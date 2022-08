Alle statushouders op wachtlijst in 4 weken een huis: ‘Utrecht heeft z’n nek uitgestoken’ en het werkt

Kanaleneiland en de Prins Clausbrug in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Trots is niet het juiste woord’, zegt Dennis de Vries. ‘Maar het is ontzettend fijn dat we dit gedaan hebben. We hebben onze nek uitgestoken. Kijk naar de toestand in Ter Apel, waar honderden mensen buiten slapen. Dat vind ik zo schrijnend. Door ons gaat de druk er een klein beetje af.’

Het moge duidelijk zijn, de Utrechtse wethouder voor wonen staat nog altijd pal achter het onorthodoxe plan dat de gemeente half juli presenteerde, het plan om deze zomer zes weken lang alle vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders. Zeker nu blijkt dat het gewerkt heeft.

Vrijdag maakte Utrecht bekend dat in de eerste drie weken van de ‘versnellingsactie’ 279 statushouders zijn gehuisvest in 148 woningen. De resterende taakstelling van 145 personen verwacht de gemeente de komende weken te kunnen koppelen aan woningen die nu beschikbaar zijn. Vanaf maandag 29 augustus zullen sociale huurwoningen weer volgens de reguliere procedure worden toegewezen.

Slim onderhandelen

Dat de operatie een succes zou worden, lag niet direct voor de hand. Aanvankelijk ontstond flink wat commotie. Rumoer op sociale media, tientallen, honderden boze burgers belden de gemeente, De Vries ontving doodsbedreigingen. Want ging dit niet ten koste van andere woningzoekenden, die al jaren op de wachtlijst stonden?

Toch zette Utrecht door. Het kabinet had eind juni een dringend beroep gedaan op alle gemeenten om nog dit jaar versneld woonruimte te vinden voor 7.500 statushouders die al aan hen gekoppeld waren. Utrecht liep, vanwege een tekort aan passende sociale huurwoningen, op dat moment al achter de feiten aan. Het was tijd voor een inhaalslag. ‘Radicale tijden vragen om radicale oplossingen’, zei De Vries vorige maand in de Volkskrant.

‘Ik begrijp de woede’, zegt de wethouder voor wonen nu. In de media ontstond het beeld dat Utrecht die woningen wel erg makkelijk weggaf aan statushouders. ‘Dat is niet het hele verhaal. We voeren gewoon een wettelijke taak uit. Bovendien hebben we dit versneld gedaan op voorwaarde dat we de komende jaren een paar duizend tijdelijke huizen kunnen bouwen met steun van het Rijk. De kans om in Utrecht een woning te vinden wordt alleen maar groter. Je moet slim onderhandelen.’

Tijdsdruk

Logistiek was de versnellingsactie niet eens zo ingewikkeld, vertellen betrokkenen. Eerst stelden de vier woningbouwcorporaties een gezamenlijke lijst op van de woningen die op korte termijn beschikbaar zouden komen. Die legden ze naast een lijst met de namen van statushouders die aan Utrecht waren toegewezen en de bijbehorende gezinsgrootte.

Eenmaal gematcht konden statushouders op het kantoor van Vluchtelingenwerk hun contract tekenen en daarna direct de eerste gesprekken voeren met vrijwilligers die hen zouden begeleiden bij de eerste stappen in hun nieuwe bestaan. ‘Dat was nieuw’, zegt Elsbeth van Wijk van woningcorporatie Mitros. ‘En het bevalt goed. Misschien blijven we dat wel doen.’

Ondertussen leidde de tijdsdruk tot creatieve oplossingen, zegt wethouder De Vries. ‘Het is altijd lastig om voldoende woningen te vinden voor mensen alleen. Maar nu moesten we iets verzinnen. We kijken naar woningdelen, waarbij alleenstaande statushouders die samen kunnen en willen wonen, samen een huis krijgen. Dat hadden we anders niet gauw gedaan.’

Even schrikken

Voor Vluchtelingenwerk was het ‘wel even schrikken’ dat de hele Utrechtse wachtlijst in zes weken moest worden weggewerkt, zegt teamleider Monique Korpershoek. ‘Het leverde ons flink wat werk op. Gelukkig zijn we wel wat gewend.’

Vluchtelingenwerk begeleidt statushouders wanneer ze hun eerste huis krijgen toegewezen. Ze bieden hulp bij het aanvragen van een DigiD, het afsluiten van verzekeringen, het vinden van een school voor de kinderen, het leren van de taal en soms ook bij het eerste contact met de buren. ‘De eerste drie maanden hebben we een tot twee keer per week een afspraak met ze.’

Dat wordt nu een puzzel. Met deze versnellingsactie kreeg de Utrechtse afdeling er immers in een paar weken bijna vijfhonderd nieuwe cliënten bij. ‘Een verdubbeling’, zegt Korpershoek. ‘Dus hebben we meer mensen nodig. We zoeken nog twintig tot dertig nieuwe vrijwilligers.’

Negatieve sentimenten

En was er nog veel onrust na die eerste hectische dagen? Eén sociale huurwoning die wachtte op nieuwe bewoners is de afgelopen weken beklad, zegt een woordvoerder van de gemeente, al is niet eens zeker of dat te maken had met de versnellingsactie. Bij de politie zijn geen incidenten bekend rondom de versnelde toewijzing van woningen aan statushouders.

Op het kantoor van woningcorporatie Mitros hoorden ze ook geen luide protesten, zegt Elsbeth van Wijk. ‘Al zijn de collega’s die in de buurten komen er wel op aangesproken. En dan vooral door mensen die zelf in de knel zitten. Die vragen zich af of hun kinderen nog wel aan de beurt komen voor een woning.’

Wethouder De Vries krijgt intussen vragen van een andere orde. ‘Van de week sprak ik een bestuurder uit een andere gemeente. Hij wilde weten hoe we het hadden aangepakt. Elders vragen ze zich eveneens af of ze niet zoiets moeten doen. Ik gun die steden het lef om ook eens zo’n risico te nemen.’