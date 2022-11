Alleen het dynamische bedrijfsleven houdt Turkije overeind: ‘Productie, productie, productie’

ECE Holding in de stad Çorum haalt 70 procent van zijn omzet uit de export van wc-potten en badkamersanitair. Beeld Kerem Uzel

Wat Turkije nodig heeft is wc-potten. ECE Holding in de stad Çorum maakt ze en directeur Ahmet Çenesiz geeft, om zijn betoog kracht bij te zetten, een rondleiding langs de productielijn. Van mallen waarin de grijze grondstof in zijn vorm wordt gegoten, via ovens die rood oplichten van de hitte tot de blinkend wit geglazuurde toiletpotten die in pallets staan te wachten op vervoer, meest naar het buitenland.

Export van wc-potten en badkamersanitair omvat 70 procent van de omzet. ‘Productie, productie, productie’, zegt Çenesiz, wijzend op de potten. ‘Daar moet Turkije het op de eerste plaats van hebben. Energie hebben we bijna niet, we zijn geen financieel centrum. Wat we wel hebben is een jonge bevolking, beter opgeleid dan ooit. En technologie, kijk maar eens naar onze drones.’

Het gaat niet goed met de Turkse economie, dat is duidelijk. De lira staat historisch laag, de inflatie is gestegen tot 83 procent, het leven is steeds duurder geworden. Vraag een willekeurige Turkse burger ‘hoe gaat het?’, en wat volgt is een litanie aan geklaag over de huur, de energierekening en de prijzen in de supermarkt.

Tegelijk is er soms ander nieuws, berichten waarmee de regeringsgezinde Turkse pers altijd breed uitpakt. Zo groeide de Turkse economie vorig jaar 11 procent (na twee beroerde jaren) en deed de export het tot nu behoorlijk goed, met een groei van rond de 10 procent.

Hoe die schijnbare tegenstrijdigheid te verklaren? Twee vooraanstaande Turkse economen schetsen, gevraagd om uitleg, een genuanceerd beeld, dat in beide gevallen uitmondt in een sombere verwachting voor de nabije toekomst. Maar één ding valt op in hun antwoorden: de positieve rol van de Turkse ondernemers.

‘Ondanks de hoge inflatie doen de banken en het bedrijfsleven het niet slecht’, zegt directeur Güven Sak van denktank Tepav in Ankara. Er zit daar ‘veel dynamiek’, meent hij. En Bülent Gültekin, hoogleraar aan de universiteit van Pennsylvania en oud-directeur van de centrale bank van Turkije: ‘Dat het nog meevalt, is te danken aan de zeer gediversifieerde Turkse economie.’

Van zuivel tot sokken en auto-onderdelen

De belichaming daarvan moet te vinden zijn in Çorum, een stad met zo’n 250 duizend inwoners in Midden-Turkije, net onder de Zwarte Zeeregio. Van een rustiek stadje vol handwerkslieden groeide Çorum uit tot een stad met – inderdaad – veel dynamiek. Van alles wordt er gemaakt, van zuivel tot sokken en auto-onderdelen.

De stad past in het rijtje ‘Anatolische Tijgers’: steden in Centraal-Anatolië waar in het laatste kwart van de vorige eeuw het ondernemerschap losbarstte en die de nieuwe, gelovige middenklasse voortbrachten waaraan de AK-partij van Recep Tayyip Erdogan haar opkomst te danken heeft. Tijger(tje) Çorum maakte vooral sinds 2000 een sprong voorwaarts.

Fabrikant ECE is een van de bedrijven die daaraan debet zijn. De onderneming, met 1.350 werknemers, is de op een na grootste exporteur van sanitair van Turkije en heeft zijn vleugels zodanig uitgeslagen dat hele keramiekfabrieken worden ingericht voor anderen, ook in het buitenland.

ECE heeft als exporteur, veronderstellen we, sterk geprofiteerd van de zwakke lira. Dat wuift directeur Çenesiz, tevens voorzitter van twee werkgeversorganisaties in zijn branche, weg. ‘Zonder stabiliteit heb je niets aan een zwakke lira, ook niet als exporteur’, zegt hij. ‘Je weet niet waarop je kunt rekenen. Financiering krijgen is moeilijk. En door de inflatie stijgen al onze kosten, ook de lonen. Het voordeel van een zwakke lira is maar van heel korte duur.’

De rente is juist verlaagd

Probleem is ook dat de regering-Erdogan een uiterst merkwaardige aanpak van de inflatie heeft. De rente is niet verhoogd, zoals de economische wetenschap voorschrijft, maar juist enkele keren verlaagd, twee weken geleden nogmaals. Tel daarbij op, zegt econoom Sak, de stijging van de gasprijzen door de oorlog in Oekraïne en de malaise in Europa, dat goed is voor 45 procent van de Turkse export.

‘De Turkse economie deed het vlak na corona goed’, zegt hij. ‘Turkije leek zelfs een soort Zuidoost-Aziatisch land, ik was onder de indruk van de kracht van het bedrijfsleven.’ Nu doemt volgens Sak de vergelijking op met de crisis van 2001, toen hard ingegrepen moest worden om de Turkse economie van de rand van de afgrond weg te trekken. ‘De export zakt in. In de laatste twee kwartalen van dit jaar zal het bbp krimpen.’

Die vrees wordt gedeeld door Çaglar Aksu, vicevoorzitter van de Aksular Group, een onderneming in Çorum die tortilla’s, taco’s, nacho’s en Mexicaanse sauzen exporteert naar 82 landen, vooral in het Midden-Oosten. ‘We groeien langzamer dan we zouden willen en kunnen’, zegt Aksu. ‘Dat komt door de onzekerheid over de toekomst. Niemand weet wat er met de lira gaat gebeuren. Er is geen vertrouwen meer in de Turkse economie. Daarom ook blijven buitenlandse investeerders weg.’

Sinds de oprichting in 2010 maakte familiebedrijf Aksular een razendsnelle groei door. Trots vertelt Aksu over zijn vijf tortillalijnen en over de nieuwe machines die onlangs in Los Angeles zijn besteld. Aan de omzet zal het niet liggen, die stijgt elk jaar met zo’n 40 procent. Minder goed gaat het met de winstgevendheid. Die was vorig al laag en zal dit jaar, ook door het stijgen van de graanprijs, verder inzakken naar het laagste niveau in twaalf jaar.

Een opmerkelijke strategie om de problemen van de Turkse economie het hoofd te bieden hanteert textielfabrikant Bilsar. Die aanpak luidt: blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de Turkse economie.

Vreemd. Bilsar maakt overhemden, een typisch Turks product, in de typisch Turkse industriestad Çorum, waar tweederde van de kiezers doorgaans op de conservatief-nationalistische coalitie van AKP en MHP stemt. In schone, lichte fabriekshallen zitten honderden Turkse werknemers, veelal vrouwen, achter naaimachines en snijtafels waar elk onderdeel – boord, rug, mouwen, knopen, manchet – zijn eigen afdeling heeft.

‘Afgeschermd van de Turkse problemen’

Dus hoezo, uit de buurt blijven van de Turkse economie? Directeur Selman Bilal legt het simpel uit. ‘We kopen onze stoffen in Europa in met euro’s en dollars. We exporteren alleen, dus we verdienen in euro’s en dollars. Zo worden we afgeschermd van de Turkse problemen.’

Medewerkers van de textielfabrikant Bilsar in de Turkse industriestad Çorum. Beeld Kerem Uzel

Tot een paar jaar geleden had Bilsar dertig kledingwinkels in Turkije, 40 procent van de omzet werd er gemaakt. Daar was de pijn van de Turkse economie dus wél voelbaar. ‘Vóór de pandemie was de detailhandel al aan het sterven’, zegt Bilal. ‘Corona gaf de doodklap.’

De ont-Turkisering van de bedrijfsvoering gaf Bilsar de ruimte een nieuwe fabriek te bouwen in Çorum (klaar in 2023) en verder te investeren in duurzaamheid (zonnepanelen, recycling) en kunst, een passie van directeur Bilal. Het hoofdkantoor van Bilsar in Istanbul herbergt kunstcentrum Bilsart.

De lira zal er niet meteen mee gered worden, maar voor hoogleraar Gültekin is het een voorbeeld van de inventiviteit en gedrevenheid van het Turkse bedrijfsleven. De regering-Erdogan maakt daarvan dankbaar gebruik, om niet te zeggen misbruik, bijvoorbeeld door de rente laag te houden en daarmee de kredietverschaffing in feite te subsidiëren. ‘Ze maken de reserves van de Turkse economie op’, zegt Gültekin.

In dit verkiezingsjaar wordt dat alleen maar erger, de kiezer zal worden gepaaid met cadeautjes. Hoelang de regering dit beleid volhoudt? In ieder geval tot de verkiezingen van juni, denkt Gültekin. ‘Daarna zien ze wel verder. Maar helaas, dan zullen de gevolgen nog ernstiger zijn. Hoe langer dit beleid wordt voortgezet, hoe groter de schade.’