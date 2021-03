Alles wat de Floriade raakt leidt in Almere tot discussie, dus ook een kabelbaan over de A6

De kabelbaan in aanbouw over de snelweg A6 voor de Floriade Expo 2022. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De Floriade begint pas in april volgend jaar, maar dat er vanwege deze tentoonstelling ‘iets’ staat te gebeuren bij de A6 bij Almere, zullen automobilisten deze zaterdagochtend al ondervinden. Voor de kabelbaan van de Floriade wordt een kabel over de weg getrokken en komt bij de weg een verlichtingsmast te staan. Dat heeft tot gevolg dat het verkeer enkele uren over de parallelbaan wordt geleid.

De werkzaamheden zijn voor Veilig Verkeer Nederland aanleiding om de aanleg van de kabelbaan nog eens ter discussie te stellen. ‘Toen we hoorden wat het plan was, hebben we ons wel even achter de oren gekrabd’, aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. VVN vreest straks gevaarlijke situaties als automobilisten worden afgeleid door boven de snelweg bungelende cabines.

Die vrees hebben de gemeente Almere en vergunningverlener Rijkswaterstaat niet. De wegbeheerder heeft acht voorwaarden verbonden aan de vergunningverlening, zegt woordvoerder Mireille Geurts. ‘Onder meer dat de kabelbaan alleen overdag in gebruik mag zijn en niet bij slecht weer.’ Een greep uit de andere voorwaarden: inzittenden van de cabines mogen niet zichtbaar zijn, de cabines mogen niet verlicht zijn en geen enkele reclame-uiting dragen, de constructie van de cabines moet dusdanig zijn dat het onmogelijk is dat allerhande ‘stoffen’, zoals ijs, naar beneden kunnen komen.

Cabines

Met het werk aan de 850 meter lange kabelbaan, die diagonaal over het Floriadeterrein loopt en het noordelijke met het zuidelijke deel verbindt, is eind januari begonnen. Het is de bedoeling dat de attractie nog dit jaar in gebruik kan worden genomen, ruim voor de wereldtuinbouwtentoonstelling (van 14 april tot en met 9 oktober 2022) zelf. Het gaat om een elektrisch aangedreven kabelbaan met 34 gesloten cabines (elk tien zitplaatsen), waarbij de kabels ruwweg op 20 meter hoogte komen te hangen.

De bezorgdheid van VVN leidt er niet toe dat het project in heroverweging wordt genomen, maar laat de plaatselijke politiek desondanks niet onberoerd. Zoals alles wat de Floriade raakt in Almere tot discussie leidt. De PVV, een grote partij in Almere, heeft vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partij wil weten of veiligheid van weggebruikers wel is meegewogen en wie er aansprakelijk kan worden gesteld als er eventueel toch ongelukken gebeuren.

Diezelfde PVV bracht donderdag in de gemeenteraad ook nog de geldelijke steun van Qatar aan de Floriade ter sprake. Dat land draagt vijf miljoen euro bij aan de (door financiële problemen geteisterde) Floriade, een uitvloeisel van afspraken over een tuinbouwtentoonstelling in dat oliestaatje. Nu Qatar in opspraak is geraakt wegens dodelijke ongevallen bij de bouw van het WK-stadion, wil de PVV niet dat een Qatar-delegatie die de Floriade komt bezoeken met alle egards wordt ontvangen. Een motie met die strekking werd donderdag door de gemeenteraad verworpen.