vrouw Triena (93). Beeld Aurélie Geurts

Bart van Doorn woont met zijn 93-jarige vrouw Triena aan een smalle weg in het dorp Langenboom in Zuidoost-Brabant. Hun knusse onderkomen was ooit de schuur van zijn zelfgebouwde huis en is via een smal tussenstuk verbonden met de woning waar zijn twee kinderen zijn geboren en waar nu zijn jongste zoon André met zijn gezin woont. Bart en Triena houden nog zelf hun tuin en moestuin bij.

De 100-jarige zit met zijn vrouw en jongste zoon aan een ronde eettafel in de keuken als hij over zijn leven vertelt.

Hoe gaat het met u?

‘Horen gaat moeizaam en ik zie heel slecht. Op sociaal gebied valt daardoor veel weg. Maar ik mag niet mopperen, want met het verstand zit het gelukkig nog goed. En ik ben nog samen met mijn vrouw, van wie ik heel veel hou.’

Triena: ‘En ik hou heel veel van jou, dat weet je hè.’

Bart: ‘In juni zijn we 72 jaar getrouwd. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Toen we twee jaar geleden 70 jaar getrouwd waren, zei de pastoor dat dat nog niet eerder was voorgekomen in de buurt.’

Triena: ‘Ik dank God dat we nog samen zijn.’

Bart: ‘Iedere dag dank ik God daarvoor.’

Triena: ‘Ik kan nog koken, de was doen, alles eigenlijk. Ik was Barts rug en droog die af. Iedere middag maken we samen een wandelingetje.’

Bart: ‘We werken samen in de tuin en de moestuin.’

Triena: ‘We verbouwen winter- en zomerandijvie, sla en veel boontjes. Die maak ik in, zodat we er na de zomer maandenlang van kunnen eten.’

Bart: ‘We helpen elkaar. Ik word snel moe, maar doe wat ik kan. Van de baas’ – hij wijst naar zijn zoon André tegenover hem – ‘mag ik de trap niet meer op. Mijn auto staat nog in de carport, maar ik mag hem niet meer aanraken, mijn kleinzoon gebruikt hem nu. Even in de auto stappen, en naar mijn zus in Mill rijden, zit er niet meer in.’

Bart van Doorn vraagt of er een verschil is tussen stad en platteland, in de verhalen van 100-jarigen. Op het antwoord dat zijn leeftijdgenoten van het platteland vaak al heel jong moesten werken op het land, knikt hij instemmend.

‘Dat was de gewoonste zaak van de wereld, ja. Toen ik klaar was met de lagere school, ging ik twee dagen later al aan het werk. Ik werd verhuurd aan een boer. Iedereen had het moeilijk. Mensen van nu kunnen zich niet voorstellen hoe wij toen leefden.

‘Ik ben geboren in een huisje achter een kasteeltje, hier zeven kilometer verderop, op het landgoed Princepeel. Tegenover het kasteeltje stond een boerderijtje met vee. Ze zochten iemand om het vee te verzorgen. Dat werd mijn vader. Hij was landarbeider. We hadden een moestuin met groenten en fruit, daar aten we van. Mijn ouders hoefden alleen aardappelen te kopen. Een keer per jaar hadden we een varken. Na de slacht werd het vlees gezouten, en in stukken in flessen bewaard. Groenten werden ingemaakt. Van die voorraad konden we in de winter eten. De gezinnen waren groot in die tijd, wij waren met zijn tienen. Op mijn 7de verhuisden we naar Langenboom, waar ik altijd ben blijven wonen.’

Wat vindt u de grootste verandering in de afgelopen eeuw?

‘Nu heeft iedereen een auto. In mijn jonge jaren was het al heel wat als je een fiets had, en daarmee ging je overal naartoe. Als we een dagje op stap gingen met de zus van Triena en haar man, kwamen zij op de fiets uit Sint-Oedenrode naar ons toe, dat is wel dertig kilometer. Met zijn allen fietsten we dan naar Arnhem, wel 35 kilometer, voor een bezoek aan het Openluchtmuseum. Om op de provinciale wegen te mogen fietsen, moest je een metalen fietsplaatje kopen, dat je op je fiets bevestigde.

Bart van Doorn met toen nog zijn vriendin Triena, twee jaar later, in 1951, trouwden ze. Beeld Aurélie Geurts

‘Mensen hadden genoeg aan hun normale levensonderhoud. Ze aten vaak uit hun eigen tuin, een supermarkt was er niet. Als je nu ziet hoeveel spullen mensen in huis halen, en hoe makkelijk ze het weer wegdoen. Kringloopwinkels zijn overvol. En kijk eens wat er allemaal naar de vuilstort wordt gebracht, dat maakt mij bedroefd. Is dat niet zonde? Als mensen een huis kopen, moet de keuken eruit en een nieuwe erin. Voor mij voelt het niet goed iets wat nog functioneert weg te doen.

‘Op de Rijkswerkplaats in Boxmeer ben ik opgeleid tot timmerman. Bij Systeembouw Vermeulen, waar ik na mijn diensttijd na de oorlog ging werken, kregen we iedere week bij ons loon een zegeltje ter waarde van 1,50 gulden. In augustus mochten we de gespaarde zegels inleveren bij een plaatselijk agentschap: die gaf er geld voor terug. Weet je wat 90 procent van de werknemers met dat spaarbedrag deed? Iets kopen wat ze nodig hadden voor hun huishouden, zoals een wasmachine. Nu gaan mensen van hun spaargeld op vakantie, want ze hebben alles al.’

Heeft u moeite met de veranderende tijd?

‘Voor iemand op mijn leeftijd wordt het leven steeds ingewikkelder. Wie niet met die moderne apparaten kan omgaan om al je zaken te regelen, heeft het niet makkelijk. Gelukkig regelt onze zoon alles voor ons.

‘Er wordt tegenwoordig gek aangekeken tegen het geloof. In mijn jeugd kon je als kind van 5 al een weesgegroetje bidden. Welk kind van die leeftijd kan dat nog? Als de pastoor hier in het dorp iets organiseert in de kerk, komen er nog maar twee mensen opdagen. Dat is erg voor de pastoor.’

Is er ook iets verbeterd de afgelopen decennia?

‘Alle nieuwe snufjes, zoals telefoontjes waarop je het laatste nieuws kunt lezen en alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo wist mijn zoon eerder van de aardbeving in Turkije en Syrië dan ik. En ik had een kip die haar eigen ei kapot pikte en opat. Ik wilde weten wat er aan de hand was. Mijn schoondochter pakte haar telefoon, toepte even en er stond dat de kip zich kon vervelen.’

Waar bent u trots op?

‘Dat ik mijn eigen huis heb gebouwd, van hout, begin jaren vijftig. Ik kon dit lapje grond kopen en vroeg een vergunning aan om er een potstalmodel kippenhok op te bouwen, van zes meter breed en acht meter lang. Op de tekening had ik een streep gezet: aan de ene kant stond ‘kippen’, aan de andere kant ‘kantoor’. Zo kreeg ik de vergunning en konden Triena en ik erin wonen. De ambtenaar vroeg: wanneer komen de kippen? Ik zei: wacht maar af.’

Heeft er ooit een kip gewoond?

‘Nee, wij waren de kippen. De ambtenaar begreep het wel. Het was een tijd van grote woningnood. Later heb ik het huis uitgebouwd.’

Wat is de grootste tegenslag in uw leven geweest?

‘Dat mijn zoon Peter verongelukt is. Daar heb ik lang mee gezeten: waarvoor is dit gebeurd? Hij was 18 jaar en leerde in Uden voor automonteur. Daar had hij talent voor. Hij was een jongen zoals alle jongens in die tijd: met lang haar. Hij maakte makkelijk vrienden.

‘Hoe het precies is gegaan, weten we niet. Hij was bij zijn meisje geweest en reed ’s avonds rond 12 uur in zijn auto, een Daf 33, terug naar huis. Hij zat alleen in de auto en had geen drank of iets op. Hij kwam in botsing met een tegenligger, waar drie mensen in zaten.’

Triena vertelt door haar tranen heen: ‘We sliepen al toen de bel ging. Ik dacht: is Peter de huissleutel vergeten? Maar er stonden drie politieagenten voor de deur. We zijn naar het ziekenhuis gegaan en namen André mee, die nog maar 7 jaar was. In het ziekenhuis vroegen we een verpleegkundige zich over hem te ontfermen, je wilt niet dat zo’n jungske zijn gewonde broer ziet.’

Bart: ‘We zagen allemaal mensen heen en weer rennen. Later bleek dat dat bloeddonoren waren die waren opgeroepen. Peter had het stuur in zijn buik gekregen en veel bloed verloren. Tien minuten na onze komst overleed hij.’

Wat was de impact van Peters dood op uw gezin?

‘André vroeg telkens waar zijn grote broer was. Door het verlies van Peter raakten we overbezorgd. Als André een kwartier na de afgesproken tijd nog niet thuis was, waren we al bang dat hem iets was overkomen. Nog steeds word ik onrustig als mijn kleinkinderen om half 9 ’s avonds nog wegrijden in de auto. We gingen met André vaak naar pretparken, zoals de Efteling. Voor de afleiding. We zijn altijd contact blijven houden met zijn vriendin Riny. Ze was ook bij de mis voor mijn 100ste verjaardag.’

Het is bijzonder dat u als ambachtsman met een fysiek zwaar beroep, zo oud bent geworden.

‘Wat denk ik een rol speelt, is dat ik nooit denk: dat kan ik niet. De ene oudere zegt: ik kan niks meer, de andere zegt: ik sta op en ga toch iets proberen. Gisteren was mijn vrouw bladeren aan het vegen, maar ze moest stoppen omdat ze naar haar handwerkcursus moest. Toen heb ik de grasmaaier gepakt en ben ik net zo lang gaan trekken tot de motor ging lopen. Bij mijn zoon lukt dat in één keer, mij tegenwoordig pas na tien keer. Ik wilde dat het gazon mooi geschoren was als Triena thuiskwam. En dat is mij gelukt.’