Als 16-jarige meestemmen in Amsterdam: ‘Wij willen vaak andere dingen dan oudere mensen’

Het jongerenverkiezingsdebat op maandagavond in De Meervaart, Amsterdam Nieuw-West Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Huh, hoe kan dat nou weer?’, dacht Romaussa, toen ze thuis een brief van de gemeente Amsterdam kreeg waarin stond dat ze al mag stemmen. Romaussa is 16 en mag dit jaar voor de stadsdeelcommissie stemmen. Daar is ze erg blij mee: één stem kan volgens haar al een verschil maken. ‘16-jarigen hebben ook een eigen mening. Wij willen vaak andere dingen dan oudere mensen, dus het is belangrijk dat we dat laten horen.’

Bijna veertigduizend Amsterdamse jongeren ontvingen dezelfde brief. In Amsterdam wordt naast de gemeenteraad ook gestemd voor de zeven stadsdeelcommissies. Voor die commissies kunnen voor het eerst ook jongeren van 16 en 17 jaar stemmen. Speciaal voor hen was maandag het jongerenverkiezingsdebat met lokale politici georganiseerd in de Meervaart in Nieuw-West, waar Romaussa tijdens de avond de knoop doorhakt en besluit dat ze op Denk gaat stemmen.

De Kieswet bepaalt dat pas vanaf 18 jaar mag worden gestemd. De verkiezingen van de stadsdelen vallen hier niet onder, daarom mag een uitzondering worden gemaakt. De enige andere Nederlandse stad die deze uitzondering ook maakt, is Rotterdam. Die stad had de primeur voor de jonge stemmers vier jaar geleden, zij konden toen stemmen voor de wijkraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst was 27 procent.

In de zaal van het Meervaart wordt tijdens het debat nog wat gelachen en gepraat. Sommige jongeren schieten nog een paar selfies en vullen een stemwijzer op hun telefoon in. Hamza (17) loopt stage bij Young Amsterdam, de organisator van deze avond. Hij vraagt zich af of het een goede zaak is dat hij en zijn leeftijdsgenoten nu kunnen stemmen. ‘Jongeren zijn makkelijk te beïnvloeden en veel van mijn leeftijdsgenoten boeit de politiek toch niet.’

In 2021 nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen voor de stadsdeelcommissies. De argumenten waren dat jongeren vanaf 16 al veel verantwoordelijkheden dragen en zelfs belastingplichtig zijn. Dan moeten ze ook mee kunnen stemmen. Daarbij bleek uit eerdere onderzoeken dat door jong te stemmen de politieke interesse en participatie groeien, ook op de lange termijn.

Dat 16- en 17-jarigen mogen stemmen, is een goede zaak, vindt John Bijl, directeur van het Periklesinstituut dat lokale democratie ondersteunt. ‘Een kenmerk van een democratie is dat iedereen erover gaat, dus ook jongeren van 16 en 17.’ Hij acht die leeftijdsgroep zeker in staat mee te denken over politiek. ‘Ze zijn een stuk wijzer en zelfstandiger dan generaties tientallen jaren geleden.’

De kersverse kiezer Hamza denkt hardop na en zegt dat één stem waarschijnlijk toch niet zoveel uitmaakt. Aan de tafel waar hij zit, komt daarop wat tegenspraak. ‘Oké, oké. Ik snap dat we nergens komen als iedereen dat zegt’, reageert hij lachend. Hij gaat nog even nadenken over op wie hij wil stemmen. ‘Ik ga stemmen op een kandidaat die echt iets goeds gaat doen met de buurt, dan vind ik het wel wat waard.’