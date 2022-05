Als de gemeente geen kampioensfeestje kan organiseren, maken Ajax-supporters hun eigen feestje

Ajax-fans op het Leidseplein, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen. Beeld Joris van Gennip

‘Zakken, nu!’, zegt een jonge man met zwart jack een een nylon Ajax-bivakmuts. Heel het Leidseplein moet en zal door de hurken. Pas als hij het startsein geeft, begint het springen en zingen. Halfvolle blikken bier vliegen door de lucht, een fakkel die nog niet helemaal uit is gaat er achteraan.

Het is pakweg zes uur voordat Ajax voor de 36e keer landskampioen wordt en op het Leidseplein is het al feest. De gemeente Amsterdam wilde de supporters een huldiging op het Museumplein geven, maar wist niet genoeg beveiligers te regelen. Zodoende worden de spelers officieel gehuldigd na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen, woensdagavond.

Supportersgroepen besloten hun eigen feestje te vieren en riepen iedereen, ook zonder kaartje, naar het Leidseplein en de Arena te komen. De gemeente Amsterdam verklaarde die zones tot veiligheidsrisicogebied, waardoor er preventief gefouilleerd kon worden.

Maar erg massaal gebeurde dat niet, gelet op de fakkels en de harde knallen die om de haverklap op het Leidseplein klinken. Een keer gaat dat echt mis, als door een stuk vuurwerk een terrasparasol in de fik vliegt.

Beeld Joris van Gennip

‘Denk je dat burgemeester Halsema het zo nog ziet zitten om een huldiging in de stad te houden?', zegt een toekijkende politieagent hoofdschuddend. ‘Ze hebben dit aan zichzelf te danken.’ De agent heeft een seizoenskaart, maar door het spontane feest moet hij vanavond de boel op het Leidseplein in de gaten houden. ‘Ik had liever in het stadion gezeten, maar ik heb mijn kaartje weg moeten geven.’

Maar op de afgebrande parasol na blijven incidenten uit. De politie en de ME grijpen nauwelijks in. Na anderhalf uur vertrekt een deel in een grote stoet door de stad naar het stadion. Na de gewonnen wedstrijd (5-0) krijgen ook de geduldige supporters bij het stadion zonder kaartje wat ze willen: de Ajax spelers tonen vanaf een parkeerdek de kampioenschaal en vieren een klein feestje.

Ajax-supporters na afloop van de kampioenswedstrijd buiten de Johan Cruijff Arena Beeld Joris van Gennip

Op het Leidseplein, waar anderhalf uur voor de wedstrijd alle kroegen volledig vol zaten, is het na de wedstrijd zo mogelijk nog drukker dan ervoor. Tientallen supporters zijn door al het bier in waaghalzen veranderd en klimmen bovenop de lantaarnpalen. Die wankelen, maar houden het net. Siervuurwerk kleurt de lucht boven de rood-witte fakkels. Nog tot ver na middernacht staat het plein vol zingende en springende supporters. Met één nieuw liedje ten opzichte van voor de wedstrijd. ‘Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen!’