Alle regio’s onder hoogste risiconiveau, 14 miljoen vaccins toegediend

Geen enkele regio meer ‘zeer ernstig’, voor Groningen en Zaanstreek geldt laagste risiconiveau

In geen enkele veiligheidsregio geldt nog het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’. Tot dinsdag gold dat niveau voor acht regio’s. In Groningen en Zaanstreek-Waterland is het aantal gemelde besmettingen en ziekenhuisopnamen zo laag dat het risiconiveau daar nu ‘waakzaam’ is, het laagste van de vier niveaus. In Brabant-Noord, Gelderland-Zuid, Flevoland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid is de situatie nu ‘ernstig’. Voor de rest van het land schat het ministerie van VWS de situatie als ‘zorgelijk’ in. De maatregelen gelden nog wel voor het hele land.

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 816 besmettingen gemeld, een daling van 36 procent in een week tijd. Het percentage positieve testen daalt ook. De afgelopen week was 4,3 procent van de testen positief, de week daarvoor nog ruim 5 procent. Wel bleken relatief meer reizigers besmet. Deze week gaf 8,2 procent van de positief geteste personen aan in de afgelopen 14 dagen in het buitenland te zijn geweest, voornamelijk in Portugal en Spanje.

14 miljoen coronaprikken gezet, een derde 18-plussers volledig ingeënt

In Nederland zijn nu ruim 14 miljoen coronaprikken gezet. Inmiddels heeft 61 procent van de volwassenen al minstens een prik gekregen, 31 procent is volledig ingeënt. In de meeste gemeenten was de opkomst bij 65-plussers ruim 85 procent. In gemeenten in de bijbelgordel als Staphorst, Barneveld en Urk maar ook in de grote steden Amsterdam en Rotterdam is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Het vaccineren bij de twintigers begint nu ook op gang te komen, ruim 13 procent van hen kreeg een eerste prik. Door storingen bij de GGD zijn ruim 800 duizend vaccinaties niet geteld maar geschat. Van deze prikken weet het RIVM niet of het om eerste of tweede prikken gaat.