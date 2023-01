Alles behalve energie wordt duurder, toch daalt de inflatie licht

Eten, drinken en tabak waren afgelopen december 14 procent duurder dan een jaar eerder. Beeld ANP

De dagelijkse boodschappen worden steeds duurder. Volgens een snelle eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren eten, drinken en tabak in december 14 procent duurder dan een jaar eerder. Zo’n hoge prijsstijging is nog niet eerder voorgekomen in de reeks artikelen waarvan het CBS sinds 1997 de prijzen bijhoudt. Maar ook andere aankopen worden duurder: zo zijn niet-voedselproducten exclusief energie 8,7 procent in prijs gestegen en rekenen dienstverleners gemiddeld 4,6 procent meer.

De inflatie is in december met 9,6 procent iets lager dan de 9,9 procent van november, doordat de prijzen van stroom, gas en brandstof de afgelopen weken wat zijn gedaald. Energie is nu 30 procent duurder dan een jaar geleden, dat was vorige maand 41,3 procent.

Het CBS berekent de energie-inflatie nu nog op basis van nieuwe contracten, maar wil vanaf medio 2023 ook bestaande energiecontracten meenemen in de berekeningen. Veel andere landen houden al wel rekening met bestaande contracten. Mede daardoor was het Nederlandse inflatiecijfer het afgelopen jaar hoger dan gemiddeld in de eurozone.

In Europees verband wordt inflatie anders berekend, daar komt de Nederlandse inflatie uit op 11 procent in december, ook een lichte daling ten opzichte van de 11,3 procent in november. Het grootste verschil: de kosten voor het wonen in een eigen woning worden in deze berekening niet meegenomen. Voor de muntunie als geheel was de inflatie in december 9,2 procent. In Letland en Litouwen stegen de prijzen ten opzichte van december vorig jaar met zo’n 20 procent, Spanje noteerde met 5,6 procent de laagste inflatie.