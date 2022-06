Als boeren met kiespijn: eerste ontmoeting tussen Biden en Bolsonaro

De Amerikaanse president Joe Biden (rechts) tijdens de ontmoeting met zijn Braziliaanse ambtsgenoot Jair Bolsonaro (links) op de Top van de Amerika’s donderdag in Los Angeles. Beeld AP

Toen Jair Bolsonaro in 2019 bij de Verenigde Naties in New York kortstondig Donald Trump tegen het lijf liep, zou hij tegen zijn Amerikaanse ambtgenoot hebben gezegd: ‘I love you.’ De Amerikaan klopte de Braziliaan een paar keer op zijn armen en zei: ‘Fantastische speech. Doe de groeten aan je vrouw.’ Het fragment is online terug te vinden, al is de geluidskwaliteit te slecht om de sappige anekdote geheel voor waar aan te nemen.

Maar het zou niet verbazen. Bolsonaro heeft nooit zijn bewondering voor zijn Amerikaanse voorbeeld onder stoelen of banken gestoken. Zelfs daags voor zijn bezoek deze week aan Los Angeles waar hij Biden ontmoet tijdens de Top van de Amerika’s, een conferentie van Amerikaanse landen, bleef hij meegaan in Trumps discours dat de Amerikaanse verkiezingen in 2020 niet eerlijk waren verlopen. ‘Het Amerikaanse volk heeft het erover’, zei hij tegen Braziliaanse pers, verwijzend naar mogelijke fraude. ‘Ik spreek niet over de soevereiniteit van een ander land. Maar Trump deed het heel goed.’ Hij maakte de redenering af met de opmerking: ‘We willen niet dat dit in Brazilië gebeurt.’

Steken onder water

Zo stonden de sterren toen Bolsonaro donderdag landde in de Verenigde Staten, voor een ontmoeting met een president die niet veel verder van hem af zou kunnen staan. De Braziliaanse krant Folha de São Paulo zag hoe de twee presidenten elkaar weliswaar hoffelijk behandelden, maar tegelijkertijd enkele steken onder water niet konden laten. Zo prees Biden de ‘levendige’ Braziliaanse democratie en sterke Braziliaanse instituties - Bolsonaro ligt al tijden op ramkoers met het hooggerechtshof en het electoraal hof en waarschuwt voor fraude tijdens verkiezingen in oktober.

De Braziliaanse president pleitte voor Braziliaanse soevereiniteit over het Amazonegebied, waar tijdens zijn presidentschap in recordtempo bomen worden gekapt. Ook zette hij zich af tegen coronamaatregelen, zoals hij de afgelopen twee jaar in eigen land voortdurend deed. Desondanks deed hij een verrassende belofte: hij zei zijn termijn op democratische wijze te willen eindigen. ‘Ik ben democratisch verkozen en ik ben er zeker van dat wanneer ik de regering verlaat, dit ook op een democratische manier zal zijn.’

Ondanks de koele relatie tussen de presidenten - ze spraken elkaar in het afgelopen anderhalf jaar niet eens telefonisch - kunnen ze beiden de ontmoeting goed gebruiken. Bolsonaro hoopt in het najaar te worden herkozen, maar loopt in de peilingen straatlengtes achter op zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva, voormalig president van 2003 tot en met 2010. Door in te gaan op Bidens uitnodiging, wil Bolsonaro een imago als grote speler op het wereldtoneel neerzetten.

Afzeggingen

Biden hoopt deze dagen ook over te komen als een leider in de regio, een president die, in tegenstelling tot zijn voorganger, zijn hand uitsteekt naar de buurlanden op de Amerikaanse continenten. Maar net nu hij gastheer is van de Top van de Amerika’s, wordt de bijeenkomst geplaagd door afzeggingen. De grootste klap voor Biden: de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador boycot het evenement uit protest tegen de afwezigheid van Cuba, Nicaragua en Venezuela.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken is weliswaar aanwezig, maar voor Biden is het moeilijker zaken doen over dwingende kwesties als migratie, handel en klimaatverandering wanneer zijn belangrijkste handelspartner demonstratief thuisblijft. Ook de linkse presidenten Xiomara Castro van Honduras en Luis Arce van Bolivia gingen niet. En zo ontbraken er nog vijf regeringsleiders in Los Angeles.

De rechtse Bolsonaro had vooraf ook weinig interesse getoond. Biden kon niet anders dan met een charmeoffensief de Braziliaanse president alsnog overtuigen. De blamage zou nog groter zijn wanneer beide presidenten van de twee grootste economieën van Latijns-Amerika zouden wegblijven. En dus vond donderdag een hoffelijke ontmoeting plaats, al was het tussen twee boeren met kiespijn.

Bolsonaro leek de controverse zelfs zat. ‘U weet dat ik een uitstekende relatie had met president Trump. Maar de huidige president is Joe Biden’, zei hij tegen de pers. ‘En met hem ga ik spreken. Hij is de president. Laten we het verder niet meer over die kwestie hebben (de suggestie van fraude in 2020, red.).’

Biden wil in Los Angeles afrekenen met de afstand die Trump in zijn presidentstermijn creëerde tot Latijns-Amerika door de zuiderburen af te schilderen als landen waaruit enkel criminaliteit en migranten kwamen. Al bezigt Biden andere woorden, hij handhaafde Trumps migratiemaatregelen, maar tijdens de top in Los Angeles ontvouwde Biden wel een investeringsplan om Latijns-Amerikaanse landen te helpen de omstandigheden thuis te verbeteren, zodat mensen minder snel de tocht naar de VS ondernemen.

Sneer naar China

Onder het motto ‘Amerika’s partnerschap voor economische welvaart’ hopen de VS de buurlanden te verleiden met Amerikaanse investeringen. Die moeten ook de Amerikaanse aanwezigheid in Latijns-Amerika vergroten ten opzichte van concurrent China. Statistieken tonen dat China de VS in Midden- en Zuid-Amerika inmiddels een grotere investeerder is dan de VS (de handel met Mexico niet meegerekend). In een sneer naar China noemde hij Chinese investeringen een ‘schuldenval’, terwijl de VS volgens hem ‘investeringen van hoge kwaliteit’ biedt.