Almere en Gorinchem helpen overbelast Ter Apel enigszins uit de brand

Drukte bij de hoofdingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde had dinsdagavond geëist dat andere gemeenten onmiddellijk noodopvangplekken voor asielzoekers beschikbaar zouden stellen, omdat de situatie in Ter Apel ‘onhoudbaar’ was geworden. In de nachtopvang verbleven 750 asielzoekers, terwijl er plaats is voor 275. Maar de zoveelste noodkreet van de burgemeester vond aanvankelijk geen gehoor. Velema voelde zich een roepende in de woestijn.

De hoogste nood moet worden gelenigd door met spoed achthonderd asielzoekers vanuit Ter Apel over te plaatsen naar noodopvanglocaties elders. Die toezegging kon de staatssecretaris, die Ter Apel op verzoek van de burgemeester bezocht, niet doen.

In bijgebouwde paviljoens naast het asielzoekerscentrum in Almere kunnen woensdag en donderdag tweehonderd mensen terecht, op het voormalige kantoor van de Belastingdienst in Gorinchem is vanaf vrijdag vier weken lang plek voor driehonderd mensen. Volgens Broekers-Knol is daarmee sprake van enige verlichting. Vanaf 1 november is er zicht op extra opvangplekken. Daar wordt ‘keihard’ aan gewerkt, zei ze.

De staatssecretaris bezocht het aanmeldcentrum en sprak er met medewerkers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Later woensdagavond spreekt ze op het gemeentehuis in Sellingen met de gemeenteraad en burgemeester Velema.

Veldbedden

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken overbelast. In het contract met het COA staat dat er plek is voor maximaal tweeduizend personen. De afgelopen dagen werd het aantal van 2.800 overschreden. Nieuwkomers sliepen noodgedwongen op veldbedden, op stoelen of op de grond. Ook het COA erkent dat de opvang zo niet verantwoord is.

Dat Broekers-Knol zich als verantwoordelijk staatssecretaris zich de afgelopen weken nog niet had vertoond in het Oost-Groningse dorp, dat de flessenhals is in de opvangcrisis, kwam haar maandag op stevige kritiek van de gemeenteraad in Westerwolde te staan. Raadsleden voelen zich in de steek gelaten door het COA, het kabinet en andere gemeenten. Asielzoekers de toegang tot het aanmeldcentrum ontzeggen is evenwel geen optie, omdat zij dan zullen gaan ronddolen in het dorp.

Binnen enkele weken zijn er nog eens 1.500 opvangplekken nodig. Daarvoor hebben onder meer Groningen, Utrecht, Almere en Tilburg zich bereid verklaard. Een structurele oplossing is dat niet. Het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland blijft stijgen. In september vroegen 5.089 personen asiel aan, 36 procent meer dan in augustus, bleek woensdag uit de laatste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Tegelijkertijd stokt de doorstroom vanuit de zestig reguliere azc’s in het land, die voor 40 procent worden bevolkt door statushouders waar geen huis voor is.

Tweede centrum

Broekers-Knol denkt dat de instroom zich de komende tijd zal stabiliseren, al is dat volgens haar kijken in een kristallen bol. ‘Ik kan het niet overzien.’

Verschillende raadsleden uit Westerwolde opperden dat er, naast Ter Apel, een tweede aanmeldcentrum nodig is om de kwetsbare positie van het Oost-Groningse dorp in de asielketen te ontzien.

Maar een tweede aanmeldcentrum in Zevenaar, waarover ook in 2015 tijdens de Syriëcrisis werd gesproken, is niet aan de orde, zegt een woordvoerder van de Gelderse gemeente. ‘We hebben wel een gesprek met het COA gehad, maar we liggen te ver uit elkaar als het gaat om de schaal. In Zevenaar is alleen draagvlak voor kleinschalige opvang, het COA wil minimaal 750 plekken.’