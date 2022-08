‘Als alle kerken maar één asielzoeker opvangen, is het grasveld in Ter Apel leeg’

Natasha en Lerna uit Oekraïne poetsen de pastorie.

In de oude pastorie van de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis in IJsselmuiden, een Overijssels dorp aan de monding van de IJssel in de gemeente Kampen, wonen negen Oekraïense vluchtelingen – vlak na het begin van de oorlog waren dat er zelfs 21. De moeders Natasha (38) en Lerna (42) bezetten de pastoraatkamer op de begane grond. Boven zijn de tieners Pavliuk (16) en Kosta (16) aan het internetten op hun gedeelde slaapkamer. In de kamer daarnaast zitten Dima (8) en Sascha (12) te gamen. Diane (18) rust uit in de voormalige secretariaatkamer. Twee huisgenoten zijn even buiten de deur.

De vluchtelingen bereiden zelf hun eten in de keuken, maken zelf schoon en doen zelf de was. ‘Ze wonen helemaal zelfstandig’, onderstreept Marleen Kragt, jongerenwerker bij de hervormde kerk in IJsselmuiden. ‘Als ik langskom, bel ik altijd gewoon aan.’

Ze is een van de drijvende krachten achter dit opvanginitiatief dat zich kenmerkt door kleinschalige, hoogwaardige opvang, georganiseerd door de kerken en gefaciliteerd door de lokale overheid. ‘Het is publiek-private samenwerking waarbij beide partijen doen waarin ze goed zijn’, zegt burgemeester Sander de Rouwe. ‘De kerken, met hun charitas en sociale netwerk, zijn goed in bed, bad en brood. En wij zijn goed in regels en procedures, waaronder de financiering.’

Meer dan mensonwaardig

Zo wordt zeker driekwart van de circa driehonderd Oekraïense vluchtelingen in Kampen via de kerken opgevangen, met volledige steun en medewerking van de gemeente. Die opvang vindt of vond plaats in kerkgebouwen, bedrijfspanden, leegstaande woningen of vakantiehuizen van bewoners. ‘Wij als overheid hadden deze opvang nooit zo goed kunnen regelen als de kerken en vrijwilligers nu hebben gedaan’, stelt de CDA-burgemeester. ‘Ook een deel van de rijksfinanciering voor de opvang gaat direct naar de kerken.’

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is zo enthousiast over de publiek-private samenwerking in Kampen – van oudsher een gereformeerd bolwerk met zelfs twee, inmiddels gesloten theologische universiteiten binnen de stadsmuren – dat ze het project ook in andere gemeenten wil gaan inzetten voor de opvang van asielzoekers en statushouders. ‘Al weken kijken we met ontzetting naar de beelden uit Ter Apel. Het is meer dan mensonwaardig wat we zien’, zegt PKN-directeur Jurjen de Groot. ‘Onze telefoon gaat voortdurend: kerken in heel Nederland bieden hulp en opvangplekken aan. Maar ze weten eigenlijk niet hoe ze het moeten organiseren. Daarom hebben we samen met Kampen een plan uitgewerkt om de Kamper Aanpak Ontheemden landelijk te introduceren.’

Pavliuk op zijn met Kosta gedeelde slaapkamer.

Want de kerken hebben veel vastgoed, waaronder ook leegstaande kerkgebouwen, pastorieën en zalen. De PKN, de koepelorganisatie van ruim 1.500 protestantse kerkelijke gemeenten in Nederland, doet daarom een dringende oproep aan alle kerken om opvangplekken beschikbaar stellen. ‘Als alle gemeenten maar één asielzoeker opnemen, is het grasveld in Ter Apel leeg’, merkt De Groot op.

De PKN-directeur wil wel eerst goede afspraken maken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de kerkelijke hulp bij de opvang van asielzoekers. Daarbij gaat het niet alleen over financiering en ondersteuning, maar ook over de vraag hoe vluchtelingen via de kerkeljke opvang nog wel contact houden met de asielverlenende instanties. Want dat is een van de oorzaken van de drukte in Ter Apel: asielzoekers willen dicht bij het aanmeldcentrum blijven uit angst buiten beeld te raken.

Dat overleg met het ministerie verloopt volgens De Groot ‘vrij stroperig’ – dinsdag is een volgend gesprek gepland. ‘Daar moet wel een oplossing voor komen, want we willen de chaos die nu in Ter Apel heerst niet zomaar overhevelen naar de kerken’, aldus De Groot.

Kleinschalig opvangen

Burgemeester De Rouwe noemt de mogelijke inzet van kerken bij de opvang van asielzoekers ‘onbenut potentieel’. Hij is zaterdag net terug van het voetbalveld, waar hij zijn zoon heeft aangemoedigd, en trekt de vergelijking met kluitjesvoetbal. ‘Het is in de asielcrisis vooral kluitjesvoetbal tussen de overheden onderling – Rijk, provincies en gemeenten. Ze komen er zelf steeds niet uit, maar vergeten de samenleving te betrekken bij het vinden van een oplossing.’

Hij meent dat vooral de kerken, die traditioneel opkomen voor kwetsbare mensen en vanuit de Bijbel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan een warm hart toedragen, een actievere rol kunnen spelen. Dat vindt PKN-directeur De Groot ook. Maar anders dan opvangorgaan COA gelooft de PKN vooral in de kracht van kleinschalige opvang. ‘Als je drihonderd mensen in één locatie huisvest, heb je het over een groep anonieme vluchtelingen’, legt De Groot uit. ‘Als je tien mensen ergens kleinschalig opvangt, ken je ze bij naam en kun je ze opnemen in de gemeenschap. Dan bied je asielzoekers niet alleen een menswaardig bestaan, maar heb je ook meer draagvlak in de omgeving.’

Meerdere kerkelijke gemeenten in het land hebben volgens De Groot al belangstelling getoond voor de Kamper aanpak van vluchtelingen. Er is een speciale projectorganisatie opgetuigd, waarin kerk en gemeente intensief samenwerken. De komende tijd zullen op diverse plekken voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.

Veel minder bureaucratie

De PKN mikt voorlopig op de opvang van driehonderd asielzoekers of statushouders. ‘We blijven bescheiden, maar we hopen natuurlijk dat het er veel meer worden’, aldus de PKN-directeur. De Raad van Kerken, waarbij ook de katholieke kerk en andere christelijke kerken zijn aangesloten, ondersteunt het initiatief.

‘Wij hebben in Kampen bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen direct veel steun gekregen van vrijwilligers, bedrijven en verenigingen’, vertelt Marleen Kragt in de met majestueuze bomen omzoomde pastorietuin. ‘Toen de gemeente nog voor het eerst moest vergaderen over de crisis, hadden wij al met een bus de eerste 21 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne gehaald. Bij ons zijn de lijnen kort en zit veel minder bureaucratie. Van die aanpak kunnen kerken ook gebruik maken bij de opvang van asielzoekers of statushouders.’

Buiten is Lerna de was aan het ophangen aan een waslijn. Ze heeft ‘een thuis gevonden’ in IJsselmuiden, vertelt ze, en daar is ze heel blij en dankbaar voor. Maar ooit wil ze terugkeren naar haar vaderland: ‘Als het daar weer rustig wordt, ga ik terug.’