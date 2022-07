Alleen nog compensatie-afhandeling voor toeslagengedupeerden die naar de rechter zijn gestapt – gevreesd wordt dat de rest nog langer moet wachten

Gedupeerden van de toeslagenaffaire op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Beeld ANP

De rechter geeft hun in de regel gelijk vanwege de overschrijding van de wettelijke termijn van een jaar. Met de stijging van het aantal beroepen wegens ‘niet tijdig beslissen’, van 88 in maart tot 280 in mei, verwacht staatssecretaris Aukje de Vries dat in augustus het omslagpunt wordt bereikt: dan is alle capaciteit voor integrale beoordelingen van het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) nodig voor toeslagenouders met voorrang door een rechterlijke uitspraak.

Dit betekent dat ouders die niet naar de rechter stappen nog langer moeten wachten. Wie zich eind 2021 of in 2022 heeft aangemeld als gedupeerde, is volgens de jongste planning pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een zogeheten integrale beoordeling. De wachttijden zouden voor vroege indieners nóg langer kunnen worden als de rechter steeds meer de volgorde van behandeling bepaalt.

Alleen zeer schrijnende zaken van gedupeerden kunnen daarnaast nog met urgentie in behandeling worden genomen, aldus de staatssecretaris. Mocht het aantal beroepen na augustus bovendien verder toenemen, dan kunnen die niet meer allemaal binnen de door de rechter opgelegde termijn voorrang krijgen. Dan zal de overheid vaker dwangsommen moeten betalen, is de verwachting.

UHT overweldigd

Het is een volgende dramatische episode in het vastgelopen proces van het herstellen van de schade van de zogeheten toeslagenouders: de Belastingdienst beschuldigde hen onterecht van fraude, waarna zij het gehele ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Onder meer doordat zich veel meer mogelijke gedupeerden – zo’n 53 duizend – hebben gemeld dan was verwacht en de opzet van de schadeafhandeling complex is, kan het UHT het werk niet aan, ook al werken er inmiddels duizend man.

De eerste stap, de zogeheten lichte toets, ligt op schema. Van de aanmelders zijn 26 duizend ouders aangemerkt als erkend gedupeerd: de meesten van hen hebben 30 duizend euro ontvangen. Maar daarna moeten veel ouders wachten – en veel langer dan wettelijk mag – op hun zogeheten integrale beoordeling. Ook degenen die zijn afgewezen in de lichte toets kunnen daarom vragen.

In die beoordeling bekijkt de overheid onder meer individueel hoeveel toeslag er onterecht is teruggevorderd. Tot nog toe zijn 12 duizend integrale beoordelingen afgerond, vooral van ouders die zich al in 2020 als slachtoffer hadden aangemeld.

Steeds meer ambtenaren zijn intussen bezig met de behandeling van ingebrekestellingen die gedupeerden indienen als zij te lang moeten wachten: in april waren dat er ruim vijfduizend, inmiddels 12 duizend. De overheid heeft in 1.557 gevallen een dwangsom uitbetaald, voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro.

Het afhandelen van deze ingebrekestellingen en beroepen kost het UHT steeds meer tijd, die niet kan worden besteed aan de afhandeling van de compensatie, aldus de staatssecretaris. Voor dwangsommen is al 70 miljoen euro gereserveerd.

Veel gedupeerden lijden onder de lange wachttijden. Zij hebben het gevoel dat hun leven in de wachtstand staat tot hun schade is afgehandeld. Hun advocaten zeggen dat zij liever hebben dat de overheid het proces versnelt dan dat zij hun tijd moeten blijven besteden aan het indienen van ingebrekestellingen en beroepen.

De overheid onderzoekt nu of met bijvoorbeeld een zogenoemde vaststellingsovereenkomst met ouders de schade sneller is af te handelen. Vijftien ouders doen mee aan een proef: mogelijk kunnen zij het in een paar gesprekken met de overheid eens worden over de financiële schade die moet worden vergoed.