Alle studenten aan de Radboud Universiteit krijgen voortaan les in duurzaamheid: ‘We worden niet geitenwollensok’

Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit Beeld Bert Beelen

Is jullie aankondiging, zo rond de klimaattop in Glasgow, niet gewoon een handige pr-stunt?

‘Natuurlijk vestigen we hiermee de aandacht op onszelf, maar we proberen dit tegelijkertijd te doen op een manier die heel oprecht is. We proberen duidelijk te maken dat we duurzaamheid voor ons onderwijs van belang vinden. Daarin zijn we niet de eerste of de enige. Er zijn in Nederland veel universiteiten en hogescholen die op een goede manier met duurzaamheid bezig zijn.’

Waarom komt de Radboud Universiteit hier nu pas mee, 53 jaar na oprichting van de Club van Rome?

‘Duurzaamheid speelt al langere tijd een rol in ons onderwijs en onderzoek. In die zin is het een geleidelijk project. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het vaststellen van een nieuwe strategie: we willen dat duurzaamheid vast onderdeel wordt van elke discipline. Opleidingen bepalen zelf hoe ze dit gaan doen, bijvoorbeeld door duurzaamheid als apart vak aan te bieden of te integreren in opdrachten of scriptieonderwerpen. Het gaat niet alleen om de scheikundestudent die iets over stikstof leert, het gaat ook om de rechtenstudent die de juridische kanten van de duurzaamheidsproblematiek onderzoekt.’

U noemt nu een aantal logische voorbeelden, maar wat heeft een student wiskunde aan lessen over duurzaamheid?

‘Die kan bijvoorbeeld via ingewikkelde algoritmes voorspellingen doen over klimaatveranderingen. Of bedenken hoe het goederenverkeer over de hele wereld efficiënter geregeld kan worden, zodat het milieu minder wordt belast.’

En een student Nederlandse Taal en Cultuur?

‘Die zou zich vanuit de letterkunde bezig kunnen houden met de vraag: hoe heeft duurzaamheid zich in de politieke geschiedenis ontwikkeld tot iets wat nu heel centraal op de agenda staat en welke invloed heeft woordkeuze gehad om de zwaarte van dit probleem te duiden? Dat is zeer relevant.’

Wat wil de Radboud Universiteit hiermee bereiken?

‘In de eerste plaats het creëren van bewustwording. De boodschap die we afgeven aan onze studenten is: deze duurzaamheidsvraagstukken gaan uiteindelijk over jou. Het gaat erom wat jij kunt doen, vanuit jouw studie. Tegelijkertijd stimuleren we studenten om niet alleen op zoek te gaan naar oplossingen, maar om hier ook de juiste vragen bij te stellen. Want we willen dat studenten kritisch zijn, ook over duurzaamheidsidealen en de Sustainable Development Goals. We worden niet geitenwollensok.’

Op de SustainaBul, de door studenten opgestelde duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen, staat Radboud Universiteit dit jaar op plek 22 van 32. Hoe kan dit?

‘Ik ben de eerste die zal toegeven dat we met z’n allen nog heel wat stappen te zetten hebben, ook als organisatie zelf. Wat ik heel goed vind, is dat juist onze eigen studenten ons hier in toenemende mate op wijzen.’

Kunt u een voorbeeld geven?

‘Op onze campus woedt al een tijdje een discussie over het aanbieden van vlees. We hebben er nu voor gezorgd dat lunches die besteld worden standaard vegetarisch zijn. Als mensen daar vlees bij willen hebben, moeten ze dit expliciet aangeven. Op die manier beknot je mensen niet in hun keuze, maar draag je wel bij aan bewustwording. Het zijn dit soort kleine dingen die het verschil maken.’