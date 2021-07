Alleen in Swaziland stijgt het aantal besmettingen sneller dan in Nederland

In de Laleli Moskee in Rotterdam wordt een man getest op het coronavirus. Beeld ANP

De snelle stijging van de besmettingscijfers zet door. Het weekgemiddelde is nu 6.619 positieve testen per dag, eind juni lag dit rond de 600. Op maandag was het aantal nieuwe meldingen wat lager dan de twee dagen daarvoor. Het RIVM meldt 8.522 besmettingen, minder dan de 9.369 van zondag maar bijna zes keer zoveel als de 1.521 van vorige week maandag. Aan het begin van de week zijn de cijfers vaak lager, omdat in het weekend minder mensen zich laten testen. Dat de snelle toename niet alleen komt door meer testen, blijkt uit de resultaten uit de GGD-teststraten. Daar is inmiddels 12,7 procent van de testen positief, een week eerder was dit 4,2 procent. Van de testen van afgelopen zaterdag was zelfs 14,5 procent positief. In deze percentages is het Testen voor Toegang niet meegenomen. De gemeente Groningen meldde afgelopen week omgerekend naar inwonertal de meeste besmettingen, 1.083 per 100 duizend inwoners.

Nederland tussen snelste stijgers wereldwijd

Vrijwel nergens in de wereld neemt het aantal positieve testen deze week zo snel toe als in Nederland. De kleinste landen kunnen door een uitbraak op een feestje opeens een grote stijging zien, maar als naar landen wordt gekeken met minstens 500 positieve testen per week, staat Nederland tweede wereldwijd. De toename van 583 procent van week tot week wordt alleen overtroffen door Swaziland. Daar was het aantal meldingen de afgelopen week ruim zeventien keer zo hoog als de week daarvoor, maar is het aantal meldingen nog wel een stuk lager dan in Nederland. Binnen Europa was Nederland de afgelopen week na Cyprus en het Verenigd Koninkrijk het land met de meeste gemelde besmettingen per inwoner.