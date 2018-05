Almere bewijst: gemeenten kunnen werkloze ouderen wél aan het werk krijgen

De gemeente Almere is er de ­afgelopen twee jaar in geslaagd 150 van een groep van 300 (langdurige) werkloze 45-plussers aan een baan te helpen. De werkzoekenden kregen daarbij extra begeleiding. Het succes van Almere laat volgens deskundigen zien dat gemeenten meer kunnen doen om werkloze ouderen aan het werk te krijgen.

Een man bekijkt vacatures. Foto ANP XTRA

‘De aanpak van Almere lijkt me een van de weinige benaderingen die langdurige werkloosheid onder ouderen effectief kunnen bestrijden’, zegt hoogleraar toegepaste economie Jan van Ours van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘De langdurige werkloosheid onder deze groep is al jaren een groot probleem.’

Almere maakte 200 duizend euro vrij voor de aanpak van de werkloosheid onder ouderen. Ouderen slokken de helft van de bijstand in de stad op. Almere wees voor deze doelgroep vier ambtenaren bij de dienst Werk en inkomen aan, die zich intensief bemoeiden met de oudere werkzoekenden. Nadrukkelijk werd hun gevraagd wat ze zelf wilden doen. Ze kregen trainingen en opleidingen, tot bijvoorbeeld slimmemetermonteur.

Vakbondsbestuurder Felix Alejandro Perez van de FNV noemt het uniek dat een gemeente zo veel extra aandacht besteedt aan het aan het werk krijgen van ouderen. Hij beklemtoont wel dat nog moet blijken of de uitstroom duurzaam is en dat het niet alleen tijdelijk werk betreft. Ook moet, zo stelt hij, goed worden gekeken of de betaling passend is voor het verrichte werk.

Vroegpensioen

Het aandeel werkende 55-plussers neemt toe, deels door de vergrijzing en deels doordat er nauwelijks nog goudgerande vroegpensioenregelingen zijn. In 2016 werkte ruim 60 procent van de oudere mannen en ruim 40 procent van de vrouwen; een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Maar ook de langdurige werkloosheid onder deze groep neemt toe. Veel ouderen die werkloos worden en niet meer aan de slag komen, krijgen te maken met een forse inkomensval.

‘In andere landen is de jeugdwerkloosheid hoger, in Nederland komen ouderen die hun baan verliezen lastig weer aan werk’, zegt onderzoeker Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Leeftijd doet er dan meer toe dan ervaring of het opleidingsniveau bij de kansen op werk.’

Wat meespeelt, is dat werkgevers in Nederland huiverig zijn om ouderen in dienst te nemen omdat ze vrezen dat die vaker ziek zijn en zij dan moeten opdraaien voor de kosten.

‘Jeugdwerkloosheid is sterk afhankelijk van de conjunctuur. Gemeenten zouden hun beleidsaandacht wellicht moeten verschuiven van jongere naar oudere werklozen’, zegt hoogleraar arbeidseconomie Didier Fouarge van de Universiteit van Maastricht. En er zou een mentaliteitsverandering moeten komen. ‘Zelfs als een oudere fiks meer relevante ervaring heeft, geven veel werkgevers de voorkeur aan een jongere werknemer, blijkt uit onderzoek.’

Fouarge ziet ook positieve ontwikkelingen. ‘Ouderen scholen zich steeds meer, zij investeren in de eigen kennis nu zij weten dat zij langer moeten doorwerken.’