Alleen geld kan de door oorlog en crises overschaduwde klimaattop redden

Een jongen staat bij zijn huis in Charsadda, Pakistan, dat door overstromingen werd beschadigd. Beeld AP / Mohammad Sajjad

Zelden zal een klimaattop onder ongunstiger gesternte zijn gehouden. De VN-klimaatconferentie in de Egyptische badplaats Sharm el Sheikh (COP27 in het jargon) vindt plaats in de schaduw van ongekende mondiale problemen: de oorlog in Oekraïne, een energie- en voedselcrisis, op hol geslagen inflatie. Landen die vaak nog amper bekomen zijn van de covidpandemie zijn meer in beslag genomen door die problemen dan door de klimaatcrisis, en de bereidheid tot multilaterale samenwerking lijkt ver weg.

En dat terwijl de urgentie groter is dan ooit. Op de vorige COP in Glasgow spraken landen af hun klimaatplannen flink aan te scherpen om de doelen van het akkoord van Parijs (maximaal 2 graden opwarming eind deze eeuw, en bij voorkeur een relatief ‘veilige’ 1,5 graad) in het zicht te houden. Maar nieuwe VN-rapporten wijzen uit dat hier niets van terechtkomt (maar 24 van de 194 landen stelden hun plannen bij) en er geen ‘geloofwaardige route’ meer is om die 1,5 graad te halen. De mondiale CO₂-uitstoot zal tot 2030 niet met de vereiste 45 procent dalen maar 10,6 procent stijgen (vergeleken met 2010). Dat kan leiden tot een opwarming van 2,1 tot 2,9 graden. En daarmee komen gevaarlijke kantelpunten naderbij, zoals het smelten van de Groenlandse ijskap.

We stevenen af op een wereldwijde catastrofe, waarschuwde VN-topman António Guterres onlangs, tenzij we de ‘uitstootkloof’ snel dichten, te beginnen op COP27. Maar de kans op kloeke stappen in Egypte lijkt niet groot. Eerder dreigt een terugval. Europese landen die claimen hun emissies te verminderen grijpen vanwege de energiecrisis terug op steenkool en lng, ofwel vloeibaar gas. Grootmachten als China en India blijven investeren in kolencentrales. En veel arme landen eisen dan ook het recht op hun eigen fossiele reserves te exploiteren.

Geld

Zeker is dat één thema meer dan ooit centraal zal staan op deze top: geld. Getriggerd door een ongekende reeks klimaatrampen dit jaar, van de mega-overstromingen in Pakistan en Nigeria tot hittegolven en natuurbranden in Europa, de VS en het Noordpoolgebied, en droogte in de Hoorn van Afrika. Arme landen eisen niet alleen dat de rijke landen eindelijk eens over de brug komen met de in 2009 beloofde 100 miljard dollar per jaar voor het VN-klimaatfonds – de stand is nu zo’n 80 miljard – die hen moet helpen bij het terugdringen van hun uitstoot en bij het aanpassen aan de gevolgen van de opwarming, maar ook de portemonnee trekken voor klimaatcompensatie.

Klimaatcompensatie (‘loss and damage’ in jargon) is geld dat de rijke landen apart zouden moeten betalen voor vergoeding van onvoorziene klimaatschade die arme landen nu al oplopen door droogte, overstromingen, extreem weer en zeespiegelstijging, en waarvan ze de snel oplopende kosten niet kunnen dragen. Het is, zoals het zwaar getroffen Pakistan deze zomer benadrukte, een zaak van ‘klimaatrechtvaardigheid’: een erkenning van het feit dat de bevolking van arme landen zwaar lijdt onder problemen die ze zelf niet hebben veroorzaakt. Het gaat niet om klein bier, maar om tientallen, en op termijn honderden, miljarden dollars per jaar.

Rijke landen zoals de VS en de Europese Unie - verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de historische uitstoot - verzetten zich tot dusver tegen het principe van klimaatcompensatie, omdat het een erkenning van aansprakelijkheid zou zijn. Ze zegden op vorige toppen wel toe dat over het thema gepraat kan worden - maar zonder concrete uitwerking of tijdpad. Arme landen willen nu in Sharm el Sheikh harde afspraken maken voor de opzet van een speciaal fonds, waarbij het zou moeten gaan om extra geld.

‘Afrikaanse top’

Geopolitieke verdeeldheid, energiecrisis, een patstelling over geld: kan het nog wat worden met COP27? Veel insiders zijn somber (klimaatactivist Greta Thunberg komt niet eens). Het maximaal haalbare is wellicht dat landen niet terugkomen op eerdere beloften. Een mogelijke uitweg is geld. Als de VS en de EU financiële concessies doen zijn arme landen wellicht bereid hun olie en gas in de grond te laten en recordvervuiler China (tot dusver de lachende derde in het conflict tussen arm en rijk) onder druk te zetten om sneller te stoppen met fossiele brandstoffen.

Veel zal afhangen van het Egyptische voorzitterschap. Het land wil van COP27 (waar meer dan 30 duizend deelnemers en zo'n honderd wereldleiders worden verwacht), een ‘Afrikaanse top’ maken met een navenante focus op klimaatfinanciering en ‘loss and damage’, maar heeft volgens ingewijden te weinig concreet voorwerk gedaan, zoals de Britten vorig jaar voor de top in Glasgow wel deden – en met succes. Caïro lijkt meer geïnteresseerd in het gunstig voor het voetlicht brengen van de sinds covid dun bezette toeristenresorts in Sharm el Sheikh.

Een bijkomend probleem is dat de gebruikelijke dynamiek van VN-klimaattoppen – waarbij activisten en ngo’s de wereldleiders tijdens de onderhandelingen onder druk zetten om met harde resultaten te komen – ditmaal grotendeels zal ontbreken. Egypte is een politiestaat waar kritische geluiden vrijwel geen ruimte krijgen (in aanloop naar de top werden al driehonderd activisten opgepakt), en in het zwaarbeveiligde Sharm el Sheikh is dat ook letterlijk het geval. Voor de weinige aanwezige activisten is een afgegrendeld demonstratiehoekje gereserveerd, aan de rand van de woestijn. Een treffender beeld van de prioriteiten van deze klimaattop is niet denkbaar.