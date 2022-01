Alles betalen, nooit een woning krijgen: het ‘rotte gebouw’ is de nachtmerrie van de Chinese huizenkoper

Wie in China een nieuwbouwwoning koopt, moet meestal het volledige bedrag vooraf neertellen. En dan kan het gebeuren dat de flat nooit wordt opgeleverd. Mevrouw Zhang overkwam dat: ze kocht in een ‘rot gebouw’. Dus gingen zij en de andere inwoners zelf aan de slag.

Als bewoner van een flatgebouw dat er bijna niet gekomen was, ware het niet voor het immense doorzettingsvermogen van zijn inwoners, zou mevrouw Zhang best trots mogen zijn. Trots op de water- en elektriciteitsaansluiting, die door de inwoners zelf werd geregeld. Trots op de toegangswegen, die door henzelf werden aangelegd. Trots op de liften, de deuren, de binnentuin. De inwoners deden het allemaal zelf en redden zo hun flatgebouw van de ondergang.

Maar mevrouw Zhang (leeftijd: ‘in de vijftig’) is niet trots. Ze is vooral murw geslagen. Ze heeft vijf jaar langer dan gepland op haar appartement moeten wachten, heeft een stevige meerprijs betaald en heeft nog steeds geen eigendomsakte. Ze kan dus ook niet verkopen. Niet dat dat aan de orde is: de bouwvallige woontoren aan de overkant, die de inwoners niet konden redden, is bepaald geen reclame. Net als het lege zwembad, of het loslatende behang in het lege gemeenschapscentrum.

‘Ik wil hier eigenlijk niet wonen’, zegt Zhang, leunend in haar deuropening. Ze reageert aanvankelijk wat argwanend. Ze wil haar verhaal graag kwijt, maar wil geen gelazer met de lokale overheid, en kiest ervoor – zoals alle inwoners hier – om alleen met haar achternaam in de krant te komen. ‘Dit huis drukt op mijn gemoed. Maar ik heb geen andere keuze. Al mijn zuurverdiende geld zit erin en de hypotheek is nog lang niet afbetaald. Ik zit in een heel moeilijke situatie.’

Regelrechte ramp

Wat mevrouw Zhang meemaakt, is de nachtmerrie van elke Chinese huizenkoper: ze heeft een huis gekocht in een ‘lanweilou’, letterlijk vertaald een ‘rot gebouw’. Chinezen gebruiken die term voor nieuwbouwprojecten waarvan de ontwikkelaar in financiële problemen raakt, waardoor de bouw jarenlang stil komt te liggen of nooit wordt voltooid. Voor Chinese huizenkopers, die doorgaans het volledige bedrag van hun woning vooraf moeten betalen, is dat een regelrechte ramp: hun geld zijn ze kwijt, hun lening blijft lopen, maar naar hun huis kunnen ze fluiten.

Rotte gebouwen zijn een symptoom van structurele wantoestanden op de Chinese vastgoedmarkt: het riskante systeem van voorverkopen, de hoge schuldopbouw van vastgoedbedrijven, de verstrengeling tussen lokale overheden en ontwikkelaars, en de lakse implementatie van regels. Precies die ingrediënten die ook de bubbel bij vastgoedreus Evergrande mogelijk maakten en de onrust in de hele Chinese vastgoedsector.

De Chinese overheid probeert de bubbel van Evergrande gecontroleerd te laten leeglopen, voor hij uiteenspat en de rest van de Chinese vastgoedmarkt met zich meesleurt. Als Beijing daar niet in slaagt, dreigt een enorme golf aan rotte gebouwen. Half november lag in China 49 miljoen vierkante meter aan bouwwerven van Evergrande stil, aldus het Chinese zakenblad Caixin. Evergrande beweert ondertussen 92 procent van die werven te hebben heropgestart, maar de huizenkopers zijn sceptisch. Ze vragen zich af: zal de woning waarvoor ze hebben betaald ooit worden opgeleverd?

Twee van de drie woontorens van het project in Liuzhou die wel worden gebouwd. Links gebouw 5, dat door kopers werd gered en half bewoond is. Rechts gebouw 6, onbewoond en zonder ramen. Beeld Ruben Lundgren

Nieuwbouw met scherpe prijs

Mevrouw Zhang kan erover meepraten. Zij kocht in 2013 een appartement in Liuzhou, een provinciestad in de Zuid-Chinese provincie Guangxi. Zhang en haar vorig jaar overleden echtgenoot werkten weliswaar in Guangdong, 500 kilometer verderop, maar de Chinese huizenprijzen schoten als een komeet de lucht in, en met twee zonen had het gezin op termijn twee huizen nodig. Een woning in een kleine stad als Liuzhou leek een goede plek om op de vastgoedmarkt binnen te raken.

Via familieleden hoorde ze over Datang Renjia, een nieuwbouwproject met acht woontorens van dertig etages, in een woonwijk met een ondergrondse parkeergarage, een gemeenschapscentrum met crèche en verenigingslokalen, en een tropische binnentuin met zwembad. Het project was centraal gelegen, op minder dan een kilometer van een groot winkelcentrum, scholen en ziekenhuizen. En scherp geprijsd: 6.998 tot 8.300 renminbi (975 tot 1.160 euro) per vierkante meter.

Zhang maakte 97.500 euro over, voor een appartement van 100 vierkante meter. Dat zou eind 2015 opgeleverd worden, maar begin 2015 kreeg Zhang bericht: de bouw was stilgelegd en de projectontwikkelaar verdwenen, op de vlucht voor schuldeisers. Van de acht geplande woontorens stonden er drie: gebouw 8 was af, maar had geen water of elektriciteit, geen liften of deuren. Gebouw 5 stond nog in de steigers en gebouw 6 had nog geen ramen. De rest van het terrein was een grote bouwput.

Volledig bedrag neertellen

‘Je kunt je voorstellen hoe we ons voelden’, zegt Zhang verontwaardigd. ‘Het voorschot was betaald, de lening was aangegaan en het contract was getekend, maar niemand bouwde en er was niets dat we konden doen. We probeerden met het stadsbestuur te praten, maar daar trokken ze zich niets van ons aan. We werden er zelfs buitengezet, omdat ze zeiden dat we hun werk verstoorden. De projectontwikkelaar was verdwenen en de overheid kon niets voor ons doen.’

Een van de grote pijnpunten op de Chinese vastgoedmarkt is het systeem van voorverkopen, waarbij huizenkopers het volledige bedrag van hun woning moeten neertellen nog voor die is gebouwd. In een land waar privaat woningbezit nog maar zo’n drie decennia bestaat, was dat systeem bedoeld om jonge vastgoedbedrijven financieel te helpen. Maar al snel gebruikten ontwikkelaars het geld niet enkel voor hun bouwprojecten, maar ook voor de aankoop van nieuwe grond. De voorverkopen werkten als een hefboom zolang de prijzen stegen, maar ook als een glijbaan zodra de prijzen daalden. En het risico werd volledig bij de huizenkopers gelegd.

Om uitwassen te voorkomen, kwamen er regels: zo moeten projectontwikkelaars eenderde van hun gebouw klaar hebben voor ze mogen beginnen met voorverkoop. Het geld komt op een speciale rekening en mag enkel voor de bouw worden gebruikt. Maar op die regels worden voortdurend uitzonderingen gemaakt. Datang Renjia kreeg van het stadsbestuur van Liuzhou toestemming voor de voorverkoop nog voor er een steen was gelegd. Toen mevrouw Zhang het aankoopbedrag overmaakte, was de fundering nog maar net gegoten.

. Beeld .

De controle wordt weleens overgeslagen

Het probleem is dat lokale overheden afhankelijk zijn van inkomsten uit de vastgoedsector en dus niet geneigd om streng te controleren. Ook banken verdienen goed aan projectontwikkelaars en passen de regels losjes toe. ‘Sommige ontwikkelaars gebruiken gewoon foto’s van een ander flatgebouw om te bewijzen dat ze genoeg hebben gebouwd om met voorverkoop te beginnen’, zegt Yan Yuejin, directeur van onderzoeksbureau E-house China. ‘In theorie moet de overheid dat controleren, in de praktijk wordt dat soms overgeslagen.’

Hoe streng of laks de regels worden toegepast, verandert naargelang de economische en politieke omstandigheden. ‘Vorig jaar was er door covid veel financiële druk op bedrijven, dus gaven veel steden sneller toestemming voor voorverkoop’, zegt Yan. ‘In de tweede helft van het jaar nam de vastgoedspeculatie toe en werden de regels weer strikter. Nu zie je dat de financiële problemen toenemen, dus wordt de regulering weer versoepeld.’

Chinese huizenkopers staan machteloos tegenover dit soort praktijken, maar dat betekent niet dat ze zich zomaar neerleggen bij een rot gebouw. Neem de kopers van Datang Renjia: die verenigden zich, stelden vertegenwoordigers aan en lobbyden bij het stadsbestuur. Ze zamelden geld in (ongeveer 1 miljoen euro) en zochten aannemers om het project zelf af te werken. Makkelijk was dat niet: het duurde twee jaar om toestemming te krijgen en nog eens twee jaar om de flats bewoonbaar te maken.

Maar eind 2019, vier jaar na de geplande oplevering, trokken de eerste inwoners eindelijk in hun appartementen. De woonwijk ziet er geslaagd uit, met een centraal binnenplein, wandelpaden in natuursteen en goed onderhouden plantenperken. Het is er alleen opvallend stil: de helft van de appartementen staat leeg, het gemeenschapscentrum is nooit in gebruik genomen en het onafgewerkte gebouw 6 torent als een leeg geraamte boven alles uit.

Een van de niet afgemaakte woontorens in Liuzhou. Beeld Ruben Lundgren

‘We stonden onder enorme druk’

De inwoners van Datang Renjia zeggen opgelucht te zijn dat ze hun woningen hebben gered, maar het is zwaar geweest. ‘Wij waren nog maar net begonnen met werken en hadden heel weinig geld’, zegt Chen, een jonge vrouw die een paar etages boven mevrouw Zhang woont. ‘We hadden al ons spaargeld gebruikt, hadden geleend van vrienden en familie, en van de bank. Toen moesten we ineens tienduizenden renminbi extra op tafel leggen. We stonden onder enorme druk.’

Sommige kopers deden niet mee aan de reddingsactie en hebben nu geen recht om er te wonen. ‘Ik heb niet meegedaan omdat ik geen geld had’, zegt Liang, die een appartement in gebouw 5 kocht en er nu als gebouwbeheerder werkt, samen met enkele schoonmakers en bewakers. Ze houdt kantoor in een hoek van het lege gemeenschapsgebouw, aan de voet van de torenflat waar ze normaal had moeten wonen. Ze probeert er niet te veel aan te denken. ‘Ik moet toch ergens werken.’

Maar de grootste zorg van de inwoners is dat ze nog steeds geen eigendomsakte hebben. Ze hebben hun appartementen op eigen kosten afgewerkt, maar de eigendom wordt nog steeds betwist, in rechtszaken tussen projectontwikkelaars, schuldeisers en kopers. Dat komt vaker voor bij rotte gebouwen, waar zo veel creatieve boekhoudconstructies zijn gebruikt dat niemand er nog zijn weg in vindt. Het kan jaren duren om zo’n kluwen te ontwarren en eventueel een overnemer te vinden.

En dus woont mevrouw Zhang met tegenzin in haar appartement in Datang Renjia, in afwachting van een oplossing die nog jaren op zich kan laten wachten. Ze heeft hard voor haar appartement moeten vechten, maar het liefst zou ze het verkopen en de hele historie achter zich laten. ‘Ik wou dat ik dit appartement nooit gekocht had’, zegt ze. ‘Het heeft onze familie alleen maar ongeluk gebracht.’