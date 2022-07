Alleen maar vrouwen in het college: ‘Ik heb het gevoel dat ik niet steeds over mijn schouder hoef te kijken’

Van links af wethouders Paulette Koek-Baks en Jacqueline de Maa en burgemeester Joyce Langenacker in Ouder-Amstel. Beeld Joris van Gennip

Toen wethouder Jacqueline de Maa voor het eerst een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bezocht, was ze licht geïntimideerd. Het decor werd gedomineerd door mannen in pak, andere vrouwelijke bestuurders waren met een lampje te zoeken. ‘Je hebt het idee dat je anders bent dan de rest. Dat gevoel is weg zodra je met de mannen begint te praten, maar je voelt jezelf toch even kleiner worden.’ Hoe anders voelde De Maa zich toen ze onlangs een weekend op de hei doorbracht met haar collega’s van het nieuwe college van de gemeente Ouder-Amstel. Daar bevond ze zich in gezelschap van bijna uitsluitend vrouwen. ‘Er was één man bij, de gemeentesecretaris’, zegt collega-wethouder Paulette Koek-Baks. ‘Ik denk dat hij het af en toe wat moeilijk had.’

In Ouder-Amstel zijn alle drie de wethouders (de derde is Barbara de Reijke, VVD) én de burgemeester vrouw. Het is een zeldzaamheid in Nederland. Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is tweederde van de colleges gevormd. En daarin is – net als vorig jaar – slechts 26 procent van de wethouders vrouw, blijkt uit een inventarisatie van de Wethoudersvereniging. Ongeveer 30 procent van de 344 Nederlandse gemeenten wordt bestuurd door een volledig mannelijk college. De gemeenten waar enkel vrouwelijke wethouders aan het roer staan, zijn tot dusver op één hand te tellen. In de overige reeds gevormde colleges blijkt het overgrote merendeel van de wethouders eveneens een man.

‘Doorvergaderen totdat iedereen zich achter een besluit kan scharen’

Het college van Ouder-Amstel zit pas drie weken, maar Jacqueline de Maa (GroenLinks) en haar collega Paulette Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) merken al dat de samenstelling ervan van invloed is op de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. ‘Doorgaans wordt een voorstel aangenomen als de meerderheid vóór stemt, maar wij hebben met elkaar afgesproken dat we net zolang doorvergaderen totdat iedereen zich achter een besluit kan scharen, desnoods met een beetje pijn,’ zegt Koek-Baks. De Maa: ‘Er zijn natuurlijk zat mannen die empathisch zijn en feminiene kanten hebben, maar in een volledig vrouwelijk college heb ik het gevoel dat ik niet steeds over mijn schouder hoef te kijken.’

De gemeente Ouder-Amstel, die veertienduizend inwoners telt, bestaat uit drie dorpen. Op de rechteroever van de Amstel ligt het historische Ouderkerk, dat door een Amsterdamse toeristenwebsite beschreven wordt als ‘schilderachtig toevluchtsoord’. In de polder ligt het buurtschap Waver, dat zo’n veertig huizen telt. Noordelijker, onder de rook van Amsterdam, bevindt zich het minder welvarende Duivendrecht. De meningen over het vrouwelijke college in de drie dorpen zijn verdeeld.

Dharshana Thuraisamy (25), die op een bankje aan het Duivendrechtse Dorpsplein pauzeert, ziet liever een gelijke man-vrouwverhouding, maar is blij met meer vrouwelijke rolmodellen. ‘Mijn leidinggevende is een vrouw, dat is doorslaggevend geweest in mijn keuze voor het bedrijf waar ik nu werk. Ik dacht: van haar wil ik het leren. In de politiek werkt dat net zo.’

Voor de supermarkt in Ouderkerk aan de Amstel staat Yasmina Bonte (16). De afschaffing van het federaal recht op abortus in de Verenigde Staten zette haar aan het denken. Ze merkte dat de meeste mannelijke rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof abortus beschouwen als moord, terwijl vrouwen het vaak zien als een fundamenteel recht om te bepalen wat er met hun eigen lichaam gebeurt. ‘Vrouwen hebben een andere kijk op sommige kwesties. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat zij ook een stem hebben in organen met veel invloed.’

In de rij voor de kaasboer in Waver heerst een ander sentiment: ‘Alleen maar vrouwen? Ik mag hopen dat dat toeval is,’ zegt Chris (34), die niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij is voorstander van ‘de juiste persoon op de juiste plek, ongeacht geslacht’.

Oorzaken voor kleine aandeel vrouwen in colleges

‘Dat is een bekend geluid, maar het idee dat ‘kwaliteit’ vanzelf komt bovendrijven en ondervertegenwoordiging van vrouwen een indicatie is van gebrek aan kwaliteit, is een misvatting’, zegt politicoloog Liza Mügge van de Universiteit van Amsterdam. Volgens Mügge, die onderzoek doet naar de verhouding tussen mannen en vrouwen in de politiek, zijn er meerdere oorzaken voor het kleine aandeel vrouwen in de colleges. Ten eerste de manier waarop wethouders worden geworven. ‘De recruiters zijn vaak witte mannen die kandidaten voordragen die op hen lijken.’ Agressie tegen vrouwelijke politici vormt een tweede barrière. ‘Alle politici worden bedreigd op basis van hun ideeën en standpunten, maar vrouwen krijgen daar ook nog seksueel getinte haatberichten en bedreigingen bovenop. Bij jonge vrouwen van kleur is het vaak nog erger.’

Daarnaast dragen vrouwen nog steeds meer zorgtaken dan mannen. Mügge: ‘Als mantelzorger of alleenstaande moeder is het niet te doen om ook nog eens vijftig uur per week in het gemeentehuis door te brengen.’ Een dilemma waar Jacqueline de Maa ook mee bekend is. Van 2014 tot 2018 was zij al eens wethouder van Ouder-Amstel, waarvan het college ook toen volledig uit vrouwen bestond. In 2018 liet zij het wethouderschap aan zich voorbijgaan om meer rust in huis te brengen voor haar kinderen, destijds tieners.

Zou een deeltijd-wethouderschap soelaas kunnen bieden? Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, meent van niet. ‘Er zijn wel wethouders die in deeltijd werken, maar in de praktijk blijkt vaak dat zij gewoon volle dagen maken, tegen een deeltijdvergoeding.’

Onderliggend probleem is dat de werkdruk voor wethouders enorm is toegenomen, zegt Van Gool. ‘Een werkweek van zestig of zeventig uur is voor veel wethouders normaal. De gemeente krijgt er steeds meer verantwoordelijkheden bij, bijvoorbeeld de energietransitie of de opvang van vluchtelingen. Die verantwoordelijkheden komen op het bord van de wethouders terecht.’ Effectiever is het daarom om de werklast over meerdere wethouders te verdelen, maar dat is bij wet verboden: in elke gemeente mag maar een beperkt aantal wethouders aangesteld worden, afhankelijk van het aantal inwoners. De Wethoudersvereniging probeert nu om dat maximum via een initiatiefwet af te schaffen.

‘Vrouwen hebben daarin echt toegevoegde waarde’

Daarnaast moet het besef indalen dat het gebrek aan diversiteit en inclusiviteit een collectief probleem is, zegt Liza Mügge. ‘De verantwoordelijkheid wordt nu nog vaak bij vrouwen zelf gelegd. Als een vrouw door een man onderbroken wordt in een vergadering, moet er door iemand worden ingegrepen. Als het huis van een wethouder wordt beklad of als ze rare telefoontjes krijgt, moet de gemeente haar beschermen. En partijen moeten nu al lijstjes bijhouden met vrouwelijk politiek talent voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.’ Dat is in ieders belang, vindt Mügge. ‘Politiek is persoonlijk voor iedereen en iedereen heeft blinde vlekken. Juist daarom is het goed dat een college bestaat uit wethouders met verschillende genders, opleidingen, ervaringen, religies en afkomst. Het leidt tot meer discussie in besluitvormingsprocessen, wat de politiek beter maakt.’

Van Gool sluit zich daarbij aan. Vroeger was het wethouderschap veel directiever, zegt hij. ‘Baasjes met snor sloegen met hun vuist op tafel en riepen: ‘Ik wil dat het zo gebeurt.’ Tegenwoordig is het een veelzijdiger en dynamischer ambt, waarin het meer draait om verbinding en oog voor andermans belangen. Mannen kunnen ook zeer competent zijn op die vlakken, maar vrouwen hebben daarin echt toegevoegde waarde.’

Wat kunnen andere gemeenten leren van Ouder-Amstel? Zorg dat er veel vrouwen op de kandidatenlijst staan en dat er veel vrouwen in de raad zitten, want goed voorbeeld doet volgen, adviseert De Maa. Daarnaast moeten partijen volgens haar een goed opleidingstraject en doorgroeimogelijkheden bieden. Bovendien moet je ervoor zorgen dat vrouwen zich gesteund voelen, zegt Koek-Baks. ‘Als iemand van een andere partij een jonge vrouw onaardig bejegent, moet de partij haar opvangen. Dan zeg ik: ‘Dat heb ik ook gehad, daar moet je even aan wennen.’ En naderhand blijven we erover in gesprek met de fractie.’

Hoe trots de meeste bezoekers van de supermarkt in Ouderkerk aan de Amstel ook zijn op hun volledig vrouwelijke college, voor sommigen mag het nog wel een stapje diverser. ‘In een divers college moeten wethouders toetreden uit verschillende culturen, uit verschillende salarisschalen, met én zonder handicap,’ zegt Marita Leupen (61), terwijl ze haar boodschappen in haar fietstassen laadt. ‘Met deze vrouwen is de samenleving in Ouderkerk aan de Amstel misschien deels vertegenwoordigd, maar Duivendrecht, waar ook armere mensen en mensen met een migratieachtergrond wonen, helemaal niet.’