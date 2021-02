‘Allerlei regeltjes wat je moet doen’, daar doet de jurist van Viruswaarheid niet aan mee

Als Jeroen Pols van leer trekt tegen de coronamaatregelen, trekt hij alle registers open. Minder deelzaam is de jurist van Viruswaarheid over zijn criminele verleden.

Een paar weken geleden kreeg de Rotterdamse advocaat Ton Rhijnsburger ineens een telefoontje van Jeroen Pols, de 52-jarige jurist van protestgroep Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) die hij al meer dan tien jaar niet gesproken had. ‘Een of ander blad had ze afgeschilderd als halve terroristen of zo. Of ik niet een kort geding voor hem wilde doen vanwege smaad.’

Rhijnsburger leerde Pols in de jaren negentig kennen toen hij de huisjurist was van de beruchte Rotterdamse huisjesmelker Cees Engel, die altijd strijd had met de autoriteiten. ‘Pols was toen nog een jonge gast. Niet bijzonder spits of opvallend. Hij had een vaag bureautje als jurist en ineens zat hij in het kringetje van Cees Engel en deed hij de juridische zaken. Engel had natuurlijk geen zin om een dure advocaat in te huren.’

En toen zag hij Pols vorig jaar ineens opduiken in het nieuws met Willem Engel, dansleraar met dreadlocks, gesjeesd promovendus en het gezicht van coronasceptisch Nederland en zoon van huisjesmelker Cees. ‘Ah, dacht ik. Hij is blijkbaar blijven hangen in dat clubje. Maar hij past daar wel. Dit is ook weer gericht tegen de staat.’

Voor het kort geding heeft Rhijnsburger vriendelijk bedankt. Niet zijn specialisme. Hij zit bovendien bij een advocatencollectief waarbij, hoe moet hij dat netjes zeggen, optreden voor die virusclub niet direct hun ding is. ‘Maar verder is Pols een prima vent hoor.’

Grappen uithalen

Sterker nog, Rhijnsburger wilde vandaag nog even op zoek naar een e-mailadres om Pols te feliciteren met zijn overwinning tegen de Staat over de avondklok. ‘Toch wel leuk dat ze dat soort grappen uithalen. Ik voel in de kern als progressief advocaat wel een beetje met ze mee.’

Na een eerdere overwinning van jurist Pols met Viruswaarheid tegen de staat – Pols vocht met succes de verplichte PCR-test aan die zijn vakantievierende gezin moest hebben om vanuit Tanzania naar huis te vliegen – zette de rechtbank in Den Haag dinsdag op zijn verzoek een streep door de avondklok.

De overheid paste vervolgens de wettelijke basis voor de PCR-test aan en de verplichting geldt nog steeds. Zoiets verwacht Pols ook met de avondklok, zegt hij aan de telefoon. ‘We zijn er nog niet. Maar het is hoopgevend dat deze rechter heeft laten zien dat ze staat voor het recht. Dat ze de fundamentele grondrechten heeft verdedigd. Alle respect voor deze rechter.’

Want dat is wat hem drijft, zegt Pols. ‘Ik heb een enorme hang naar rechtvaardigheid. Ik doe al 20 jaar fundamentele zaken. Ik voer een keiharde strijd voor onze rechtsstaat. Want we hollen naar een totalitaire overheid toe.’

En dat wordt allemaal versterkt door de media, meent Pols. ‘Jullie helpen mee met het beleid van de overheid, in plaats van kritisch te zijn.’ Zo heeft hij laatst zijn abonnement op de Volkskrant opgezegd, na 30 jaar. Hij ergerde zich al tijden, hield de krant nog even aan om ‘te scannen’ welke onzin erin stond, maar moest hem uiteindelijk de deur uit doen. ‘Heel jammer.’

Gevangenis

De juridische carrière van de in het Duitse stadje Blomberg geboren Jeroen Sebastiaan Pols begon toen hij eind jaren negentig in de gevangenis zat. Hij begon in zijn cel met een studie rechten aan de Open Universiteit en studeerde naar eigen zeggen in drie jaar cum laude af.

In die periode raakte Job Joris Arnold bevriend met Pols. ‘Hij zat in het pastoraal werk voor gedetineerden en ik was directeur bij Bonjo, een vereniging voor belangen van gedetineerden. Jeroen is een heel betrouwbaar en integer persoon, die een zwak heeft voor mensen die door het systeem onder de voet worden gelopen.’ Via Arnold werd Pols zelf nog kort bestuurslid bij Bonjo.

Toenmalig voorzitter Jaap Brandligt herinnert zich daar weinig van. ‘Ik geloof dat hij twee vergaderingen heeft meegedaan. Ik was niet onder de indruk van zijn inbreng.’ Dat Pols zich nu zo weet te manifesteren, verbaast Brandligt daarom wel. ‘Ik heb hem nooit zo hoog geacht.’ Hij herinnert zich dat Pols ‘prat ging op zijn eigen criminele carrière’. Maar waarvoor hij gezeten heeft, weet Brandligt niet. ‘Dat is een manco bij Bonjo. Daar vragen we nooit naar.’

Zelf wil Pols daar ook niks over zeggen. Argwanend: ‘Wat maakt dat uit? Dat was twintig jaar geleden. Het heeft me gevormd en is onderdeel van me.’ Maar wat is dat voor vraag? Want dan moet zeker ook nog geschreven worden over het vastgoed in Bremen, Duitsland, dat hij samen heeft met Jan Engel, broer van Willem. ‘Ja, in een deel daarvan zitten sekswerkers.’ Dan weet Pols het wel, dan wordt er weer zo’n portret gemaakt van hem als iemand die bezig is met allerlei rare zaken.

Smoezelige hoek

Dat wil hij dan maar vast voor zijn. Dat is dus onzin. ‘We zijn daar met een project begonnen om de branche die in een smoezelige hoek zit transparant te maken. Mensen aan de rand van de samenleving die wij helpen. Dat durven wij te doen. Ik ben niet bang om in een hoek gezet te worden.’

Hij wil daar best een keer uitgebreid over vertellen, maar nu moet hij de spoedprocedure nog voorbereiden die de staat heeft aangespannen tegen het afschaffen van de avondklok. Pols wil nog wel even benadrukken dat hij dat hele juridische circus allemaal niet voor de lol doet. ‘Ik doe dit voor mijn kinderen hè. Dat zij in vrijheid kunnen leven. Ik had ook een heel leven voor dit allemaal begon.’

Dat zou hij ook wel weer terug willen. ‘Wat werken en dan drie, vier uur per dag piano spelen.’

Overigens doet Pols de zaken officieel niet zelf, maar de advocaat van Viruswaarheid. Want Pols is helemaal geen advocaat. Omdat hij naar eigen zeggen heeft geweigerd zich bij de orde in te schrijven. ‘Dan zit je in een dwangbuis en bepalen zij met allerlei regeltjes wat je moet doen. Daar doe ik niet aan mee.’