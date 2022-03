Alles om de burger te bereiken: deze Vlaamse politicus deed mee aan The Masked Singer in een konijnenpak

Plotseling kroop Conner Rousseau, voorzitter van de Vlaamse sociaal-democratische partij Vooruit, uit het konijnenpak. Beeld VTM

De lol van The Masked Singer zit hem natuurlijk in het raden: welke Bekende Nederlander staat daar vermomd als biggetje/octopus te zingen? In België, waar het programma net zo populair is als in Nederland, hadden ze wekenlang geen idee wie in vredesnaam in dat konijnenpak kon zitten. Tijdens de finale afgelopen weekeinde kroop daar plots een partijvoorzitter uit.

‘Ik heb dit vooral gedurfd omdat het anoniem was’, zei Conner Rousseau, voorzitter van de Vlaamse sociaal-democratische partij Vooruit, na de uitzending. ‘Ik weet niet of ik al die liedjes ook zonder vermomming had gezongen. Ik mocht week na week de show stelen, maar uiteindelijk kom ik maar anderhalve minuut met mijn kop in beeld.’

Natuurlijk ontstond er direct een storm aan kritiek. Is zo’n spelletje een partijvoorzitter wel waardig? Heeft een politicus in tijden van oorlog niets beters te doen dan liedjes zingen in een konijnenpak? ‘Ach, wuifde Rousseau de kritiek weg, ik ben een jonge gast en er is meer in het leven dan politiek.’

Jumpstyle Nawijn

In Nederland is het jaren geleden dat een politicus het waagde deel te nemen aan een entertainmentprogramma – een enkeling kan zich wellicht nog herinneren dat Hilbrand Nawijn, de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, in 2007 met het nummer Jumpstyle meedeed aan de show So You Wannabe a Popstar. Klaas Dijkhoff, toenmalig VVD-staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, won in 2017 de show De Slimste Mens.

In België gebeurde het vaker. Zo speelde Yves Leterme in het programma Debby en Nancy’s Happy Hour toen hij nog premier was een aangespoelde schipbreukeling, die werd gered door de piraat Jean-Marie Dedecker (voorzitter van de Lijst Dedecker). Dertien jaar geleden haalde Bart De Wever, voorzitter van de conservatieve Vlaams-nationalistische N-VA en burgemeester van Antwerpen, de finale van De Slimste Mens, wat hem een enorme populariteit opleverde. Later trad hij nog eens op als panda bij de Vlaamse Televisiesterren.

Conner Rousseau, voorzitter van de Vlaamse sociaal-democratische partij Vooruit. Beeld Hadrien Duré / Belga

Rousseau benadrukt in interviews dat het programma negen maanden geleden in de zomer is opgenomen, toen er nog geen oorlog woedde in Oekraïne en de politieke agenda een stuk leger was. ‘Op dit moment had het nooit gekund.’ Zijn deelname leverde bovendien een mooi extraatje op, vertelde Rousseau aan De Standaard. ‘De tips die ik kreeg van mijn zangcoach komen me van pas tijdens politieke debatten. Zo let ik nu meer op mijn ademhaling.’