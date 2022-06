Almeerders zagen hun stad verwaarloosd raken, omdat het geld naar de ‘Floppiade’ ging

Ouderen verplaatsen zich over het terrein van de Floriade, die de gemeente Almere vanwege tegenvallende bezoekersaantallen opnieuw een miljoenenstrop bezorgt. Beeld Marcel van den Bergh

Toon van Dijk herinnert zich dat ene telefoontje nog goed, zegt hij, terwijl hij zijn zilverkleurige Mercedes soepel door de Almeerse nieuwbouwwijken stuurt. Als raadslid van de PVV had hij zich in 2012 net uitgesproken tegen de komst van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade naar de stad, toen wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) aan de lijn hing.

‘Toon, wat zou het toch prachtig zijn als we het besluit over de Floriade unaniem kunnen nemen’, zei Duivesteijn. ‘Echt een krachtig signaal.’

In eerste instantie was Van Dijk (54) – donkerblauwe polo, golvend haar, hippe zonnebril – niet eens per se tegen de komst van de Floriade geweest. Een gemeentelijke verkenning had hij zelfs nog gesteund, net als alle andere partijen. Maar toen hij zich er eenmaal in had verdiept, en zag dat voorgangers Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012) allemaal miljoenenverliezen hadden geleden bij de organisatie van het evenement, was hij sceptisch geworden. ‘Onbeheersbare financiële risico’s’, was zijn conclusie. Het geld kon beter worden besteed.

Nu, tien jaar later, zijn al zijn vrezen uitgekomen, of eigenlijk nog erger dan dat. De Floriade, sinds april geopend, stevent af op een gigantisch verlies. Afgelopen week kondigde het college aan dat er nog eens 33,8 miljoen euro moet worden bijgelegd. Met 232.500 bezoekers in de eerste maanden – eenderde van het verwachte aantal – valt de belangstelling tegen. De totale kosten voor de stad gaan nu al richting de 80 miljoen euro. En er zijn genoeg aanwijzingen om te vermoeden dat het daar niet bij blijft.

Nadat het college donderdag was opgestapt vanwege het debacle, liet wethouder Julius Lindenbergh (VVD) zelfs een traan. Hij moest denken aan de afgelopen jaren, zei hij, waarin vanwege de exorbitante Floriade-kosten flink bezuinigd werd op ‘het beheer en onderhoud van de stad’. Lindenbergh, snikkend: ‘Ik vind het zo erg voor de inwoners van de stad wat hier gebeurt.’

Het meest wrange gelijk ooit, noemt Van Dijk het nu. Zijn PVV is met vijf zetels de tweede partij van de stad. Hij heeft zijn auto inmiddels geparkeerd in de Kruidenwijk en gaat voor naar de Touwspringbrug, een van de vele voorbeelden van verwaarlozing in de stad. Van Dijk: ‘Fietsbruggen worden soms maandenlang gesloten, omdat er geen geld is voor onderhoud. Daar komen veel klachten over, omdat mensen er last van hebben.’

Op de Touwspringbrug zijn houten hekken weggerot. Inmiddels heeft de gemeente er ijzeren dranghekken geplaatst, als noodoplossing. Iets verderop, op de Bokspringbrug, is voor een provisorische oplossing met hout gekozen. Een leek kan zien dat het niet meer is dan een vinger in de dijk.

Het gebrekkige onderhoud aan de stad is ook een van de voornaamste klachten op de zeven kraampjes tellende markt in Almere Poort, waar Almeerders hun weekendboodschappen doen. ‘In het park bij ons huis groeit het onkruid tot boven je hoofd’, zegt Patrick (50), in het dagelijks leven regiomanager bij een dierenwinkel. Zijn vrouw Innouska: ‘De vuilnisbakken zitten altijd vol, die worden veel te weinig geleegd.’

Van de Floriade hebben ze alleen de ophef meegekregen. Een bezoekje schoten ze al snel af, omdat de kaarten met 29 euro per stuk te duur zijn. Alleen een tochtje met de Floriade-kabelbaan, de wens van een van hun kinderen, bleek ook niet mogelijk. Het evenement kwam nog het dichtst bij toen er Floriade-vlaggen in de lantaarnpalen in hun straat werden opgehangen. Patrick: ‘Die waren binnen een week kapot gewaaid.’

Op het kale terras voor een koffiezaakje wachten Natasha en Peter Schotmans op hun kinderen, die iets verderop theaterles krijgen. ‘De Floppiade’ noemen ze de tuinbouwtentoonstelling. Ze ergeren zich al jaren aan de manier waarop de gemeente omgaat met het onderhoud van hun buurt. Verzakkingen, onkruid, zwerfafval: er wordt weinig aan gedaan. De Floriade slurpt al het budget op, menen ze. Peter: ‘Ik heb het gevoel dat de burgers een beetje voor het lapje worden gehouden.’

Als de Floriade nou ook nog wat zou opleveren voor de inwoners van Almere, dan zou het misschien nog te verteren zijn, vindt Natasha. ‘Maar de Floriade is totaal niet gericht op Almeerders. Veel mensen weten niet eens hoe ze er moeten komen.’

Voor auto’s is alles geregeld, met enorme parkeerterreinen langs de snelweg die grotendeels leeg staan en pendelbussen naar het terrein. ‘Maar veel fietspaden zijn afgesloten’, zegt Natasha. Een vriend van het stel woont hemelsbreed op 400 meter van de tentoonstelling, maar moet 8 kilometer fietsen om bij de enige ingang te komen.

Raadslid Van Dijk heeft de Floriade wel bezocht, drie keer zelfs. Hij is een liefhebber van natuur, woont zelfs in stadslandbouwwijk Oosterwold, met fruitbomen en schapen in zijn tuin. Maar wat hij zag kon hem niet bekoren. ‘Na twee jaar corona-ellende zit je er niet op te wachten om bij ieder paviljoen te horen dat we de aarde aan het vernietigen zijn’, zegt hij. ‘Dat is misschien leuk voor de tuinbouwsector, maar de Almeerder wil gewoon bloemen.’ Hij pleit er dan ook voor dat voor de Floriade per direct faillissement wordt aangevraagd. ‘Dat scheelt de gemeente miljoenen.’ Volgens het college is dat onwenselijk, mede vanwege de reputatieschade voor de stad.

Of de gemeente ervan heeft geleerd? Aan de horizon doemt volgens Van Dijk de volgende misser alweer op: een museum voor immersieve kunst. ‘Past totaal niet bij de hardwerkende Almeerders’, zegt hij. ‘Die willen gewoon een biosje pakken. Of hoogstens naar een musical.’