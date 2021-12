‘Als alle opa’s en oma’s nu op de kinderen gaan passen, heeft zo’n schoolsluiting weinig zin’

Een leeg klaslokaal op Basisschool Jeroen in Den Haag. Beeld ANP

Iris Flipse, directeur basisschool de Sluis in Lelystad:

‘Dit weekend regende het besmettingen op mijn school. Van de zeven groepen moesten er vier in quarantaine. Zondag kwam ik op het punt dat ik dacht: waar ben ik nu mee bezig? Dit trek ik niet, dit trekt mijn personeel niet, ik ben de hele dag bezig mails over corona te sturen. Zelf had ik het virus ook nog eens opgelopen. Ik belde de GGD op om de aantallen te noemen, en die adviseerde een week te sluiten. Dus wij zijn nu dicht.’

‘Wij bieden alleen noodopvang aan kinderen uit klassen die niet besmet zijn, van ouders met cruciale beroepen. Ouders hebben begrip daarvoor, ze zagen de beslissing ook wel aankomen. Zo is er een alleenstaande moeder die haar kind elke ochtend naar een klasgenoot brengt. Dan zitten ze met zijn tweeën achter de laptop, online-onderwijs te volgen.

‘Ik vind het jammer dat we maandag nu niet kunnen openen. De GGD denkt dat we dan de meeste positieve kinderen eruit hadden gepikt, als hun ouders zondag een zelftest bij hen zouden afnemen. Dan hadden we in ieder geval fijn Kerst kunnen vieren met de kinderen.’

Kitty Jong, vicevoorzitter vakbond FNV:

‘Over het openblijven van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, ook tijdens de kerstvakantie, is nog helemaal niets duidelijk. Dit zorgt voor veel onzekerheid. Veel ouders hebben hun vakantiedagen al opgemaakt door de sluiting eerder dit jaar en doordat hun kinderen de afgelopen weken ook al thuis kwamen te zitten (snottebellenbeleid en quarantaine). Ook zijn werkgevers niet meer zo coulant als in het begin van de pandemie.

‘Nederland is een van de weinige landen in Europa die ouders geen extra verlof of financiële ondersteuning heeft geboden tijdens de sluitingen van kinderopvang en scholen. Wij verwachten een soepele houding van de werkgevers, ook tegenover degenen die niet kunnen thuiswerken. Het zou de overheid sieren als ze ouders nu wel extra verlofdagen biedt.’

Patricia Bruijning, epidemioloog-kinderarts:

‘Ik denk dat we niet goed kunnen zeggen of deze maatregel veel of weinig oplevert. Het hangt van veel onzekerheden af. Als nu blijkt dat alle opa’s en oma’s in de week voor Kerst op de kleinkinderen gaan passen, heeft een schoolsluiting weinig zin.

‘Tegelijkertijd is de oprukkende omikronvariant een belangrijk argument om de optie op tafel te leggen. Het boosterprikken wordt nu versneld, maar die werkt, op basis van wat we nu weten, maar beperkt tegen besmetting met deze variant. Als we omikron willen afremmen, hebben we andere maatregelen nodig.’

Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang:

‘Ik erger mij het meest aan de eufemistische term ‘vervroegde kerstvakantie’. Dit gaat om een schoolsluiting, met alle gevolgen van dien.

‘Eigenlijk kun je alleen de scholen sluiten als je voor een algemene lockdown kiest. De kinderopvang kan het op geen enkele wijze opvangen. Dat heeft niet met wil te maken, maar met mogelijkheden. Dus je verplicht ouders naar huis te gaan, maar in veel beroepen kan dat niet. Onderwijs is geen eiland, dat lijken we vaak in deze discussie te vergeten.’