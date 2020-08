‘Alles waarop ik me had verheugd, gaat niet door’

Géén privéfeestjes en nodig maximaal zes gasten uit, zo luidde dinsdag het dringende advies van premier Rutte. Jubilea, bijzondere verjaardagen, trouwerijen: jammer, het kan even niet. Hoe reageren de feestvarkens daarop?

Ronald Smeijers (60), ict-ondernemer in Den Haag: ‘Er hoeft maar één coronaatje tussen te lopen en de rapen zijn gaar’

‘Ik heb wel wat woorden in Haags vocabulaire gebezigd toen ik het zeer dringende advies van Rutte dinsdagavond hoorde. Maar eerlijk gezegd had ik er wel rekening mee gehouden. Je zag al een tijdje dat die reproductiefactor boven 1 was en het aantal besmettingen flink toenam. Aanvankelijk zou Rutte op 1 september zijn persconferentie geven. Dus mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar: dat wachten we even af. Maar toen die pc vervroegd werd, zagen we de bui al hangen.

‘Het was meteen duidelijk: dat tuinfeest op 12 september (voor ons beider 60-jarige verjaardag) gaan we cancelen. Er zouden zo’n honderd mensen komen. Natuurlijk hadden we kunnen zeggen: bekijk het maar. Maar het zou een groot feest worden, dan moet iedereen in de goede stemming zijn. Je wilt niet dat een deel van de gasten zich onbehaaglijk voelt of helemaal niet komt. Bij zo’n feest compleet met bbq, catering, muziek en cocktailbar moet ook iedereen maximaal kunnen genieten.

‘Wat ook meespeelt, is dat zestig tot zeventig gasten rond de 60 jaar of ouder zijn, en de rest tussen de 20 en 30. Jongeren bewegen zich in een ander sociaal milieu en zijn wat minder voorzichtig. En er hoeft maar één coronaatje tussen te lopen en de rapen zijn gaar. Je moet er niet aan denken dat je feest een besmettingshaard wordt. En dan zal er maar iemand aan overlijden – dat wil je niet op je geweten hebben.

‘Het is wel dubbel balen, want dit is al het tweede feest dat ik wegens ­corona moet cancelen. Ik ben in maart 60 geworden en het eerste feest was gepland op 21 maart. Dat was vijf ­dagen nadat Rutte de lockdown had afgekondigd. Maar we laten ons niet kisten. We wijken nu uit naar juni volgend jaar. Ik laat me geen feestje door de neus boren vanwege zo’n virus.’

Peter de Graaf

Danielle Bruel (25), projectmanager, Utrecht: ‘Het wordt een feestweek waarbij ik elke dag met maximaal vijf anderen afspreek’

‘De persconferentie gaf eigenlijk wel duidelijkheid. Ik had nog geen heel duidelijk plan. Meestal nodig ik met m’n verjaardag een man of 25 gewoon op één moment uit hier in de tuin, met eten en muziek. Dit jaar overwoog ik al om het uit te smeren en Rutte gaf de doorslag: het wordt een feestweek waarbij ik steeds met maximaal vijf anderen afspreek.

‘Op 31 augustus word ik 26, maar die zaterdag ervoor begin ik al. Dan ga ik op dubbeldate met mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin naar het klimpark in het Amsterdamse Bos. Dat was al gepland, maar het is nu het begin van m’n feestweek geworden. Zondagmiddag ga ik met wat vrienden van de middelbare school eten in de tuin, misschien sluiten er nog huisgenoten aan. Niet tot te laat, want ik moet de volgende dag werken.

‘Maandag ben ik dan jarig, dan ga ik met m’n vriend uit eten, of we bestellen wat. Ja, wel drie gangen hoor, geen McDonalds ofzo. Voor dinsdag, woensdag en donderdag ben ik vrienden aan het appen of ze ergens iets willen eten of drinken. Ik wil zoveel mogelijk buiten afspreken. Het is soms nog best stoeien met de planning, want je wilt wel vrienden bij ­elkaar zetten die elkaar al een beetje kennen.

‘Vrijdag doe ik ’s avonds een klein feestje bij mij in de tuin, met wat recentere vrienden van mijn studie of voormalige huisgenoten. M’n nichtje komt dan ook. En in het weekend ga ik naar m’n ouders, daar zijn dan ook mijn broers.

‘Ik moet nu wel wat meer gaan ­selecteren, want iedere keer nodig ik maximaal vijf mensen uit. Maar als mensen niet kunnen, houd ik plekjes over en dan kan ik weer andere vrienden uitnodigen. Het is echt een enorme planning geworden, met post-its in mijn telefoonhoesje om het allemaal bij te benen.’

Dylan van Bekkum

Evelien Lagaaij (28), hotelier, Stolwijk: ‘Ik baalde en was bang dat dit het einde van de hele trouwerij zou zijn’

‘Mijn eerste reactie was baldadig: als Rutte de persconferentie op zondag had gegeven had het niets uitgemaakt voor mijn vrijgezellenfeest. Hoeveel kan er nog veranderen in die vier dagen? Ik baalde heel erg, was bang dat dit het einde van de hele trouwerij was. Gelukkig kan de bruiloft op 10 september wel doorgaan. Ik moet er niet aan denken dat de bruiloft weer moet worden uitgesteld, dat hebben we dit voorjaar al moeten doen.

‘Meteen na de persconferentie heb ik met de ceremoniemeester, mijn ­beste vriendin, gebeld. Samen hebben we besloten het vrijgezellenfeest te annuleren. We hadden allebei het gevoel dat het niet eerlijk zou zijn voor de vriendinnen die uit verschillende huishoudens komen. Een paar zitten in een risicogroep.

‘Voor mij zou het feest natuurlijk een grote verrassing zijn. Tot de persconferentie wist ik niet dat het zaterdag zou plaatsvinden. Ik weet nog steeds niet wat de plannen waren, alleen dat het feest was ingekrompen. De horecatent durfde een groep van veertien vrouwen toch niet aan. De ­ceremoniemeester besloot het feest dan maar in haar huis te organiseren.

‘Ik vind het ontzettend jammer, vooral voor de vriendinnen die nu ­weten wat ze missen. Sinds het ­aanzoek in 2018 fantaseren mijn beste vriendin en ik over mijn ­‘bachelorette’. We houden allebei van een goed feestje, zijn altijd samen. Ik ­verwachtte dus wel dat het feest een spektakel zou zijn. Ik vrees dat we het de rest van het jaar niet kunnen in­halen. Het virus is zo ongrijpbaar. Toch doet het niet af aan de bruiloft volgende maand. Ik denk niet dat ik minder intiem met mijn negentig gasten zal omgaan. Die verantwoordelijkheid leg ik ook bij hen. Op mijn bruiloft wil ik geen politieagent zijn, ik wil het gewoon leuk hebben met mijn dierbaren.’

Wafa Al Ali

Stella Ruhe (69), schrijver en textielexpert, Amsterdam: ‘Dit jaar is één groot jubileum, allemaal aanleidingen voor een groot feest’

‘Alles waarop ik mij verheugd had, gaat niet door. De 90-jarige broer van mijn man zou misschien uit Melbourne komen; we gaan er nu vanuit dat we hem nooit meer zullen zien. Maar het is niet anders.

‘Dit hele jaar is voor ons één groot jubileumjaar. Mijn man, Kian Pin Hiu, en ik zijn 20 jaar getrouwd. Op 29 augustus word ik 70. En op 5 mei 1955, dus 65 jaar geleden, kwam mijn man uit Indonesië naar Nederland. Allemaal aanleidingen voor een groot feest. Dat ging in juni al niet door, maar ik dacht dat dat in juli of augustus wel weer over zou zijn. Of dat feestjes wel weer zouden kunnen.

‘We hebben in de Pijp in Amsterdam een tuin, wat voor die wijk al heel aardig is. Met zo’n groot feest ­nodigen we zo’n vijftig man uit. Mijn man is dirigent en er komen altijd wat collega’s. En verder familie en vrienden. We hadden een geweldige Indonesische catering geregeld en een strijkkwartet. Gewoon gezellig, niet te veel gedoe.

‘We hebben zo’n drie weken geleden al besloten het te cancelen, toen de besmettingen opliepen. Mijn man is 83, we willen de kat niet op het spek binden. Ik hoop dat we het toch nog kunnen vieren, voordat ik 71 word en als we gezond blijven. Dit zal toch geen eeuwigheid duren? Nee, er komt nu ook niemand op de koffie. Het is alles of niets. We wachten tot het weer kan en dan gaan we echt knallen, doen we het driedubbel over.

‘Bij de persconferentie dinsdagavond dacht ik: ‘Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ik vind dat ze een paar grote fouten hebben gemaakt. Alsof honderd mensen bij elkaar niet al heel gevaarlijk was. Heb je ze dan niet op een rij of ligt het aan mijn verstand? Ik zie in de buurt te veel mensen die zich er niks van aantrekken en in grote gezelschappen bij elkaar komen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een besmetting, dat wil ik niet op mijn geweten hebben.’

Dylan van Bekkum