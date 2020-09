Alle sport zonder publiek, ‘terwijl in het stadion juist een veilige omgeving is gecreëerd’

Lege tribune van de Galgenwaard in Utrecht. Beeld Jiri Büller

De maatregel is wat betreft het betaald voetbal niet genomen omdat de kleine aantallen tot de stadions toegelaten supporters zich slecht hielden aan de coronaregels, maar heeft te maken met schaalgrootte. ‘Er is veel reisbeweging en er zijn veel sociale contacten’, zei premier Rutte, die eraan toevoegde dat de sportkantines dichtgaan. Ook ouders van sportende kinderen mogen vanaf dinsdagavond 18 uur niet meer langs de lijn staan, op het voetbalveld of in de sporthal. ‘Het wordt weer kinderen afleveren bij het hek’, zei Rutte. ‘Het is allemaal ontzettend ellendig.’

‘We kunnen niet anders dan ons erbij neerleggen’, reageert directeur Pieter de Waard van Telstar, dat maandagavond de voorlopig laatste wedstrijd met publiek speelde in Nederland, tegen FC Den Bosch in de eerste divisie. De Waard vreest dat de sector, die toch al in financiële problemen verkeert, nog verder zal wegzakken.

De KNVB en de betaalde clubs zullen opnieuw aankloppen bij het Rijk voor financiële steun. In een verklaring zeggen de directies zich niet buiten de samenleving te willen plaatsen. Toch is daar ook een kritische aantekening: ‘Het is zuur, te meer daar er geen enkele wetenschappelijk bewezen relatie is tussen aanwezigheid van publiek in een stadion en de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland.’

Voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland toont begrip, maar ‘mist ook perspectief, zeker omdat deze crisis nog wel langer kan duren dan drie weken. Dit is een klap voor het voetbal.’ Hij is bang dat ‘mensen in groepen elders gaan kijken, terwijl in het stadion juist een veilige omgeving is gecreëerd.’ Voorzitter Remko Ravenhorst van de supportersvereniging van Feyenoord wijst op het universitair onderzoek onder supporters in de Kuip, over verloop en besmettingsgraad, dat nu vertraging oploopt.

Het is voor het eerst dat de profcompetitie in Nederland zonder publiek plaatsvindt. Bij de eerste coronagolf, vanaf maart, werd het betaald voetbal volledig stilgelegd. Sinds de aanvang van het nieuwe seizoen is publiek toegelaten in geringe aantallen. Verdediger Justin Hoogma van FC Utrecht: ‘Het is ontzettend zonde. Publiek hoort bij voetbal en kan je een boost geven op moeilijke momenten. Maar de afwegingen van politici zijn moeilijk.’ In Engeland, Spanje en Duitsland zijn de competities zonder publiek begonnen. Frankrijk laat een beperkte hoeveelheid toeschouwers toe. Ook wedstrijden in UEFA-verband zijn zonder publiek.