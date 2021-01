Alle Parlerberichten van bestormers Capitool zijn door een fout in de beveiliging gekopieerd, en te doorzoeken

Veel informatie over de bestorming van het Capitool op 6 januari is door een lek in berichtendienst Parler openbaar geworden. Beeld EPA

Alle berichten, video’s en foto’s die op 6 januari door bestormers van het Capitool op het socialemediaplatform Parler zijn geplaatst, zijn gekopieerd door een hacker en online te vinden en te doorzoeken. Dat geldt ook voor alle beelden die na de bestorming zijn gewist. Parler bleek voor veel aanhangers van Trump een geliefd alternatief voor Twitter en Facebook, vanwege het ontbreken van moderatie.

Via de website van The Internet Archive, een organisatie die een internetbibliotheek bijhoudt en niet betrokken is bij het lek, zijn tientallen terabytes te downloaden (een terabyte is duizend gigabyte). Daarin staat niet alleen de inhoud van berichten maar ook de zogenoemde metadata, zoals de gps-locaties van de verzenders en het tijdstip waarop de foto of video werd gemaakt.

Zwakke plek

Een hacker met het Twitterprofiel @donk_enby kon door een zwakke plek in de beveiliging van Parler accounts met beheerdersrechten aanmaken en kopieerde vervolgens de inhoud van het platform. Daar was haast bij geboden, omdat Amazon een paar dagen na de bestorming aankondigde Parler offline te halen vanwege het gebrek aan ingrijpen bij berichten waarin werd opgeroepen tot geweld.

I am now crawling URLs of all videos uploaded to Parler. Sequentially from latest to oldest. VIDXXX.txt files coming up, 50k chunks, there will be 1.1M URLs total: https://t.co/YUl8CtoeEA



This may include things from deleted/private posts. — crash override (@donk_enby) 10 januari 2021

Het kopiëren van de berichten en data was niet moeilijk omdat Parler de links naar wat er is geplaatst niet voorziet van willekeurige nummers. In plaats daarvan was de nummering van de berichten chronologisch, wat het relatief makkelijk maakt om een script te schrijven om de berichten een voor een te downloaden. Inclusief de bestanden die gebruikers zelf weer wisten.

Het platform liet ook na om metadata, de gegevens over de desbetreffende video of foto, weg te halen bij uploaden naar het platform. Twitter doet dat wel. Wanneer je een foto van Twitter downloadt, kun je niet zien waar die oorspronkelijk is gemaakt.

Tijdlijn

Het journalistieke platform ProPublica combineerde de metadata met de inhoud en maakte een tijdlijn met meer dan 500 video’s waar lezers chronologisch doorheen kunnen scrollen. Zo is de bestorming door de ogen van de gebruikers van Parler her te beleven.

Opsporingsdiensten zullen ook dankbaar gebruikmaken van het datalek – hoewel niet uit te sluiten valt dat de FBI op de dat van de bestorming zelf meekeek met wat er op Parler gebeurd. In het databestand zijn overigens berichten te vinden van alle Parlergebruikers die rond 6 januari een account hadden. @donk_enby benadrukt dat ze alleen publieke berichten heeft gekopieerd. In het databestand zijn geen persoonlijke gegevens van de gebruikers te vinden.

Parler gaf dinsdag weer teken van leven. Het wordt nu via een Russische organisatie gehost. De topman belooft dat het eind deze maand weer te gebruiken is. Dat is in elk geval te laat voor gebruik rond de inauguratie van Joe Biden als 46ste president van de Verenigde Staten.