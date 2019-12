Alles gaat mis in proces tegen Ridouan T.: zelfs kroongetuige komt per ongeluk in beeld

De nervositeit was donderdag voelbaar in de rechtszaal tijdens het proces tegen Ridouan T en een hele rits medeverdachten. Alles wat mis kon gaan, ging mis.

Er was geen ruimte voor een van de verdachten in de rechtbank op Schiphol, er waren te weinig tafels en stoelen voor de pers, het geluid viel herhaaldelijk uit, de verwarming deed het niet, een verboden foto verscheen op Twitter en tot overmaat van ramp was de kroongetuige een minuut lang in beeld.

De wet van Murphy leek te gelden in het liquidatieproces Marengo donderdag: alles wat mis kon gaan, ging mis.

Niet alleen logistiek ging heel veel mis; de nervositeit was voelbaar in het proces tegen Ridouan T., de voortvluchtige drugshandelaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij een indrukwekkende reeks liquidaties, moordpogingen en ‘vergismoorden’. Nadat advocaat Derk Wiersum van de kroongetuige in dit proces in september werd doodgeschoten, was de eerstvolgende – zwaarbewaakte – zitting tegen alle regels in niet openbaar.

Donderdag begon het proces door de logistieke problemen ruim twee uur te laat. Publiek en media waren weer welkom, maar onder uitzonderlijke omstandigheden. Op alle toegangswegen tot de rechtbank op Schiphol stond zwaarbewapende marechaussee, bij alle ingangen werd streng gecontroleerd, journalisten moesten zich van tevoren aanmelden en beloven geen namen van rechters, aanklagers en griffiers te vermelden. De rechtbanktekenaars werd verzocht rechters en griffiers niet herkenbaar te tekenen.

Verschillende advocaten maakten bezwaar tegen de aanwezigheid van de – wettelijk toegestane – tekenaar, waardoor een van de verdachten zich gedwongen voelde zijn hoodie ver over zijn hoofd te trekken in de zittingszaal.

Kroongetuige via laptop in beeld

Toen een journalist in de perskamer een foto maakte van het scherm waarop het proces wordt getoond, werd hij meteen uit de rechtbank gezet. En toen bleek dat de kroongetuige – die via een videoverbinding vanaf een geheime locatie op de laptops van procespartijen verscheen – op het scherm in de perskamer zichtbaar was, werd in allerijl de verbinding met die geheime locatie verbroken.

De strafzaak Marengo telt inmiddels zeventien verdachten – inclusief kroongetuige Nabil B. – die betrokken zouden zijn bij een of meer liquidaties in een drugsoorlog. De twee hoofdverdachten, Ridouan T. en Saïd R., zijn voortvluchtig. Donderdag was een pro forma-zitting; opnieuw wordt beoordeeld of de verdachten die in voorlopige hechtenis zitten nog langer gedetineerd moeten blijven.

Kroongetuige B. heeft geen advocaat; degene die hem vertegenwoordigde heeft de rechtbank deze week geïnformeerd dat die de verdediging neerlegt. De reden is niet bekendgemaakt. Ook hoofdverdachte T. heeft geen advocaat meer sinds Inez Weski zijn verdediging in dit proces heeft neergelegd.

Eerder werden verklaringen van verdachte Mohamed R. publiek gemaakt. Volgens R. beraamde de kroongetuige vanuit de gevangenis een aanslag op R.’s leven. Het Openbaar Ministerie meldde donderdag dat daar onderzoek naar is gedaan, maar dat er niets is daar op wijst.