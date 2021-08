Alles lijkt voor niets geweest, en dat opent oude wonden bij de Afghanistan-veteranen

Afghaanse en Nederlandse militairen patrouilleren bij Deh Refshan in de Baluchivallei. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

‘Bericht aan alle veteranen, militairen, collega’s en hun familie: de situatie in Afghanistan kan veel oproepen’, twitterde het ministerie van Defensie deze week, een dag nadat wanhopige Afghanen hun houvast aan een opstijgend Amerikaans militair vliegtuig hadden verloren en te pletter stortten in Kabul. ‘Emoties, nare herinneringen, ze kunnen snel te veel worden. Weet: je bent niet alleen.’

Die beelden van dat grijze, opstijgende vliegtuig. De vallende zwarte stipjes. De diepcynische symboliek. ‘Man, ik schrok me kapot’, zegt Ken van Geijlswijk, die eind 2008 als sergeant eerste klasse in het 42ste bataljon de Baluchivallei in Afghanistan veiliger probeerde te maken. ‘Dat je bereid bent je vast te klampen aan zo’n vliegtuig, dat is pure wanhoop. Dat is weten dat je leven toch voorbij is als de Taliban aan de macht komen.’

Bijna 30 duizend militairen zond Defensie de afgelopen twintig jaar uit naar Afghanistan om de Taliban te verjagen en het land op te bouwen. Hoevelen van hen zagen de vallende Afghanen? Hoevelen dachten er terug aan hun eigen tijd in het land? Hoevelen van hen voelen zich tóch nog een beetje verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt?

Identiteit

Velen, vermoedt Sjef Berendsen, directeur van ptss-kliniek Psytrec en zelf Joegoslavië- en Kosovo-veteraan. Hij spreekt geregeld met veteranen die hun missie moeilijk kunnen loslaten, die zich zeer betrokken voelen bij Afghanistan. ‘Ze hebben hun leven in zo’n land op het spel gezet. Dat is zoiets groots.’ De plek wordt daarmee volgens hem onderdeel van hun identiteit.

Veteranen blijven de ontwikkelingen in het land van hun missie vaak volgen. ‘Dat is belangrijk voor ze, ze willen positieve verandering zien’, zegt Berendsen. ‘Als je nu ziet hoe het hele land in elkaar stort, waarbij het lijkt alsof alles voor niets is geweest, dan kun je je voorstellen hoeveel emoties dat bij militairen losmaakt.’

Dat merkt Van Geijlswijk tot zijn eigen verbazing ook. Hij werkte tijdens zijn missie samen met Afghanen. ‘Ik kreeg een band met die mensen’, zegt hij. ‘We gingen elkaar waarderen.’ Hij wist dat de Afghanen hun leven op het spel zetten door met de Nederlanders te werken. Dat die mensen daar nu nog zitten, vermoedelijk in groot gevaar, maakt ook dat de beelden uit Afghanistan hem ‘harder raken dan gedacht’.

Een Jeep van de Bravo Compagnie passeert een groep Afghanen tijdens een patrouille. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Afghanistan was hoe dan ook al een heftige missie, los van de afloop. Een kwart van de militairen die erheen gingen hield er klachten aan over, blijkt uit een grootschalig onderzoek onder ruim duizend Nederlandse militairen die tussen 2005 en 2008 zijn uitgezonden. Ptss, vermoeidheid, depressies. Soms ontstonden de klachten tijdens of meteen na de missie, vaak ook pas jaren later. En veel is nog niet aan de oppervlakte gekomen, denken deskundigen. Dat zou door de recente ontwikkelingen weleens versneld kunnen gebeuren.

Een van de belangrijkste triggers is volgens Berendsen machteloosheid. Het gevoel hebben dat je iets wil doen, bijvoorbeeld bij een aanslag, maar niet mág of kán. Collega’s zien sneuvelen – 25 Nederlanders in Afghanistan – en niet kunnen helpen.

De gedachte dat het allemaal een hoger doel dient, biedt dan troost. ‘Maar nu is moeilijk vol te houden dat ze zijn gestorven voor de goede zaak’, zegt Berendsen. ‘En dat is een onverteerbare gedachte.’

Nederlandse militairen op patrouille in de vroege ochtend rond de basis Khyber in de Balouzi Vallei. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Machteloosheid speelt veel veteranen nu opnieuw parten, constateert ook Tine Molendijk, universitair docent bij de Nederlandse Defensie Academie en de Radboud Universiteit. Voor een groot onderzoek naar morele verwondingen bij militairen sprak ze meer dan honderd veteranen, van wie er zeker zestig in Afghanistan waren.

Er zijn veteranen die hun schouders kunnen ophalen, constateerde ze. Die kunnen relativeren en denken: het was een mooie missie, we hebben onze training goed in de praktijk gebracht. ‘Die hebben minder behoefte aan verdere zingeving.’ Maar degenen die groot menselijk leed van dichtbij meemaakten, die zich daar verantwoordelijk voor voelen, die hebben volgens Molendijk nu weer slapeloze nachten.

De afgelopen weken werd ze al door vijf Afghanistan-veteranen benaderd. Mensen die vonden dat ze nergens last van hadden, sturen haar nu toch berichtjes: het gaat niet goed. ‘Ze dachten dat ze het achter zich hadden gelaten. Als je nooit meer foto’s en video’s van je missie hebt bekeken, en je ziet nu ineens al die beelden, dan komt dat hard aan.’

Bij het Veteranenloket, een instantie die dag en nacht bereikbaar is en veteranen zo nodig doorverwijst voor hulp, zijn extra mensen ingezet om een luisterend oor te bieden. Vooralsnog valt het mee met het aantal telefoontjes, zegt een woordvoerder. ‘Maar we merken wel dat de situatie veel emoties oproept.’ Veel veteranen zouden nu steun bij elkaar vinden. ‘Het zou ons niet verbazen als de echte hulpvraag pas later komt’, aldus de woordvoerder.

Hoop

Psytrec-directeur Berendsen adviseert veteranen die het nu moeilijk hebben zich te concentreren op de beperkte tijdspanne van hun eigen missie. ‘Realiseer je dat jij goede dingen hebt gedaan en dat er daardoor misschien ook goede dingen zijn gebeurd. Misschien blijken Afghanen inderdaad beter geschoold dan twintig jaar geleden, misschien krijgen vrouwen echt meer ruimte dan toen. Blijf hoop koesteren en weet dat je niet verantwoordelijk bent voor alles wat volgt.’

Van Geijlswijk raakte al snel na zijn uitzending naar Afghanistan in de knoop met zichzelf. De bermbommen bleven in zijn hoofd zitten. Inmiddels ziet hij het weer helderder. Hij heeft in Afghanistan gedaan wat hij kon. Hij heeft geholpen wie hij helpen kon. Naar eer en geweten.

Maar het nut van de missie? ‘Ik zou, net als politici, kunnen zeggen dat wij daar ondanks alles toch wat hebben bereikt, maar dan hou ik mezelf voor de gek. Ik kan alleen maar hopen dat we toch mensen geïnspireerd hebben, dat we ze in positieve zin hebben beïnvloed. Eigenlijk was het een onmogelijke missie, ik kan niet anders dan concluderen dat we daar voor niets zijn geweest. En dat is pijnlijk.’