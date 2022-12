Alleen Duitsland geeft in de EU meer uit aan gezondheidszorg, maar Nederlanders betalen relatief weinig zelf

Beeld Jiri Büller

Nederland gaf in 2020 per inwoner 5.108 euro uit aan gezondheidszorg. Alleen in Duitsland (5.736 euro) waren de gezondheidszorguitgaven binnen de EU hoger. Roemenië, Kroatië, Bulgarije en Letland besteedden het minst: daar wordt per inwoner minder dan 1.800 euro uitgegeven aan zorg.

Dit blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. De onderzoekers hebben gecorrigeerd voor prijsverschillen, zij berekenden wat de kosten volgens het Nederlandse prijspeil zouden zijn.

De zorgkosten zijn weliswaar hoog in Nederland, maar inwoners betalen relatief weinig rechtstreeks aan de zorgverlener. Nederlanders betalen gemiddeld 9,3 procent van hun zorgkosten, een kleine 500 euro, uit eigen zak, de rest wordt door de overheid betaald of via de zorgverzekering vergoed.

Inwoners van Bulgarije, Malta en Griekenland betalen ruim een derde van de zorg zelf. Luxemburgers krijgen het meest vergoed, slechts 8,4 procent van de kosten is voor hun eigen rekening. De tandarts is over het algemeen de grootste niet vergoede kostenpost, daarnaast gaat het bijvoorbeeld om het eigen risico.

Medicijnen betalen Nederlanders juist relatief vaak zelf, 31 procent van de kosten voor geneesmiddelen (via apotheek, drogist of supermarkt) wordt niet vergoed. Het EU-gemiddelde is 28 procent.

In 2021 stegen de zorgkosten verder: toen gaf Nederland 5.504 euro per inwoner uit, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat is een toename van 8 procent in een jaar tijd, de snelste stijging sinds 2001. Voor 2021 is nog geen internationale vergelijking beschikbaar.