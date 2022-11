Allerrijksten ondanks onheil toch weer rijker, ‘zakenprins’ en Max Verstappen komen binnen in Quote 500

Max Verstappen mag zich behalve wereldkampioen Formule 1 nu ook lid van de Quote 500 noemen. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Terwijl menig huishouden zich vertwijfeld afvraagt hoe de torenhoge energierekening en dure boodschappen te betalen, gaat het de meeste rijken nog steeds voor de wind. Ondanks alle economische onheil zagen de allerrijksten hun vermogen het afgelopen jaar nog verder groeien, met 4,7 procent tot het nieuwe record van 230 miljard euro. Ook het aantal miljardairs in Nederland heeft een nieuw hoogtepunt bereikt, met 47, twee meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de nieuwe Quote 500 die dinsdag verschijnt. De ‘polderelite’ blijkt dus goed bestand tegen de hoge inflatie, oorlog in Oekraïne en de naweeën van corona, aldus het zakenblad. Wel is er een tweedeling te zien. De rijken die omhoog zijn gekomen door hun beursnotering hebben het een stuk zwaarder dan de ‘vastgoedbaronnen, olieboeren en staalbobo’s’, die profiteren van de stijgende prijzen. Zo zag Jitse Groen door de gekelderde koers van Just Eat Takeaway zijn vermogen met driekwart krimpen tot 285 miljoen euro. Hij is daarmee de grootste daler. Door de koersdalingen van betaalbedrijf Adyen (waarin ze een belang heeft) liep de waarde van de bezittingen van Mabel van Oranje-Nassau met ruim een vijfde terug tot 680 miljoen euro. In 341 gevallen groeiden de vermogens, in 71 gevallen was er sprake van krimp.

De ondergrens van de jaarlijkse rijkenlijst steeg met 10 miljoen tot 120 miljoen euro. Die horde werd onder andere genomen door Peter Bijvelds van de inmiddels beursgenoteerde elektrische bussenbouwer Ebusco. Met een geschat vermogen van 480 miljoen is hij de hoogste nieuwe binnenkomer, op 95. Ook ‘zakenprins’ Bernhard van Oranje-Nassau (52) maakt zijn entree op de rijkenlijst. Quote schat zijn vermogen uit onder meer de ‘pandjes’ op 125 miljoen euro. Kersvers wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen komt met 120 miljoen euro ook nieuw binnen. Met zijn 25 jaar is hij het jongste Quote 500-lid ooit

Niet van papa gekregen

Terwijl de rijen bij de voedselbanken groeien, kreeg Nederland er nog twee extra miljardairs bij. Een van de nieuwkomers in de ‘negennullenclub’ is Raymond Cloosterman (58) van luxemerk Rituals, volgens Quote goed voor 1,1 miljard euro. Aanvoerder van de rijkenlijst blijft Charlene de Carvalho-Heineken met een geschat vermogen van 12,8 miljard euro, 5 procent minder dan een jaar eerder. De erfgenaam van het bierimperium wordt gevolgd door Ralph Sonnenberg (Luxaflex, 6,2 miljard euro) en Frits Goldschmeding (Randstad, 5,2 miljard).

Met 24 miljard (plus 4,3 procent) blijft de familie Brenninkmeijer (onder meer C&A) de rijkste familie. De families Van der Vorm (HAL, 8,6 miljard euro) en De Rijcke (Kruidvat, 2,7 miljard) volgen. Op vijf staat de veevoer-familie De Heus, bekend van het steunen van de boerenacties, met 1,7 miljard euro (plus 6,3 procent). De familie Van Oranje-Nassau (‘BV Nederland’) staat met een onveranderd vermogen van 1,2 miljard euro stabiel op plaats elf. ‘Een lekker dik salaris en een boel onderhoud aan van alles en nog wat betaald door Vadertje Staat, afgetopt met rijkdommen die al een hele poos in familiebezit zijn’, schrijft Quote.

Voor de koninklijke familie geldt het dus niet, maar bijna 90 procent van de Quote 500-leden heeft het bedrijf niet ‘van papa gekregen’ maar zelf groot gemaakt, meldt het zakenblad.