‘Alles-of-niets-poging’ van Johnson en Von der Leyen om Brexit-impasse te doorbreken wordt zondag hervat

De Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, in november op Downing Street 10 in Londen. Beeld AP

Von der Leyen en Johnson spraken zaterdag ruim anderhalf uur met elkaar over de telefoon. Het was een ‘alles of niets’-poging om uit de impasse in de onderhandelingen over de Brexit te komen. Al kwam het niet tot een doorbraak, het is al hoopgevend dat zondag verder gepraat wordt.

De besprekingen tussen Brussel en Londen boeken al maanden geen enkele vooruitgang op een aantal cruciale onderwerpen, zoals eerlijke concurrentie, controle op die afspraken en de toegang van EU-vissers tot Britse wateren. Vorige maand stapte Londen uit de onderhandelingen, maar die zijn daarna toch weer op gang gekomen, zonder al te veel vooruitgang te boeken.

Zaterdag zaten de besprekingen aanvankelijk ‘muurvast op vis’ − de Britten eisen dat EU-vissers straks aanzienlijk minder vangen in de Britse wateren, terwijl met name Frankrijk binnen de EU geen jaarlijkse herziening van hun visquota wil. Aan het einde van hun telefoongesprek constateerden zowel Johnson als Von der Leyen echter dat een laatste poging tot onderhandelen zondag toch de moeite waard is.

Maandag spreken Johnson en Von der Leyen elkaar weer persoonlijk en als dan nog steeds geen vooruitgang geboekt is, is een harde Brexit bijna niet te vermijden. Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU op 1 februari. Eind dit jaar eindigt de overgangsregeling, waarin de Britten nog toegang hebben tot de EU-markt, en die kan niet meer worden verlengd. Ligt er dan geen handelsakkoord, dan wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari behandeld als ieder ander land buiten de Europese Unie, compleet met zware douanecontroles, quota en importheffingen. De chaos van een harde Brexit zal vooral nadelig uitpakken voor de Britse economie.