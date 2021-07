Alleen siroopzoete bubbeltjeswijn van Russische makelij mag in Rusland nog champagne heten

Het Russische Abrau-Durso-wijnhuis in het gelijknamige dorp dat bubbeltjeswijn produceert. Beeld Dmitry Feoktistov / Tass

Het woord ‘champagne’ mag in Rusland alleen nog gebruikt worden voor ‘sjampanskoje’ van Russische bodem.

Moët, een Frans champagnehuis uit 1743, liet maandag weten de etiketten voor de Russische markt aan te passen. Dat leidt volgens het bedrijf wel tot een tijdelijke leveringsstop van de wijn die in Frankrijk alleen gemaakt mag worden volgens strikte bereidingsvoorschriften, met bepaalde druiven uit de Champagnestreek en een rijpingsproces van minimaal vijftien maanden.

De Russische variant op champagne komt uit een heel andere traditie, een waarin kwantiteit boven kwaliteit gaat. Sovjet-republieken kregen onder Jozef Stalin de opdracht tot de massaproductie van ‘sovjetskoje sjampanskoje’: siroopzoete bubbeltjeswijn, betaalbaar voor elke hardwerkende proletariër.

Russen vragen zich af of hun wetgevers zichzelf niet in de vingers snijden, omdat juist zij de grootste drinkers zijn van echte champagne. Voor sjampanskoje haalt de Russische elite de neus op. Maar tijdens eerdere boycots en voedselsancties is wel duidelijk geworden dat nieuwe wetten geen enkele invloed hebben op de toegang van de Kremlin-elite tot verboden Europese vruchten.

Ruslands claim op champagne doet zoveel wenkbrauwen fronsen dat zelfs een verslaggever van een Kremlin-gezinde radiozender verhaal ging halen bij Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. Hij vroeg of dergelijke maatregelen niet ‘grenzen aan het absurde’. Peskov antwoordde dat de Russische wijnbouw ‘op alle mogelijke manieren ondersteund moet worden’.

De sjampanskoje-markt is grotendeels in handen van vrienden van Poetin. De bekendste wijnhuizen van de voormalige Sovjet-Unie staan op de Krim en zijn sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland door het Kremlin overgedragen aan Joeri Kovaltsjoek, beter bekend als Poetins bankier.

Een ander groot wijnhuis is in handen van Boris Titov, een oligarch die bij de laatste presidentsverkiezingen aanschoof als kandidaat ter imitatie van democratie. Hij is volgens een onderzoek van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny verantwoordelijk voor de aanleg van 300 hectare wijngaarden op het terrein van een geheim paleis voor Poetin aan de Zwarte Zee.

Russen zijn wel wat verwarring gewend bij het boodschappen doen. Zeven jaar geleden verdwenen Europees vlees, groente en zuivel uit de schappen door Poetins voedselsancties. Sindsdien worden de plekken van Parmigiano Reggiano, feta en Gouda ingenomen door Russische namaakkazen in verpakkingen met plaatjes van Italiaanse vlaggetjes, Griekse kustplaatsjes en fietsen, tulpen en klompen.

Volgens de voorzitter van de Russische Vereniging voor Wijnmakers hoeven Russen zich geen zorgen te maken over de nieuwe regels. ‘In Rusland is mousserende wijn niet slechter dan champagne’, zei voorzitter Leonid Popovitsj maandag tegen persbureau Ria.