Alleen als we voortaan dit dieet volgen, kunnen we in 2050 alle monden voeden (en jaarlijks 11 miljoen doden voorkomen)

Dieet voor de 21ste eeuw

‘Beste wereld, het kan’, zegt de Britse hoogleraar Tim Lang. ‘Alle tien miljard burgers gezond en duurzaam voeden in 2050.’ Maar alleen als we het radicaal anders gaan doen. Samen met 36 wetenschappers werkte Lang drie jaar lang aan het Dieet voor de 21ste eeuw. We interviewden hem.

Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Dat is de vraag geweest in onze serie de Voedselzaak. Onze voedselproductie dreigt meer te vragen van de planeet dan zij aankan. Gelukkig is daar iets aan te doen. Maar alleen met een uiterste inspanning.

Als we het klimaat willen sparen, zullen we ons dieet drastisch moeten aanpassen. Maar wat zet je dan op tafel? Journalist en eetschrijver Loethe Olthuis gidst je door de duurzaamheidsjungle en heeft vier recepten – voor elk seizoen één.

Eten we in 2050 kweekvlees of krekels? Wat zijn de spannende initiatieven op het gebied van voedsel? En hoe draag je zelf bij aan een betere wereld? Het zijn onderwerpen die aan bod komen in ons gratis te downloaden e-book Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Hoe dat werkt lees je hier.