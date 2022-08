Alle seinen op rood: is het uit met de Duitse droomeconomie?

Michaela Trebes controleert parfumflesjes die bij fabrikant Heinz-Glas in het Duitse Kleintettau worden gemaakt, het bedrijf zucht onder de hoge gasprijs. Beeld Ronny Hartmann / AFP

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel en daarmee ook een economische oorlog met de EU ontketende, rinkelt in Duitsland de ene na de andere alarmbel. Een greep uit de krantenkoppen: ‘Inflatie op recordhoogte’, ‘Omzet in detailhandel naar laagste punt sinds 1994’, ‘Grootste energiecrisis ooit in de Bondsrepubliek’. De lijst met doemvoorspellingen is eindeloos. Ondertussen klinkt in Duitsland de roep om een grondige en blijvende hervorming van de economie. En dat gaat pijn doen, zeker op de korte termijn.

De Nederlandse welvaart is traditioneel innig verweven met de Duitse. Nederlandse bedrijven leveren technologie voor de Duitse (auto-)industrie, er gaat jaarlijks voor 6,5 miljard euro aan groenten en fruit de grens over, Nederlandse logistiekbedrijven vervoeren Duitse exporten over spoor, weg en water van en naar de Rotterdamse haven. In 2021 exporteerde Nederland voor 133,4 miljard euro aan goederen naar de oosterburen. De verwevenheid is echter niet zo groot als ze ooit was; Nederland is steeds meer een diensteneconomie en groeigiganten als chipfabrikant ASML zijn niet zo afhankelijk van de Duitse industrie.

Een Duitse nies betekent daarom niet meer dat Nederland direct met griep op bed komt te liggen, zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. ‘Maar een snotneus levert het nog altijd op.’

Hoe gaat het met de Duitse economie? Een diagnose in vijf indicatoren.

1. De detailhandel

Eiszeit im Einzelhandel, kopte Wirtschaftswoche nadat de omzet in de Duitse detailhandel de grootste terugval had beleefd sinds de metingen in 1991 begonnen. In juni was de reële winkelomzet, gecorrigeerd voor hogere prijzen door inflatie, 8,8 procent lager dan een jaar eerder. Conclusie: de burger maakt zich grote zorgen over de toekomst en houdt daarom de hand op de knip. Dan maar even geen nieuwe iPhone, hoekbank of Volkswagen. En wanneer consumenten geen geld uitgeven, kan hun vrees vaak een self-fulfilling prophecy worden. Minder consumptie leidt tot tegenvallende bedrijfsresultaten, wat kan leiden tot banenverlies, en dat betekent vervolgens meer van de onzekerheid die de consument vreesde: de recessiecyclus.

In absolute euro’s viel de terugval in winkelomzet overigens mee, met 0,8 procent. Maar dat is geen positieve indicator: de reden dat de inflatie-gecorrigeerde omzet op -8,8 procent uitkwam, is omdat je met dezelfde hoeveelheid geld inmiddels veel minder kunt kopen dan een jaar eerder. De inflatie zelf wordt voor Duitsland geraamd op 7,5 procent in juli, een paar tienden minder dan in voorgaande maanden. Dat is fors minder dan de 10,3 procent in Nederland, en dan het eurozone-gemiddelde van 8,9. Maar die Duitse ‘meevaller’ is vrijwel geheel het resultaat van overheidssteun, met brandstofkortingen en bijna gratis openbaar vervoer. Aan het eind van deze maand worden die weer afgeschaft, al is een uitgebreid nieuw pakket in de maak.

2. Het producentenvertrouwen

‘We staan op de rand van een recessie’, schreef het Münchener onderzoeksinstituut Ifo bij zijn meest recente Geschäftsklimaindex, de toonaangevende maandelijkse peiling van de stemming in Duitse bestuurskamers. Die is niet best. Industrie, diensten, handel, bouw: in alle sectoren vreest men stagnatie of recessie. De laatste keer dat de Duitse chefs zo somber waren, was in juni 2020, en dat was toen ze hun wonden likten na de eerste coronagolf.

De industriële sector zag het aantal nieuwe orders voor het eerst in twee jaar teruglopen. De S&P-inkoopmanagersindex voor Duitse industriële productie, een belangrijke indicator voor de gezondheid van de sector, zakte deze maand onder de 50. Dat betekent dat de sector krimp verwacht. Ondernemers in de horeca- en toerismesectoren, de afgelopen coronaluwe maanden de laatste optimisten, houden rekening met barre tijden. Zij vrezen dat consumenten door de prijsstijgingen als eerste besparen op luxe-uitgaven.

3. Volkswagen

Is er dan geen hoop? Jawel, zegt econoom Florian Dorn van Ifo, al is dat woord relatief. De ‘hoop’ is dat Duitsland geen langdurige recessie maar tijdelijke stagnatie tegemoet gaat. ‘De komende een tot twee jaar wordt groei heel moeilijk, daarna hangt herstel af van een aantal grote vragen. Waar komt de energie vandaan, bijvoorbeeld, en hoe zal de handel zich ontwikkelen rond China en de coronacrisis?’

Neem Volkswagen. De autofabrikant is zó groot dat het reilen en zeilen daar bijna een geheel zelfstandige economische indicator is. En bij Volkswagen, naar omzet het grootste bedrijf van Duitsland, gaat het, mwah – redelijk. Ondanks alles, zou een mens zeggen. Er is een tekort aan halfgeleiders, de hele wereld kampt al sinds het begin van corona met leverings- en andere logistieke problemen, en de energie waarmee Volkswagen zijn machines produceert, wordt alleen maar duurder. In het tweede kwartaal verkocht de automaker, tevens eigenaar van Audi, Seat, Skoda en Porsche, desondanks twee miljoen auto’s en draaide daarmee een omzet van 70 miljard euro (VW’s jaaromzet is vergelijkbaar met het bruto binnenlands product (bbp) van Portugal). Dat was net iets meer dan een jaar eerder, al viel de winst fors terug door stijgende grondstofprijzen.

Beleggers reageerden positief, maar meer uit opluchting dan uit blijdschap: het had erger gekund. Daarmee staat Volkswagen zo ongeveer symbool voor het gehele Duitse bbp, dat in juli precies 0,0 procent groeide. Analisten hadden erger verwacht. Maar wat niet is, kan nog komen, zegt ING-econoom Brzeski. ‘Inflatie is vooral in het tweede kwartaal een probleem geworden, wat betekent dat mensen in het derde kwartaal minder gaan uitgeven. Dat gaat Volkswagen merken, en de rest van de Duitse economie ook.’

4. Exporten

De Duitse exporten stegen in juni voor de derde maand op rij, naar 134,3 miljard euro. Dat is maar liefst 18,4 procent meer dan in juni 2021. ‘Een recordniveau’, jubelden Duitse media. En dat ondanks oorlog, stijgende energiekosten en grondstoftekorten.

Maar het recordbedrag is vooral te danken aan hogere prijzen; gecorrigeerd voor inflatie blijft er 1,9 procent over. Dat is nog steeds heel aardig, gezien de staat van de wereldhandel. Want daarin is de afgelopen maanden ‘nauwelijks momentum’, schrijft het vermaarde Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Maar ook de Duitse export gaat voor de bijl, denkt het het IfW: voor juli verwacht het een daling van 3,2 procent. En in mei importeerde Duitsland voor het eerst sinds de hereniging in 1990 meer dan het exporteerde. Conclusie: de Duitse exportmotor draait nog, maar begint te haperen. En dat terwijl het model erachter steeds meer onder druk komt te staan.

‘De Duitse welvaart is erop gebaseerd dat we goedkope grondstoffen inkopen bij de ene dictatuur, Rusland, om vervolgens producten te fabriceren die we verkopen in de andere dictatuur: China. We moeten ons economische model opnieuw bekijken.’ Dat was de analyse van Groenen-politicus Anton Hofreiter, in mei in Der Spiegel. Gechargeerd, gaf hij zelf toe, maar in feite een pleidooi voor wat inmiddels snel gemeengoed wordt in de Duitse politiek: de gedachte dat het economische model van het land aan vernieuwing toe is.

Een maakindustrie gevoed door spotgoedkope brandstof en gefinancierd door exporten aan eender wie: dat is het model van het Duitse economische succes de afgelopen decennia. Één voor één vallen de dominostenen nu om. Gas is beperkt beschikbaar en tegen telkens hogere prijzen. Logistieke malaise door corona, stijgende grondstofprijzen en tekorten aan materialen leidden er al toe dat de Duitse industrie aan een groot deel van haar uitpuilende orderboek simpelweg niet kon voldoen. De oorlog met Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de Duitse economie is voor de grillen van een paar grote autocratische landen.

De Russische inval betekende dat Duitsland spoorslags naar andere energiebronnen op zoek moest. Een Chinese inval in Taiwan, of een ander startschot voor een Chinees-Westers conflict, zou Duitslands op één na grootste exportmarkt – na de VS – plotsklaps kunnen afknijpen. De politiek discussieert nu over een herziening, vooral van de handel met China, bijvoorbeeld door vrijhandelsakkoorden met partners als Canada of de VS. Maar de zakenwereld mort. Onder bondskanselier Angela Merkel werd hen altijd impliciet verzekerd dat handel voor politiek gaat. De Duitse industrie bouwde de afgelopen jaren de ene fabriek na de andere joint venture in China.

Gastekorten, de energietransitie, de coronacrisis, en een groeiend besef van de kwetsbaarheid voor geopolitieke ontwikkelingen betekenen echter dat de Duitse economie onherroepelijk een ‘enorme, structurele verandering moet doorvoeren’, zegt ING-econoom Brzeski. ‘Dat kost op korte termijn welvaart.’

5. Gasprijzen en -reserves

Om de metafoor van de Duitse nies en Nederlandse verkoudheid nog wat verder door te trekken: wat zuurstof voor een longpatiënt is, is aardgas voor de Duitse economie. Een goede indicator van welke kant het opgaat met de Duitse economie is dan ook de vulstand van de gasreserves, net als de prijs. De Bundesnetzagentur publiceert dagelijks een update: de meest recente vulstand was 73,7 procent, en op weg om op 1 september het wettelijk minimum van 75 procent te halen. De prijs blijft echter onverminderd hoog, rond 200 euro per megawattuur.

Econoom Dorn van Ifo verwacht dat Duitsland zonder tekorten de winter doorkomt, maar dat in de lente de eerste rantsoenering en productieproblemen voor de deur kunnen staan. Dat zorgt voor bleke gezichten in de bestuurskamers, vooral ook door de bijna complete onvoorspelbaarheid: of de energiezekerheid in de loop van 2022 weer wordt hersteld, weet niemand. ‘Hoe erg het uiteindelijk wordt’, zei Commerzbank-hoofdeconoom Jörg Krämer onlangs, ‘ligt helaas vooral in Poetins handen.’