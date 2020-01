Alleen ‘spookrijders’ zijn nog actief in het afgegrendelde Wuhan

Medewerkers van het Rode-Kruisziekenhuis in Wuhan aan het werk in beschermende kleding. Beeld AFP

Al dagenlang is Wuhan van de buitenwereld afgegrendeld, maar niet voor vrachtwagenchauffeur Chen Senjie (44). Hij rijdt iedere dag drie keer naar binnen, om ziekenhuisafval en uitwerpselen op te halen, en weer naar buiten, naar een speciale verbrandingsoven. Nu staat hij aan de controlepost te wachten om weer binnen te komen. Of hij niet bang is? Hij aarzelt even, en wijst dan op zijn witte beschermingspak. ‘Anders zou ik dit niet dragen.’

Chen, die normaal voor een transportbedrijf werkt, maakt deel uit van een enorm chauffeursnetwerk. Nu Wuhan al zes dagen in quarantaine zit en het isolement steeds strikter wordt, zorgen zij ervoor dat de stad toch blijft draaien. Want een lockdown betekent niet alleen lege wegen, maar ook lege bankautomaten, benzinepompen en supermarkten, artsen en patiënten die de ziekenhuizen niet kunnen bereiken, ontbrekende medicijnen en – niet te vergeten – zich ophopende, besmette poep.

Dus zijn er in Wuhan tienduizenden chauffeurs ingeschakeld om voedsel, medicijnen en medisch personeel aan te voeren, en rond te brengen binnen de stadsgrenzen. Zij hebben allemaal een doorgangspas gekregen, waarmee ze langs de vele controleposten kunnen. Die staan aan de buitenring van Wuhan, en daarna op alle overgangen tussen stadsdelen. De sluipwegen zijn inmiddels geblokkeerd met aarde, hekken of gemetselde muren. Alleen met een doorgangspas kom je Wuhan nog in of uit.

Bij de controlepost van Wudong, aan de oostelijke buitengrens van Wuhan, is te zien hoe dat gaat. Aan de tolpoort, waar je normaal de autosnelweg oprijdt, staan nu rood-gele wegversperringen en politieagenten. Van iedereen die naar binnen of buiten wil, worden identiteitsgegevens, doorgangspapieren en koffer- of laadbak gecontroleerd, en worden foto’s gemaakt en gegevens genoteerd. Als achteraf toch ergens een besmetting uitbreekt, dan is op die manier de bron nog te traceren.

‘We controleren of de chauffeurs geen levende dieren bij zich hebben en of ze geen koorts hebben, want dan mogen ze niet binnen’, zegt He, die normaal de tolpoort bemant, maar nu als een soort grenswachter fungeert. ‘Als ze niet de juiste documenten hebben, dan laten we ze niet door. Wie het toch probeert, wordt gearresteerd.’ En met een blik op de verslaggever: ‘Of ze nu Chinees zijn of buitenlander.’

Een ambulancechauffeur brengt een doos medicijnen naar een ziekenhuis. Beeld EPA

De chauffeurs zijn deels door de overheid gevorderd, maar er hebben zich ook veel vrijwilligers aangemeld. Bij één vrijwilligersgroep, die chauffeurs koppelt aan donateurs van medische goederen, meldden zich in één dag vierduizend leden. Ook de grootste Chinese logistieke bedrijven bieden gratis transport aan. Chauffeurs van Didi, het Chinese Uber, vervoeren kosteloos artsen en verplegers, en meer dan honderd hotels bieden hen gratis logement.

Spookrijders

De spookrijders, zoals de Chinese media hen noemen, aangezien ze naar het epicentrum van het coronavirus toe rijden, voeren vooral voedsel en medicijnen aan, en beschermingsmateriaal. Qua voedselvoorraad lijkt dat prima te werken. ‘De meeste mensen hebben voor Chinees Nieuwjaar heel veel eten ingeslagen’, zegt Liu (35), die als taxichauffeur is gevorderd om boodschappen rond te brengen, maar niet veel werk heeft. ‘Ze hebben kip en eend gepekeld. Er is een overschot aan vlees.’

Maar aan beschermingspakken en mondmaskers is nog steeds een enorm tekort. Het transport loopt dan wel gesmeerd, maar de productie kan niet op tegen de vraag, zeker aangezien mondkapjes elke dag moeten worden vervangen. Volgens de Chinese onderminister van Industrie heeft Wuhan dagelijks 100 duizend maskers nodig, maar zijn er maar 30 duizend per dag beschikbaar. De overheid probeert ze nu uit het buitenland te importeren, Ook komen er donaties vanuit de hele wereld.

De angst voor het nieuwe coronavirus en het tekort aan beschermingsmateriaal leiden hier en daar tot wantoestanden. In Chinese media wordt bericht over een man die gearresteerd werd nadat hij een doos met tien mondkapjes voor 800 renminbi (105 euro) probeerde te verkopen. Normaal kost een mondkapje 1 euro. Ook zouden oproepen van ziekenhuizen om mondkapjes te doneren, vervalst zijn om de maskers in handen te krijgen. Mondmaskers zijn handelswaar geworden.

Maar het tekort is ook pijnlijk voor de chauffeurs, vooral voor hen die geen goederen vervoeren, maar passagiers. Omdat alle autoverkeer in Wuhan verboden is, heeft elke woonwijk drie tot acht chauffeurs toegewezen gekregen om boodschappen voor oudere of zieke inwoners te doen, en om ‘gewone’ patiënten naar het ziekenhuis te brengen – een nierpatiënt naar de dialyse bijvoorbeeld.

Militairen arriveren op de luchthaven van Wuhan met medisch materiaal. Beeld EPA

Anti-infectiepakken

‘De medische middelen gaan allemaal naar de grote ziekenhuizen, maar wij vrijwilligers hebben nauwelijks beschermingsmateriaal’, zegt Gao Min (40), die als vrijwillig chauffeur aan een woonwijk is gekoppeld. ‘We hebben anti-infectiepakken gekregen, maar ze zijn veel te klein en ze lijken wel van papier. Een paar dagen geleden scheurde mijn pak toen ik in de auto stapte. Een andere vrijwilliger raadde me aan wegwerp-regenjas te dragen, maar die zijn overal uitverkocht.’

Volgens Gao is al een aantal vrijwilligers met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, en hebben anderen zichzelf in quarantaine moeten plaatsen nadat ze contact hadden gehad met een besmette passagier. ‘Sommige vrijwilligers zijn daar zo zenuwachtig van geworden dat ze ermee gekapt zijn’, zegt Gao, die zelf wil doorgaan zolang haar familie akkoord blijft. ‘Je doet een goede daad, maar het resultaat is dat je zelf het slachtoffer wordt.’